Primi giri in pista per Charles Leclerc sulla Ferrari SF-24. Il monegasco è rimasto impressionato: migliorata soprattutto la guidabilità, punto debole della monoposto che l'ha preceduta

Nata a Genova nel 1987, scrivo per passione. Nel quotidiano mi divido tra la vita di addetta alla vendita e quella di educatore cinofilo. Grande appassionata di Formula 1, nel 2007 iniziai a collaborare con svariati siti del settore. Inviata anche sul campo, niente mi fa esplodere il sorriso come vedere le monoposto sfrecciare sull'asfalto

La stagione 2024 di F1 è alle porte e anche per la Ferrari è arrivato uno dei momenti (se non il momento) più attesi dell’anno. Ieri a Maranello si sono alzati ufficialmente i veli dalla SF-24, la vettura con la quale il Cavallino Rampante proverà a strappare la corona alla Red Bull e a Max Verstappen.

Saranno solo tre i giorni di test pre-stagionali

Nonostante l’annuncio, dato con largo anticipo, dell’ingaggio di Hamilton da parte della Ferrari a partire dalla stagione 2025 di F1, Charles Leclerc è pronto a prendere parte a quella che sarà l’annata più impegnativa della storia per quanto riguarda la massima serie automobilistica. Come se, provare a riportare entrambi i titoli iridati a Maranello non sembri già difficile di suo, piloti e scuderie affronteranno ben 24 Gran Premi in questo Mondiale, che prenderà il via la prossima settimana, con gli unici tre giorni di test pre-stagionali previsti in Bahrain.

La SF-24 già in pista

Proprio nella giornata di ieri, anche Charles Leclerc è salito a bordo della SF-24, sotto gli occhi dei numerosi appassionati giunti fino a Maranello per vedere la neo-nata del Cavallino Rampante. Un piccolo shakedown utile fondamentalmente per realizzare contenuti a scopo promozionale ma anche per controllare che tutto funzionasse a dovere sulla monoposto. “Il nuovo design della macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Abbiamo lavorato molto sulla guidabilità che era un po’ il nostro punto debole a inizio della scorsa stagione – ha raccontato Leclerc in occasione della presentazione della Ferrari SF-24 – Ma aspettiamo a fare commenti più dettagliati anche se mi sento di dire che la prima sia andata bene. Ovviamente quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto“.

Bella. Ma sarà anche veloce?

La SF-24 ha impressionato positivamente il pilota monegasco. Non a caso, rispetto alle vetture che l’hanno preceduta, possiamo dire che la monoposto 2024 della Ferrari rappresenti un punto di rottura col passato. Non solo dal punto di vista delle forme ma anche tecnicamente.

“La SF-24 sarà meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene – ha proseguito il monegasco – Dopo un 2022 che è stato molto positivo per noi, nel 2023 abbiamo dovuto affrontare numerose difficoltà. Se devo dire cosa mi aspetto da quest’anno sicuramente un passo avanti sotto molti aspetti. E da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo per la stagione 2024 di F1 è quello di essere sempre davanti. Voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie“.

Per il primo verdetto bisogna attendere

Ora la mano passa per davvero alla pista. Se anche oggi i piloti della Ferrari faranno qualche giro di pista a Fiorano, sempre per motivi promozionali, il primo e vero appuntamento della stagione è datato per mercoledì 21 febbraio. Sul tracciato di Manama, in Bahrain, tutte le monoposto della griglia di partenza si troveranno faccia a faccia in occasione della prima e unica sessione di test pre-stagionali in Bahrain dove, il 2 marzo prenderà ufficialmente il via il Campionato 2024 di F1.