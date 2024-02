Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Ferrari presenta la SF-24, la terza vettura della nuova generazione per la Formula 1, punto di rottura con le monoposto che l’hanno preceduta

Finalmente svelata la SF-24, la monoposto Ferrari che prenderà parte al mondiale di F1 2024. Nell’ultimo giorno di Carnevale ecco la nuova vettura del Cavallino e non è uno scherzo, la Scuderia è convinta che sia quella del riscatto al vertice. Ad ammirare la cerimonia online gli occhi di tutto il mondo, non solo tanta Italia ma anche britannici, americani e fan dai paesi arabi.

La presentazione

Questa mattina alle ore 12 è stata ufficialmente presentata sui canali social e sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari la nuova SF-24. Tutti gli appassionati della F1 sono stati incollati agli schermi di smartphone, tablet e portatili per ammirare il video della nuova Rossa, il settantesimo modello pronto a gareggiare sulle piste di tutto il mondo.

La nuova livrea è esteticamente molto diversa da quella dello scorso anno. Predominanza di rosso ma spiccano gli elementi giallo e bianco che evidenziano anche i numeri di gara delle due monoposto. La stessa nuova livrea evidenzia nel frontale i sempre più abbondanti accordi di sponsorizzazione tra cui quello con la VGW Play Virtual Gaming Worlds, azienda tecnologica globale specializzata nella creazione di social game online e quello della new entry Peroni Nastro Azzurro.

Charles Leclerc è pronto a guidare una vettura molto diversa rispetto alla SF-23 come il compagno di squadra di Carlos Sainz che prima dell’arrivo dell’improvviso ciclone Hamilton l’aveva guidata in anteprima al simulatore. Entrambi come tutto il team Ferrari promettono il massimo impegno e sognano imminenti successi a bordo della nuova monoposto. Il titolo iridato dei piloti infatti manca dal 2007 quando Kimi Raikkonen fu l’ultimo a vincerlo mentre quello costruttori manca dal 2008.

Le dichiarazioni

Alla presentazione hanno parlato i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz, il team principal Fred Vasseur e anche i direttore tecnici Enrico Cardile e Enrico Gualtieri. “Presentare una nuova vettura è sempre un momento molto emozionante, sia per me che per i piloti, anche se tutti noi stiamo già pensando a quando ci confronteremo in pista con i nostri avversari. Quest’anno dobbiamo ripartire da dove c’eravamo fermati nel finale della scorsa stagione, quando eravamo costantemente nelle prime posizioni. Ci aspetta il campionato più impegnativo della storia della Formula 1” le prime parole di Fred Vasseur che chiama a raccolta e a sostegno tutti i tifosi Ferrari per un campionato lungo e impegnativo che si comporrà di ben 24 GP.

Charles Leclerc ha commentato così alla presentazione: “La macchina mi piace molto, compresi i dettagli in bianco e giallo della carrozzeria. Ovviamente però quello che mi interessa di più sono le prestazioni perché è in pista che ci si gioca tutto. La SF-24 promette di essere meno sensibile e più guidabile e direi che per noi piloti è proprio quello che serve per poter fare bene. Mi aspetto un passo avanti sotto molti aspetti e da quello che ho potuto capire al simulatore credo che siamo dove vogliamo essere. In questa stagione l’obiettivo è essere sempre davanti: voglio ripagare con tante belle gare i nostri tifosi e tornare a dedicare loro delle vittorie“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il compagno di squadra Carlos Sainz: “Quando ho visto la SF-24 per la prima volta avrei voluto salirci sopra e accendere il motore… Non vedo l’ora di guidarla in pista per verificare che, come ci dice il simulatore, questa vettura sia il passo avanti che tutti desideriamo. L’obiettivo è avere una monoposto più guidabile e quindi costante sul passo gara, che sono i requisiti di base per poter lottare per la vittoria. Noi piloti abbiamo dato il massimo per fornire indicazioni precise ai tecnici e sono sicuro che gli ingegneri che lavorano a Maranello avranno assecondato le nostre esigenze. Vogliamo dare qualcosa per cui esaltarsi ai tifosi che ci hanno sostenuto anche nei momenti più difficili della scorsa stagione“.

Dal lato tecnico colpiscono e fanno ben sperare per il futuro le parole di Enrico Cardile, Technical Director Chassis: “Con la SF-24 abbiamo voluto creare una piattaforma completamente nuova. Si può dire infatti che ogni area della vettura è stata riprogettata. Abbiamo trasformato le indicazioni dei piloti in grandezze ingegneristiche e abbiamo assecondato la loro esigenza di avere una vettura più facile da guidare e quindi da sfruttare e portare al limite. Non ci siamo posti vincoli progettuali se non quello di ottenere una monoposto robusta e sincera, che faccia anche in pista quello che vediamo in galleria del vento“.

Allo stesso modo Enrico Gualtieri, Technical Director Power Unit: “Il fatto che il progetto della power unit sia congelato per regolamento non significa che il 2024 non presenti sfide interessanti. Abbiamo rivisto tutti i processi che riguardano il propulsore – la preparazione, la delibera e la gestione – in modo da massimizzarne la prestazione. Inoltre abbiamo lavorato a braccetto con i nostri partner per ottimizzare ulteriormente le procedure lato affidabilità: per esempio grazie al costante monitoraggio dei fluidi che riusciamo a realizzare in pista con Shell siamo in grado di avere continuamente indicazioni sullo stato di salute della power unit”.

Tutto pronto

Dopo l’odierna presentazione della monoposto è tutto pronto in casa Ferrari per debuttare in pista. I primi test ufficiali andranno in scena da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio sulla pista di Sakhir, in Bahrein. La stagione 2024 invece avrà inizio il 2 marzo sul circuito di Manama, sempre in Bahrein, dove per il Ramadan si correrà di sabato.