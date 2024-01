In attesa della presentazione, la Scuderia Ferrari ha confermato la sigla identificativa SF-24 per la monoposto che parteciperà al prossimo mondiale di F1

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Scuderia Ferrari ha annunciato con un video sui social che SF-24 sarà il nome della monoposto per la prossima stagione di F1

Scuderia Ferrari conferma il nome della nuova monoposto, SF-24 sarà la sigla che identificherà la vettura che affronterà il prossimo mondiale di Formula 1. Ora non resta che attendere la presentazione ufficiale che avverrà alla presenza dei media il prossimo 13 febbraio. Con il messaggio “Nuovo anno, nuovo nome” pubblicato sui social accompagnato da un breve video, i fan della Rossa sognano l’auto di quest’anno, la settantesima F1.

Il nome

Con la sigla SF-24 verrà denominata la vettura della Scuderia Ferrari che affronterà la prossima stagiona di Formula 1. In realtà, il tutto era già stato ampiamente preannunciato a metà della scorsa stagione dopo la condivisione del progetto 676 e l’annuncio della fine degli aggiornamenti per la SF-23. Il team Ferrari continua così la tradizione degli ultimi anni, una consuetudine che ha coperto quasi l’intera era ibrida di F1.

Le due lettere SF stanno a rappresentare le iniziali di Scuderia Ferrari mentre le cifre che seguono indicano il numero dell’anno in corso. Una formula che fu utilizzata per la prima volta con la SF15-T del 2015, la seconda stagione ibrida e l’unica eccezione da allora è arrivata nel 2022, quando il nome F1-75 ha celebrato il 75esimo compleanno dell’azienda.

La nuova monoposto

Cresce l’attesa per la presentazione ufficiale della nuova monoposto Ferrari che, come accennato, avverrà il prossimo 13 febbraio. Da quello che si sa già, oltre al nome, la nuova vettura avrà caratteristiche completamente diverse da quella che ha disputato il precedente mondiale di F1. Lo sviluppo è partito dalle buone indicazioni sopraggiunte nella seconda parte della stagione e ha reso tutti consapevoli che si può competere alla pari con Red Bull o meglio si può ridurre il gap con Max Verstappen se si lavora sull’aerodinamica, sul recupero dell’energia e sul consumo dei pneumatici.

Durante il pranzo di Natale con i media, Fred Vasseur aveva pubblicamente ipotizzato “Una vettura veloce“ che non con molta probabilità non soffra più il vento e le curve. Il fondo e l’altezza minima da terra saranno protagonisti indiscussi dei prossimi cambiamenti per far tornare la Rossa di Maranello a essere la più veloce in rettilineo e in gara. Tali novità potranno essere misurate soltanto dopo i primi test ufficiali che andranno in scena da mercoledì 21 a venerdì 23 febbraio sulla pista di Sakhir, in Bahrein. Fino a quel momento, illusioni e previsioni restano puramente teoriche e alimentate dalle prime prove al simulatore, le stesse effettuate da Carlos Sainz già qualche mese fa.

Nuovi giovani ambiziosi

Anche il gruppo di piloti della Scuderia Ferrari si prepara al prossimo mondiale. Negli ultimi giorni sono stati presentati il Reserve e il Development Driver. Nel ruolo di Reserve Driver, ovvero il pilota pronto a scendere in pista in caso di sostituzione di Charles Leclerc o Carlos Sainz sarà Oliver Bearman, pilota della Scuderia Ferrari Driver Academy impegnato in Formula 2 con il team Prema e che affiancherà i confermati Antonio Giovinazzi e Robert Shwartzman. Nel ruolo di Development Driver, ovvero quello di pilota dedito allo sviluppo della vettura sia dal punto di vista dei set-up che degli aggiornamenti nel corso della stagione, fa il proprio esordio Arthur Leclerc, si proprio il fratello di Charles che va ad affiancare i confermati Antonio Fuoco e Davide Rigon.

Rinnovo partnership

Mentre vengono comunicate le novità che accompagneranno la prossima nuova avventura Ferrari, la Scuderia annuncia anche il rinnovo di importanti partnership commerciali. Prima di tutte il rinnovo della partnership con CEVA Logistics, società controllata dal Gruppo CMA CGM, con cui ha siglato un nuovo accordo pluriennale. L’azienda francese continuerà a fornire tutti i servizi logistici durante i prossimi eventi del Campionato del Mondo di Formula 1, compreso il trasporto stradale, marittimo, aereo e ferroviario di tutto ciò che occorre al team di Formula 1 sui circuiti di tutto il mondo.

“Il motorsport moderno impone continuamente clamorose sfide logistiche. Rispetto anche a solo pochi anni fa la Formula 1 ha un calendario che prevede molte più gare fuori dall’Europa e vede le squadre andare in pista in quattro diversi continenti. La stagione che sta per cominciare vedrà il Mondiale organizzato, per la prima volta nella storia, su ben 24 gare. Con ritmi così sostenuti è fondamentale per Scuderia Ferrari poter contare su un partner logistico di livello mondiale come CEVA Logistics“, il commento di Lorenzo Giorgetti Chief Racing Revenue Officer di Ferrari.

Altro rinnovo di partnership è quello con Bang & Olufsen, l’azienda danese leader nel settore delle tecnologie audio. La collaborazione permetterà alla Scuderia di continuare a offrire un’esperienza di livello superiore ai membri del team e alle persone che verranno a trovare la squadra nel corso del campionato all’interno dei motorhome situati nel paddock. Oltre al logo di Bang & Olufsen sulle vetture guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz, Bang & Olufsen e Scuderia Ferrari lavoreranno a stretto contatto per creare nuove esperienze da fan di Formula 1 anche nei negozi del brand sparsi in tutto il mondo.