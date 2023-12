Fonte: Ufficio Stampa Ferrari Fred Vasseur commenta la stagione appena conclusa, quella futura e rivela il regalo di Natale che vorrebbe fare ai suoi piloti

Si prospetta una serie di notti di grande lavoro per Babbo Natale. Il regalo che Frédéric Vasseur ha richiesto per i suoi piloti sotto l’albero è particolarmente complicato e complesso da recapitare. Ma per chi crede in Babbo Natale e alla magia di questo periodo dell’anno, tutto è possibile! Figuriamoci se non lo sarà per Diego Tondi, capo aerodinamico, e Fabio Montecchi, Head of Vehicle Concept, entrambi alle prese ormai da settimane allo sviluppo del progetto Ferrari 676, lo stesso che darà vita alla nuova SF-24. “Una vettura veloce per il prossimo anno” è il regalo che il team principal Ferrari ha pubblicamente dichiarato di voler regalare a Sainz e Leclerc e chissà se i tecnici e gli ingegneri di Maranello saranno capaci di aiutare Babbo Natale nel soddisfare tale richiesta.

Intervista di Natale

Interessante e curiosa l’intervista che Fred Vasseur ha concesso a Sky Sport in occasione del Pranzo di Natale della Scuderia Ferrari con i media. “Il primo anno è stato difficile. Ferrari è un brand iconico e ha una grande storia. Ho assunto il ruolo tardi, circa un mese prima del lancio della macchina. La prima parte della stagione è stata difficile e meno la seconda. Abbiamo avuto una buona reazione durante l’estate e abbiamo concluso l’ultima parte della stagione con dei buoni risultati. Abbiamo anche potuto giocarcela con Max e rispetto alla prima parte abbiamo fatto grandi progressi e quindi siamo rimasti contenti come team“. La sintesi di un commento a un anno di attività che si è appena concluso e che ha confermato l’ottima capacità di reazione dell’intero team.

Un aspetto su tutti è emerso durante il pranzo con i media, Vasseur ha ribadito la sua visione globale, per lui il secondo posto nel Mondiale Costruttori non è svanito ad Abu Dhabi, ma hanno nettamente influito le prestazioni d’inizio stagione, tra Miami, Barcellona e Zandvoort. Inoltre, per la prima volta è da sottolineare il fatto che la Ferrari non ha fatto fatica alla ripresa dopo la pausa estiva, fatto che potrebbe essere di buon auspicio anche per la prossima stagione 2024.

Un pensiero poi è stato rivolto nei confronti di Max Verstappen e Lewis Hamilton, due piloti che godono della sua personale stima. In effetti due talenti molto apprezzati da tutte le scuderie di F1, una considerazione che alla fine è stata anche la risposta fornita ai presenti.

Questione rinnovi

Durante il Pranzo, Vasseur non si è tirato indietro nel segnalare un ritardo nel rinnovo dei contratti di Leclerc e Sainz. Questioni tecniche e non che li hanno protratti fino a oggi ma che con molta probabilità nelle prossime settimane potrebbero venire ufficializzati. Ritardi che comunque non mettono in ansia il team principal Ferrari anche perché le cifre faraoniche attribuite a Leclerc non spaventano e i contratti in corso sono validi per tutto il 2024.

Piena fiducia ai suoi due piloti che durante l’anno gli hanno giurato fedeltà. Si ripartirà dalle buone indicazioni arrivate dall’estate dello spagnolo e dall’ottima parte finale del monegasco. Entrambi nel complesso gareggeranno alla pari e senza particolari ordini di Scuderia o indicazioni di gerarchie. A tutti e due comunque il desiderio di fornire lo stesso regalo.

Sainz è già pronto

“Mi sento molto stimato da Fred e Ferrari“, le parole di Carlos Sainz che arrivano dalla Spagna. Il pilota madrileno ha rilasciato le dichiarazioni di fine stagione a Marca e in esse c’è anche tutta l’intenzione di rinnovare entro i prossimi tre mesi. Non solo, ha voluto rimarcare tale volontà ricordando Monza e quello che è stato con i tifosi. Una gara dove ha dato il massimo per tutti e dove ha capito che se si lavora tutti insieme verso gli stessi obiettivi, i risultati non tarderanno ad arrivare. Ma in F1 tutto è possibile.

Nel frattempo, nella sua mente c’è anche un altro chiodo fisso, quello di ottenere lo stesso risultato raggiunto a Monza nel prossimo GP di Spagna. Sempre ai microfoni di Marca ha commentato la possibilità dell’ingresso della sua Madrid al posto di Barcellona come circuito ufficiale nel Campionato di F1. In realtà, ha confermato la volontà di gareggiare e vincere in Spagna, ovunque sia.

Il regalo tra piloti

A poche ore dal momento celebrativo in casa Ferrari, si è ripetuta una simpatica iniziativa della F1, divenuta ormai una tradizione. I piloti di questo 2023 hanno inviato regali tra di loro e ripresi dalle telecamere, uno alla volta, ne hanno dovuto indovinare il mittente. Per capirci, al cinese Zhou è stato recapito un calendario con un pilota nudo. In pratica era il calendario solidale di Valtteri Bottas. Ma il regalo non veniva dal finlandese bensì da Charles Leclerc. Al monegasco invece è arrivata una racchetta da paddle che subito ha capito pervenire da Fernando Alonso, probabilmente anticipo di una imminente sfida tra i due in qualche circolo privato del Principato.

Carlos Sainz invece ha inviato un pensiero a Max Verstappen. L’olandese della Red Bull ha ricevuto una console con giochi ma non aveva indovinato da chi. Per il numero 55 della Ferrari invece un costume da bagno con peperoncini come fantasia, un pensiero piccante ricevuto da Bottas. Un regalo di cui Sainz però non nutriva dubbi sulla provenienza.