Fonte: 123RF La SF-24 accende i motori, sui social Ferrari il primo rombo della power unit

Manca ormai davvero poco all’avvio della stagione di F1, con i primi test alle porte e il primo appuntamento del mondiale in Bahrain previsto per il 2 marzo. Ma prima delle prove in pista sarà tempo di togliere i veli alla SF-24, la nuova monoposto Ferrari che tenterà di dare del filo da torcere alla Red Bull del “pigliatutto” Verstappen. La presentazione ufficiale è prevista per il 13 febbraio, ma a pochi giorni dall’esordio Rosso da Maranello è arrivato un piccolo spoiler della nuova vettura che sarà affidata a Charles Leclerc e, per l’ultima stagione, a Carlos Sainz.

SF-24 accende i motori

La data cerchiata in rosso è quella di martedì 13 febbraio, quando la Casa di Maranello presenterà a tutti la nuova SF-24 nella sua interezza, con un design di certo rinnovato e con tante novità di aerodinamica. Ma nell’era in cui tutto è social, anche Ferrari sfrutta il web per alimentare l’attesa dei tifosi e di tutti gli appassionati al mondo della F1. Sui propri canali, infatti, il Cavallino Rampante ha pubblicato un video che inizialmente sembra uno come gli altri, ma che “nasconde” un particolare che balza subito all’orecchio.

Un video in cui si vedono le prime luci dell’alba di un nuovo giorno di lavoro a Maranello, nella casa della Ferrari, con i dipendenti che arrivano alla spicciolata per timbrare e iniziare la loro giornata lavorativa. Ma è appena si alza il sole in cielo che la giornata ha davvero inizio e le melodie cambiano. Sì, perché in sottofondo mentre passano le immagini della fabbrica, della pista e una vista dall’alto di Maranello, a sentirsi è lui: il rombo della SF-24.

Come una nuova giornata di lavoro ha inizio con l’arrivo del sole, l’accensione della power unit Ferrari apre alla nuova stagione del Cavallino, con la speranza che sia brillante. Un “momento solenne” ha scritto la Scuderia in un comunicato, col reparto Montaggio Veicolo che ha acceso il motore alla presenza del team principal Frédéric Vasseur e dei piloti Leclerc e Sainz, tradizionale appuntamento seguito da un fragoroso applauso dei fortunati che hanno potuto assistere.

Ma come sarà la SF-24? Una monoposto che ancora non si fa vedere, per ovvi motivi e per non svelare troppo in anticipo agli avversari i propri dettagli, ma il suono è di quelli promettenti. Di quelli che fanno sognare i tifosi che sperano di veder tornare la Rossa a combattere in ogni gara per il successo finale.

Test a Fiorano, poi via alla stagione

In attesa della presentazione ufficiale, dove verranno forniti tutti i dettagli della monoposto che affronterà la nuova stagione, i piloti Ferrari sono già al lavoro. Lavora di certo Carlos Sainz, che dopo aver appreso la notizia dell’arrivo di Hamilton in Ferrari dal 2025 non ha perso motivazione. Anzi lo spagnolo si è rimboccato ancor di più le maniche, perché l’ultima stagione di Rosso vestito deve essere da ricordare, sognando più successi e gioie.

E mentre sui social andava il video del rombo della SF-24, a Fiorano il madrileno tornava alla guida a bordo della F1-75 per riprendere confidenza con la pista. Appuntamento replicato anche da Charles Leclerc, che spera quest’anno di essere il rivale numero uno di Max Verstappen per la corsa al titolo piloti.

Ma la testa è già al prossimo impegno in calendario, quello che si aprirà il 21 febbraio a Sakhir per una tre giorni di test fino al 23 che porteranno, nel weekend successivo, all’esordio mondiale in Bahrain. L’attesa è quasi finita, si riaccendono i motori.