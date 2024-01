Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Cristiano Ronaldo aggiunge una Ferrari al suo garage

Sicuramente un personaggio come lui non ha bisogno di presentazioni, perché sono davvero in pochissimi coloro che al mondo non lo conoscono. È il più seguito su Instagram con più di 600 milioni di followers, ha vinto cinque palloni d’oro, ha giocato nella Serie A italiana indossando la casacca bianconera della Juventus ed è nato sull’isola di Madeira. Servono altri indizi? Certo che no, parliamo di Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese è sbarcato da un anno circa in Arabia Saudita, per giocare con l’Al-Nassr, cercando di raggranellare le ultime fortune di una carriera strepitosa. Nel frattempo, continua a coltivare una delle sue più grandi passioni oltre al calcio, ovvero sia le automobili. L’ultima arrivata è una delle Ferrari più celebrate e, al tempo stesso, controverse dei tempi più recenti: la Purosangue.

La Ferrari Purosangue di CR7

Nel corso degli anni CR7 ci ha abituati a stupire con alcuni gioielli a quattro ruote che solo pochi eletti possono dire, non solo di aver guidato, ma persino di aver visto. Giusto per fare degli esempi, l’ex attaccante del Real Madrid possiede una Bugatti Centodieci e una Mercedes-Benz Classe G firmata Brabus, da far girare la testa. Il calciatore lusitano ha costruito una collezione degna di nota, alla quale adesso va ad aggiungere un ennesimo pezzo pregiato a firma del Cavallino Rampante. Non poteva mancare, infatti, il primo SUV nella storia di Maranello, quella Ferrari Purosangue che ha fatto girare la testa a moltissimi appassionati.

La Purosangue del costruttore modenese è riuscita ad abbinare perfettamente la tipica ed esclusiva sportività del Marchio, con la moda attuale che privilegia il comfort e lo spazio dei grandi SUV. Il suo fascino non poteva non fare breccia nel cuore di CR7, così sensibile al richiamo delle automobili speciali. Come dimostrato da una delle recenti foto rilasciate sui social, Cristiano Ronaldo ha scelto una livrea blu notte lucido per la sua fuoriserie del Cavallino Rampante. Un tocco di eleganza che ben si sposa con la scelta dei cerchi in lega color acciaio. Una scelta cromatica quasi classica e che in un mondo del calcio, nel quale spesso si vedono delle licenze stilistiche alquanto discutibili, stupisce.

Il primo SUV del Cavallino Rampante

Da Maranello fanno intendere che la Purosangue non è un SUV e glielo concediamo, anche se oggettivamente la prima categoria nella quale possiamo farla rientrare è proprio quella, seppur sui generis perché ha pochi termini di paragone. In ogni caso, la belva italiana viene spinta da un 6.5 V12 aspirato che combina alcuni elementi della 812 con una tecnologia che arriva in modo diretto dalla Formula 1. Il propulsore F140IA eroga 725 CV a 7.750 giri e 716 Nm a 6.250 giri. Può raggiungere una velocità massima di oltre 310 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi.

Quindi a disposizione abbiamo una potenza fuori dal comune, così come il prezzo che non è per tutti, anche se per CR7 non è certamente un problema: la versione di partenza, senza considerare la lunga lista degli optional, costa 390.000 euro. Per un ragazzo che guadagna, secondo le stime attuali, circa 190.000 euro al giorno per giocare nel campionato saudita ed essere l’uomo immagine di un movimento che tende a voler crescere, il sogno non può che diventare realtà. E beato lui.