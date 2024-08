“Sky is the Limit”: quando il lusso incontra le alte prestazioni il risultato è una BMW XM Unica

Nel cuore del Quadrilatero della moda milanese, in via Monte Napoleone, la House of BMW ha ospitato la presentazione del progetto “Sky is the Limit”. Idea straordinaria, frutto della collaborazione tra BMW Italia e Alcantara, che ha dato vita ad una versione unica di BMW XM, la prima sportiva ad alte prestazioni di BMW M GmbH dotata di un motore ibrido M HYBRID. Ma la vera particolarità è l’utilizzo innovativo di Alcantara, sia per gli interni sia per l’esterno, una creazione diventata un capolavoro di design e ingegneria, dove lusso e performance si fondono in un dualismo perfetto.

Il progetto “Sky is the Limit”

“Sky is the Limit” non è solo un nome evocativo, ma rappresenta anche una filosofia di design che enfatizza il dualismo tra prestazioni elevate e lusso raffinato. La collaborazione tra il centro stile di Alcantara e BMW Italia ha portato alla realizzazione di una one-off che ridefinisce gli standard di personalizzazione e qualità. Questa BMW XM è un manifesto di eccellenza, in cui ogni superficie e dettaglio sono stati meticolosamente lavorati per creare un effetto visivo e tattile unico.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Eleganza e audacia all’esterno

BMW XM “Sky is the Limit” si distingue immediatamente per l’uso innovativo di Alcantara al suo esterno. Le superfici sono rivestite in Alcantara nero BMW, che conferisce un effetto opaco in contrasto con gli inserti nero lucido. Questa scelta non solo esalta l’estetica aggressiva della XM, ma dimostra anche la versatilità di un materiale solitamente riservato agli interni. La lavorazione artigianale, che riprende le forme geometriche distintive della XM, arricchisce ulteriormente l’impatto visivo, creando una sintesi perfetta tra design e funzionalità.

Un mondo di contrasti e comfort all’interno

L’interno di BMW XM riflette e amplifica il dualismo tra sportività e lusso. La parte anteriore dell’abitacolo è dominata di Alcantara nero BMW, che riveste sedili e pannelli porta sinistri, creando un ambiente avvolgente e dinamico. Le impunture ricamate nei colori rosso, blu e azzurro dell’allestimento M di BMW aggiungono un tocco di sportività, mentre il volante e il pomello del cambio, anch’essi in Alcantara, garantiscono un grip ottimale in ogni situazione di guida.

Passando ai sedili posteriori, troviamo un cambiamento radicale: l’Alcantara bianco ghiaccio crea un ambiente lussuoso e rilassante, simile a un elegante salotto. I passeggeri possono godere di un comfort estremo, con dettagli come il bracciolo centrale che nasconde uno scomparto per una bottiglia e due bicchieri, e i cuscini aggiuntivi in Alcantara decorati con pattern esclusivi. Il padiglione del tetto, anch’esso in Alcantara bianco ghiaccio con stampa digitale sfumata, completa l’atmosfera asimmetrica che sottolinea la dualità della BMW XM.

Dettagli artigianali e innovazione

Ogni elemento degli interni di BMW XM “Sky is the Limit” è stato oggetto di un’attenzione maniacale ai dettagli. Pannelli porta, plancia, tunnel centrale, sedili e cuscini presentano un motivo esclusivo ottenuto tramite foratura laser, con un backing blu cangiante che contrasta magnificamente con l’Alcantara nera. Questo pattern non solo aggiunge una dimensione estetica unica, ma incorpora anche i colori della bandiera italiana, sottolineando l’orgoglio del Made in Italy.

BMW XM: il pinnacolo delle alte prestazioni e del lusso

BMW XM, base di questo progetto, è già di per sé una vettura straordinaria. Rappresenta il primo modello ad alte prestazioni di BMW M GmbH dopo la leggendaria BMW M1, combinando forme decise e interni estremamente confortevoli con un avanzato sistema di propulsione ibrida plug-in. Il sistema M HYBRID, con una potenza di sistema di 480 kW/653 CV, garantisce prestazioni eccezionali, mentre la versione Label Red raggiunge addirittura i 550 kW/748 CV, rendendola l’auto di serie più potente mai prodotta dalla BMW M GmbH.

Il design esterno della BMW XM è altrettanto impressionante, con gruppi ottici divisi in due elementi, l’illuminazione di contorno Iconic Glow per il doppio rene BMW, e dettagli accentuati lungo i lati del veicolo. I cerchi in lega leggera, disponibili fino a 23 pollici, e le coppie di terminali di scarico esagonali integrate nel paraurti posteriore conferiscono alla XM un look esclusivo e inconfondibile.

Una collaborazione di successo

La partnership tra Alcantara e BMW Italia sottolinea una sinergia perfetta tra innovazione tecnologica e tradizione artigianale. L’utilizzo di Alcantara non solo migliora le qualità di sportività e leggerezza della BMW XM, ma offre anche un comfort superiore e una resistenza all’usura senza pari. Questa collaborazione dimostra come due marchi iconici possano unire le loro forze per creare un prodotto che rappresenta il massimo dell’eccellenza automobilistica e del lusso. BMW XM “Sky is the Limit” non è solo un esempio di personalizzazione estrema, ma un vero e proprio manifesto di ciò che può essere raggiunto quando due leader del settore collaborano. Ogni dettaglio, ogni materiale e ogni scelta di design riflettono un impegno incrollabile verso l’eccellenza e l’innovazione. Questo progetto non solo celebra la bellezza e la potenza di BMW XM, ma ridefinisce anche ciò che significa lusso e prestazioni nel mondo dell’automobile.

Con “Sky is the Limit”, BMW Italia e Alcantara hanno creato un’opera d’arte su quattro ruote, che sicuramente lascerà un segno indelebile nel cuore degli appassionati di auto di lusso e alte prestazioni.