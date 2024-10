Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: www.renault.it Renault 5 su strada

Nel 1972, la Renault 5 fece il suo debutto, diventando rapidamente un’icona della storia dell’automotive. Compatta, versatile e accessibile, la Renault 5 riuscì a vendere oltre 9 milioni di unità fino al 1996. Ora, con l’introduzione della nuova Renault 5 E-Tech Electric, l’auto simbolo di un’epoca si evolve in una veste completamente elettrica, offrendo una risposta innovativa alle sfide moderne della mobilità sostenibile.

Un omaggio al passato, una visione del futuro

La Renault 5 E-Tech non è solo un veicolo a zero emissioni; è un ponte tra la nostalgia del passato e le esigenze del presente. I dettagli stilistici richiamano con forza l’originale R5, come la linea che corre lungo i finestrini e il tetto, omaggio ai codolini della versione classica. I fari anteriori sono caratterizzati da un design che sembra “ammiccare” al guidatore, mentre le prese d’aria posteriori ricordano la mitica R5 Turbo, un simbolo degli anni ’80.

Con una lunghezza di 3,92 metri e una larghezza di 1,77 metri, la Renault 5 E-Tech è compatta ma spaziosa, grazie a un passo di 2,54 metri e un bagagliaio che offre una capienza di 326 litri. È disponibile con diverse opzioni di potenza, da 95 CV a 150 CV, supportate da batterie da 40 kWh o 52 kWh. Con la batteria più grande, l’autonomia arriva fino a 410 km nel ciclo combinato WLTP, rendendola una scelta perfetta per gli spostamenti quotidiani e per i viaggi più lunghi.

Il lancio di questa vettura segna una nuova era per la Renault, con l’obiettivo di democratizzare la mobilità elettrica. Fabrice Cambolive, CEO di Renault, ha sottolineato come la nuova R5 sia “un’auto che sa rendersi simpatica, popolare ma all’avanguardia“. L’essenza della Renault 5 rimane invariata, ma ora è alimentata da una tecnologia che guarda al futuro, rendendola una delle auto elettriche più attese del 2024.

Tecnologia avanzata e design coinvolgente

La Renault 5 E-Tech è la prima vettura costruita sulla piattaforma AmpR Small, sviluppata specificamente per i veicoli elettrici. Questa piattaforma permette una distribuzione ottimale del peso e un baricentro basso, migliorando la manovrabilità e la dinamica di guida. Le sospensioni multilink posteriori contribuiscono a eliminare il rollio, offrendo un’esperienza di guida confortevole e stabile, anche nelle curve strette e sui percorsi tortuosi, come quelli testati durante il test drive sulle strade intorno a Nizza.

In città, il diametro di sterzata di 10,3 metri la rende perfetta per gli ambienti urbani, mentre su strada aperta mostra tutta la sua reattività e agilità. Il sistema di frenata è altrettanto avanzato, con un impianto che sfrutta una centralina elettronica per ottimizzare il recupero energetico senza compromettere la sensibilità del pedale del freno. Insieme a questa tecnologia, la Renault 5 E-Tech offre numerosi assistenti alla guida, tra cui la frenata automatica d’emergenza e la guida autonoma di livello 2, disponibili grazie all’Active Drive Assist.

Anche all’interno, l’auto non delude. I dettagli di design si ispirano all’originale R5, con elementi squadrati e materiali moderni che offrono una fusione perfetta tra passato e presente. La plancia ospita uno schermo centrale da 10 pollici, affiancato da un display da 7 o 10,1 pollici per la strumentazione. I sedili sono un tributo alla R5 Turbo, con un mix accattivante di comfort e sportività.

Personalizzazione e innovazione

Una delle caratteristiche più intriganti della nuova Renault 5 E-Tech è l’alto livello di personalizzazione. È possibile scegliere tra cinque tinte iconiche, tra cui l’Iconic Verte e l’Iconic Jaune, oltre a opzioni per colorare i profili del tetto e applicare sticker personalizzati sulle portiere. L’interno, grazie alla tecnologia della stampa 3D, può essere arricchito con dettagli decorativi e accessori personalizzabili, come il portabaguette da sistemare accanto alla consolle centrale.

L’infotainment è stato potenziato con l’introduzione di Reno, un avatar intelligente che non solo semplifica l’uso delle funzioni del veicolo, ma offre anche consigli per ottimizzare l’efficienza energetica. Il sistema è compatibile con le tecnologie V2L e V2G, permettendo di utilizzare l’auto come fonte di energia per dispositivi esterni o per restituire energia alla rete elettrica in caso di picchi di consumo.