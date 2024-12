Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar La concept car rosa apre il nuovo corso di Jaguar

Jaguar, marchio britannico sinonimo di lusso e prestazioni, si reinventa con una nuova visione audace: la Type 00, un prototipo di auto elettrica che incarna la filosofia “Exuberant Modernism“. Presentata alla Miami Art Week, la Type 00 prefigura una nuova era per Jaguar, caratterizzata da un design innovativo, tecnologie all’avanguardia e un forte impegno per l’arte e la creatività. A poche ore dal rilascio delle immagini in anteprima, il mondo degli appassionati del brand ha storto il naso per la direzione presa e il dibattito ha infiammato il web. Questo non è necessariamente un fattore negativo, in fondo “basta che se ne parli”.

Un manifesto della sfida Jaguar

La Jaguar Type 00 è una dichiarazione di intenti, un manifesto che sfida le convenzioni attuali sui veicoli elettrici, questo è quello che comunica il brand britannico. Il design, caratterizzato da linee fluide e proporzioni audaci, rompe con gli schemi tradizionali, presentando un cofano allungato, un’ampia linea del tetto e un profilo fastback che culmina in una coda rastremata. I cerchi in lega da 23 pollici completano una silhouette espressione di un’estetica sofisticata.

L’ispirazione per la Type 00 proviene dal ricco patrimonio di Jaguar, in particolare da modelli iconici come la E-type. Il prefisso “Type” richiama questa tradizione, mentre i due “zero” simboleggiano l’obiettivo di emissioni zero e il posizionamento dell’auto come capostipite di una nuova generazione di veicoli.

Non è solo questione di design

La Type 00 è costruita sulla Jaguar Electric Architecture (JEA), una piattaforma tecnologica esclusiva sviluppata per avere prestazioni elettriche di primissimo livello. Questa base permetterà alle future Jaguar di distinguersi in un mercato dei veicoli elettrici sempre più competitivo.

La presentazione dell’auto alla Miami Art Week è stata accompagnata da una serie di installazioni artistiche che celebrano la creatività britannica e la nuova identità del marchio. L’evento ha sottolineato il desiderio di Jaguar di connettersi con un pubblico appassionato di arte e design. La Type 00 è disponibile in due colori distintivi: Miami Pink e London Blue. Il rosa, ispirato ai toni pastello dell’architettura Art Deco di Miami, rappresenta la vitalità e l’energia della città. Il blu, che richiama l’eredità britannica di Jaguar, evoca un senso di eleganza e raffinatezza.

Jaguar Type 00: i sorprendenti interni

L’abitacolo, accessibile tramite spettacolari porte ad ali di farfalla, promette un’esperienza sensoriale unica. L’utilizzo di materiali pregiati come ottone, pietra di travertino e tessuti intrecciati crea un ambiente lussuoso e accogliente. Inoltre, ci sono schermi digitali a scomparsa, aree di stivaggio motorizzate e un display Clearsight che sostituisce il tradizionale specchietto retrovisore.

La Prism case, un elemento di design innovativo, permette agli occupanti di personalizzare l’atmosfera dell’abitacolo. Inserendo uno dei tre totem in ottone, travertino o alabastro nella console centrale, è possibile modificare l’illuminazione ambientale, il panorama sonoro e la grafica dello schermo, creando un’esperienza personalizzata e coinvolgente.

La nuova identità del brand britannico

La nuova identità visiva di Jaguar è evidente in ogni dettaglio della Type 00. Il logo, il monogramma e la grafica “Strikethrough” sono simboli di cambiamento che riflettono la trasformazione del marchio e il suo impegno per l’innovazione. La Type 00 è solo l’inizio di una nuova era. Il primo modello di produzione di questa nuova generazione sarà una GT elettrica a quattro porte, che sarà svelata alla fine del 2025 e costruita nel Regno Unito. Con un’autonomia fino a 770 km e prestazioni da capogiro, questa vettura promette di essere una delle auto più desiderabili del suo segmento.

L’impegno di Jaguar per la mobilità elettrica si estende anche alla creazione di una rete di brand store esclusivi, progettati per offrire ai clienti un’esperienza immersiva nel mondo del marchio. Il primo di questi store aprirà a Parigi, nel cuore del quartiere della moda.