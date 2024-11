Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa JLR Test in corso per la futura GT elettrica di Jaguar

Jaguar, l’iconico marchio automobilistico britannico, si prepara a una trasformazione radicale, abbracciando l’elettrificazione come chiave per il suo futuro nel segmento del lusso. Con una strategia ambiziosa e un piano di sviluppo globale già in corso, Jaguar si appresta a diventare un brand completamente elettrico a partire dal 2025, puntando su tecnologie pionieristiche e un design visionario per creare veicoli unici e distintivi.

Test globali per la nuova GT elettrica di Jaguar

Il primo passo concreto di questa rivoluzione elettrica è rappresentato dai test globali del prototipo della nuova Jaguar, una GT 4 porte completamente elettrica. Dopo aver percorso decine di migliaia di chilometri in test virtuali e reali, i prototipi, ancora camuffati, si apprestano a solcare le strade pubbliche e i circuiti di prova in tutto il mondo. Questi test intensivi sono fondamentali per affinare le prestazioni, l’autonomia e l’affidabilità della nuova vettura, che sarà costruita nello stabilimento di Solihull, nel Regno Unito, su una specifica architettura elettrica chiamata JEA (Jaguar Electric Architecture).

Mentre i prototipi continuano i loro test in giro per il mondo, Jaguar si prepara a svelare un’anticipazione del suo futuro stilistico alla Miami Art Week, il 2 dicembre 2024. In questa occasione, verrà presentata la Design Vision Concept, un prototipo che fornirà un assaggio del design audace e innovativo che caratterizzerà la nuova GT elettrica e le future Jaguar.

Addio ai motori a combustione

La svolta elettrica di Jaguar segna anche la fine di un’era. A partire dalla primavera del 2025, il marchio cesserà la produzione di tutti i suoi modelli dotati di motori a combustione, concentrandosi esclusivamente sulla sua nuova gamma di veicoli elettrici. Questa decisione radicale testimonia la determinazione di Jaguar nel perseguire la sua visione di un futuro sostenibile e ad alte prestazioni.

Una storia di innovazione e lusso

Jaguar vanta una lunga storia di innovazione e di successi nel mondo delle corse automobilistiche. Fin dalla sua fondazione, il marchio si è distinto per la sua eleganza, le sue prestazioni sportive e il suo impegno nell’ingegneria all’avanguardia. La transizione verso l’elettrificazione rappresenta una naturale evoluzione per Jaguar, che si appresta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo intatti i valori di lusso, prestazioni ed esclusività che l’hanno sempre contraddistinta. In fondo, squadra che vince non si cambia e questo adagio vale anche per questo caso.

Un futuro elettrizzante

Con l’arrivo della nuova GT 4 porte completamente elettrica e il lancio di altri modelli innovativi, Jaguar si prepara a conquistare una posizione di leadership nel segmento del lusso elettrico. La combinazione di tecnologie all’avanguardia, design visionario e un’eredità di eccellenza automobilistica promette un futuro elettrizzante per Jaguar e per i suoi appassionati in tutto il mondo. Non sarà facile, perché gli avversari e i contendenti in questo segmento sono tanti e affermati, ma il costruttore britannico ci metterà i suoi punti di forza: storia centenaria, lusso e prestigio. Ingredienti che spesso determinano chi sarà il vincitore. Prima di tutto Porsche Taycan, è avvertita: lei è il punto di riferimento al quale guardare. La tedesca, a partire dal 2026, avrà un nuovo concorrente al quale badare.