Fonte: Ufficio Stampa Jaguar Cresce l'interesse per l'usato Jaguar

Dopo alcuni anni difficili, con vendite ben al di sotto delle aspettative e un programma di elettrificazione che non ha ancora dato i frutti sperati, Jaguar ha avviato un ambizioso programma di rebranding, con la campagna Copy Nothing e il lancio di una nuova concept car. Si tratta di un deciso taglio netto con il passato che passa anche per l’adozione di un nuovo marchio. Queste scelte stanno facendo discutere molto. Nel frattempo, però, la nuova strategia di Jaguar inizia a dare i suoi frutti. In rete, infatti, si nota una sostanziale crescita dell’interesse verso il brand oltre che verso le Jaguar usate.

Cresce l’interesse per Jaguar

Come rivelato da Auto Trader UK, il lancio della nuova campagna Copy Nothing ha avuto un effetto positivo sulle Jaguar usate. In rete, infatti, si registra una crescita dell’interesse verso i modelli della Casa britannica, con un incremento del 10% delle visualizzazioni di annunci dei modelli in vendita da parte degli utenti. Tra i modelli che attirano maggiormente l’attenzione degli utenti troviamo il crossover F-Pace oltre all’iconica E-Type e all’elettrica I-Pace. Il direttore editoriale di Auto Trader, Erin Baker, ha così commentato i risultati dell’indagine sulla crescita di interesse per i modelli di Jaguar: “Un picco di interesse da parte dei consumatori… dimostra che gli automobilisti sono ansiosi di vedere cosa possono ancora mettere le mani sulla Jaguar che hanno sempre conosciuto“.

Un successo anche su Google

Come riportato dall’indagine di Carscoops, inoltre, Jaguar sta registrando un grande successo online, anche su Google. La presentazione della nuova campagna di rebranding della Casa britannica, infatti, è stata accompagnata da un picco di interesse online, confermato dai dati di Google Trends. Complessivamente, su scala globale, l’interesse per Jaguar è quasi quadruplicato, con un picco di ricerche arrivato il 22 novembre, subito dopo la presentazione del nuovo logo.

Il futuro per Jaguar è ancora tutto da scrivere. Il marchio ha scelto di intraprendere una nuova strada, dopo le grandi difficoltà registrate nel corso degli ultimi anni. I modelli di Jaguar non sono riusciti a conquistare la clientela del segmento premium, anche per via di una concorrenza molto agguerrita. La nuova strategia è ambiziosa ma anche molto rischiosa, considerando che rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al passato.

Dopo la presentazione della prima concept, Jaguar si prepara ad avviare il suo programma di trasformazione nel corso dei prossimi mesi. Il 2025 sarà un anno fondamentale per il marchio che punta a gettare le basi per un futuro solido e completamente a zero emissioni. Jaguar ha già confermato che il primo modello di nuova generazione sarà una GT elettrica a quattro porte. Questo nuovo modello, che sarà prodotto nel Regno Unito, verrà svelato sul finire del 2025. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.