Fonte: iStock Jaguar presenta il nuovo logo: niente più giaguaro

Jaguar è dal 1945 uno dei Marchi britannici più famosi a livello mondiale. Al momento, dopo alcuni cambi di proprietà, fa parte del gruppo Jaguar Land Rover che è di proprietà dell’indiana Tata Motors. Nel periodo precedente alla Seconda guerra mondiale, l’azienda si chiamava SS Cars Ltd, quelle due lettere iniziali però non erano ben viste dopo il conflitto a causa della loro associazione alle Schutzstaffeln naziste. Per questo motivo si decise di adottare il nome di Jaguar, che già era comparso su qualche modello del passato.

Al nome venne sin da subito associato il logo di un giaguaro rampante, che campeggiava praticamente su tutte le vetture dell’Azienda. Negli anni però ci sono state alcune rivisitazioni del Brand volte a farlo diventare più moderno e al passo con i tempi. Nulla di strano naturalmente, tante Case automobilistiche sono solite fare questo genere di operazioni.

Nuovo logo

Le nuove Jaguar che vedremo dal 2026 però si preannunciano, da un certo punto di vista, davvero rivoluzionarie. Cambieranno, infatti, nelle forme, nella sostanza e soprattutto nel logo. La Casa britannica, infatti, ha annunciato un cambio di rotta significativo da questo punto di vista con la sola scritta Jaguar, caratterizzata da un lettering inedito, che andrà a sostituire definitivamente il famoso giaguaro rampante.

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar

Un cambio di rotta per certi versi epocale, che ha fatto già gridare allo scandalo qualche purista amante della tradizione. Le nuove Jaguar saranno totalmente elettriche e promettono di essere rivoluzionarie. La Casa britannica ha mostrato al mondo la sua visual identity del brand. Oltre alla scritta è stato presentato anche il nuovo marchio-logo, caratterizzato da due “J” che si sfiorano in maniera contrapposta.

Quando vedremo le nuove auto

Il nuovo logo ricorda per certi aspetti quello dei marchi di lusso, un segmento nel quale, per l’appunto, Jaguar vuole giocarla da padrona. In tutto questo tripudio di stile minimalista però riesce ancora a trovare un po’ di spazio il caro vecchio giaguaro, che a quanto pare non sparirà totalmente. Per prima cosa sarà posto su una trama a righe e avrà linee meno morbide del passato e più spigolose. Inoltre, dalle immagini diffuse, dovrebbe presentarsi con un balzo in avanti e non più da destra verso sinistra come in passato. Il suo utilizzo sarà per le rifiniture, quindi è probabile che lo vedremo come “marchiatura” su alcuni dettagli delle vetture.

Fonte: Ufficio Stampa Jaguar

Per il momento non ci resta che immaginare le nuove Jaguar, visto che sono stati presentati solo i nuovi loghi. Per le novità in campo automobilistico, invece, non ci resta che attendere il prossimo 2 dicembre, quando Jaguar, alla Miami Art Week, mostrerà la sua prima concept car di questo nuovo corso all’insegna dell’elettrico. Intanto in Inghilterra è stato già pizzicato un nuovo modello camuffato, che dalle dimensioni sembra promettere grandi cose. Il Marchio britannico, proprio come tanti altri, sta cercando di lanciarsi in questa nuova avventura dell’elettrico. L’Europa, infatti, vuole arrivare alla vendita di sole auto a emissioni zero entro il 2035. Un traguardo ambizioso che ha bisogno del contributo di tutti i costruttori.