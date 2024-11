Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa JLR Jaguar: appuntamento al 2026

Jaguar, l’iconico marchio automobilistico britannico, sta attraversando una profonda trasformazione, puntando a un futuro interamente elettrico. La decisione di sospendere la vendita di nuove auto nel Regno Unito fino al 2026 è un segnale forte di questo cambiamento epocale. A partire da novembre 2024, gli automobilisti inglesi non potranno più acquistare nuove Jaguar. La casa automobilistica ha deciso di ritirare dal mercato la sua ultima vettura con motore a combustione, la F-Pace, e non introdurrà nuovi modelli fino al debutto della sua prossima generazione di veicoli elettrici, previsto per l’inizio del 2026. Questa mossa strategica, seppur drastica, è stata definita da Rawdon Glover, responsabile marketing di Jaguar, come “un periodo di reset“.

La pausa di riflessione di Jaguar

La produzione di modelli iconici come XE, XF e F-Type nel Regno Unito è già terminata a giugno, mentre la produzione di E-Pace e I-Pace in Austria si è conclusa alla fine dell’estate. Questa situazione lascia Jaguar senza nuovi modelli da offrire nel suo mercato interno, costringendola a concentrarsi sulla vendita di auto usate. La scelta, all’apparenza bizzarra, di Jaguar è motivata da diversi fattori. La scarsa competitività dei modelli attuali rispetto all’altra branca del Gruppo come Range Rover Sport e Land Rover Defender è un elemento chiave. Inoltre, l’industria automobilistica sta vivendo una rapida transizione verso l’elettrificazione, rendendo necessario per Jaguar un radicale rinnovamento radicale per rimanere competitiva.

Le vendite di Jaguar sono diminuite negli ultimi anni, con la F-Pace, il modello più apprezzato, che ha registrato soltanto 21.943 unità vendute a livello globale nel 2023. Anche la I-Pace, SUV elettrico del marchio, ha registrato vendite deludenti, con sole 7.000 unità commercializzate. Questi numeri evidenziano la necessità di un rinnovamento della gamma Jaguar per rispondere alle nuove esigenze del mercato.

Jaguar: una rinascita elettrica

Il futuro di Jaguar è indissolubilmente legato all’elettrico. La nuova generazione di veicoli si baserà sulla piattaforma JEA (Jaguar Electric Architecture) e sarà interamente elettrica. Il primo modello ad essere lanciato sarà una granturismo elettrica a quattro posti (che punta a entrare in rotta di collisione con la Porsche Taycan), con circa 600 CV. Seguiranno poi una SUV e una berlina di grandi dimensioni.

L’obiettivo di Jaguar è nitido: riposizionarsi come un marchio di lusso ad alte prestazioni nel segmento dei veicoli elettrici. La casa automobilistica punta a sfruttare questa pausa strategica per riscrivere la propria identità e tornare sul mercato con una gamma di prodotti innovativi e competitivi. La decisione di Jaguar di abbracciare completamente la propulsione alla spina segna un punto di svolta nella storia del marchio. I gloriosi tempi delle berline signorili e delle sportive mozzafiato, come la XJ e la F-Type, sono un ricordo. Tuttavia, la sfida di reinventarsi in un mercato in rapida evoluzione rappresenta un’opportunità per il brand britannico di scrivere un nuovo capitolo della sua storia, mantenendo fede alla sua tradizione di eleganza, prestazioni e innovazione.

La “pausa di riflessione” di Jaguar rappresenta un azzardo, ma anche una scommessa sul futuro. Solo il tempo dirà se questa strategia porterà al successo sperato. Basterà avere pazienza ancora un po’ e scopriremo se questa formula avrà dato i suoi frutti.