Fonte: H&H Classics Sarà venduta all'asta la Jaguar di Madonna

Nel corso del prossimo mese di ottobre ci sarà la vendita all’asta di un raro esemplare di Jaguar acquistato dalla popstar Madonna. A gestire la vendita all’asta sarà H&H Classic, vero e proprio punto di riferimento del settore per tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote e, in particolare, di auto d’epoca e da collezione. Considerando che si tratta di un’auto realizzata in poche migliaia di esemplari, molti dei quali non più disponibili sul mercato, tenuta in ottime condizioni e appartenuta ad un’icona come Madonna, è facile ipotizzare una valutazione molto elevata per questo modello, realizzato da Jaguar nel 1967. Si tratta, infatti, di una delle Jaguar più interessanti della storia del brand. Vediamo, quindi, tutti i dettagli in merito alla nuova vendita all’asta curata da H&H.

Una Jaguar esclusiva

Il prossimo 9 ottobre ci sarà la vendita all’asta della “Jaguar di Madonna“. L’esemplare in questione è una Jaguar Mark X 4.2 che, come sottolineato in precedenza, è stata prodotta nel 1967. Madonna aveva acquistato l’auto nel 2021. Come chiarito dalla descrizione dell’annuncio con cui H&H mette a disposizione dei potenziali acquirenti tutte le informazioni sul modello, la Jaguar in questione è stata acquistata per essere utilizzata principalmente da Rocco Ritchie, il figlio, oggi 23enne, della popstar.

L’esemplare è stato utilizzato principalmente a Londra (la vettura ha la guida a destra). È interessante sottolineare che la Jaguar pronta ad essere venduta all’asta è stata oggetto, di recente, di una serie di lavori di restauro e aggiornamento. Tra le novità introdotte c’è anche una riverniciatura in Opalescent Maroon (una particolare tinta marrone). La vettura viene venduta con il libretto di circolazione e con tutta la documentazione di manutenzione. Lo stato di conservazione è, quindi, ottimo e ci sono tutte le carte giuste per soddisfare le esigenze dei collezionisti.

La Jaguar Mark X 4.2 di Madonna è la versione più rara delle Mark X realizzata dalla Casa britannica,anche per via del motore 4.2 litri utilizzato con cui Jaguar aveva sostituito il precedente motore 3.8 litri. Jaguar ha prodotto questa versione specifica della Mark X per appena due anni. Di conseguenza, la vettura rappresenta (come molte altre Jaguar dell’epoca) un raro modello da collezione. Complessivamente, il brand ha realizzato 5.137 unità di questa vettura.

Come partecipare all’asta

Per acquistare all’asta la Jaguar di Madonna (oltre a mettere in conto una spesa significativa) bisognerà seguire una procedura ben precisa, registrandosi sul sito handh.co.uk, dove è già disponibile una pagina dedicata al mondo. La vendita avverrà, con le modalità previste dalla casa d’aste, il prossimo 9 di ottobre. È possibile presentare offerte sia di persona (la vettura sarà visibile già a partire dal prossimo 8 di ottobre) che per via telefonica oppure online. Da segnalare che la Jaguar potrà essere acquistata anche da chi si trova in UE e intende poi richiedere l’importazione del veicolo. I collezionisti italiani, quindi, hanno la possibilità di partecipare all’asta e tentare di aggiudicarsi la vettura. Tutti i dettagli relativi alla consegna dell’auto in un Paese UE sono disponibili tramite il sito della casa d’aste.