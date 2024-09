Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Ufficio Stampa Omoda & Jaecoo Il design di Omoda 7

Insieme alla collaborazione di più di 300.000 utenti e appassionati di moda a livello globale, Omoda & Jaecoo ha creato Omoda 7, un modello che sposa la ricerca della raffinatezza stilistica. “Art in Motion”, pensiero ispiratore del linguaggio stilistico di Omoda, raggruppa in modo creativo i concetti di un domani super sensoriale coniugando arte e dinamismo, modernità e futuro. L’ammiraglia SUV arriva anche in Italia, un luogo suscettibile e attento, per tradizione millenaria, alla bellezza espressa nell’arte.

L'”Art in Motion” di Omoda 7

Fondandosi sulla filosofia “Art in Motion”, Omoda 7 cattura l’equilibrio tra movimento e immobilità, realizzando un balzo in avanti nella qualità del design grazie al gioco di luci e ombre delle superfici. Attraverso un’audacia senza precedenti, Omoda 7 riscrive il tradizionale frontale dei SUV, scegliendo una griglia dinamica a forma di X da legare con una carrozzeria snella, delineando un profilo elegante, mentre la sua postura dalle linee protese in avanti trasmette un senso di energia.

La meticolosa scultura delle curve della carrozzeria permette alla luce di realizzare ricchi contrasti che scoprono il fascino infinito di Omoda 7 in molteplici condizioni di luce. Lo stile del posteriore fa eco a quello del frontale, esaltando la sensazione di dinamicità derivante dalla forma X, che non solo accresce la coesione del veicolo, ma infonde anche un’energia pronta a esplodere, in risonanza con il desiderio giovanile di passione e vitalità. Tutti questi elementi di design creano un’esperienza visiva che esalta Omoda 7 all’interno del panorama dei SUV.

Pronta a brillare nei nostri giorni

Il nuovo sistema di luci ritmiche interattive intelligenti, ispirato alla tecnologia futuristica e integrato con le più recenti tecnologie dell’illuminotecnica, proietta in modo graduale il corpo del veicolo come se l’energia lo attraversasse. Le luci anteriori sembrano danzare a ritmi diversi in base ai vari scenari di utilizzo. Le luci posteriori sono dotate della più recente tecnologia di luce ultra-rossa che offre una superiore penetrazione e fonde il dinamismo estetico con la praticità funzionale. Omoda 7 non è soltanto un’auto, ma un riflesso della moda fatta di individualità e di tendenza, che permette a ogni utente di distinguersi.

Grazie alla filosofia alla base del design e alla sua estetica personale, Omoda 7 è capace di sorprendere e soddisfare i consumatori, dando vita a una nuova tendenza nel design automobilistico. Il progetto Omoda 7 Product Co-creation Project verrà svelato il prossimo ottobre in occasione dell’Omoda & Jaecoo International User Summit, assieme al primo gruppo di utenti selezionati per il progetto, dando il via all’era super sensoriale. Di fronte al futuro, il marchio si unirà ai trend setter di tutto il mondo con un atteggiamento aperto e innovativo per esplorare le tante possibilità della tecnologia e del buon vivere, per rendere ogni trasferimento un viaggio meraviglioso.

Alcuni cenni sul Brand

Omoda & Jaecoo è uno dei brand del gruppo Chery. Con 1,8 milioni di vetture prodotte e ben 900mila destinate ai mercati esteri, Chery corporation è il primo gruppo automotive cinese per esportazioni nel mondo. Da qualche mese ha debuttato sul mercato italiano, che potrebbe diventare presto uno dei maggiori centri di approdo dei suoi veicoli.