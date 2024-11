Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Fonte: Ufficio Stampa OMODA & JAECOO OMODA5 EV, prezzo e caratteristiche del SUV elettrico cinese

La Chery OMODA 5 è un SUV compatto presentato dalla Chery nel 2022. Il produttore di automobili asiatico con sede a Wuhu, Anhui, è attualmente il quinto gruppo in Cina con 1.881.316 veicoli venduti nel 2023. Quest’anno il Chery Holding Group è entrato nella lista Fortune Global 500, piazzandosi alla 385a posizione con un fatturato di 39,0917 miliardi di dollari. La OMODA 5 si prepara a sconvolgere il mercato europeo nella variante 100% elettrica. Il nome del brand è piuttosto curioso, la lettera “O” di OMODA deriverebbe dalla parola “ossigeno”, mentre “Moda” sta per tendenza “moderna”.

Non è un caso che l’anteprima della OMODA 5 EV sia avvenuta, lo scorso luglio, a Milano. La versione full electric affiancherà quella tradizionale, coniugando i dettagli da sportiva ad altri di natura più classica. La vettura conserva lo slancio del modello endotermico. Chery dichiarò che il veicolo era stato progettato con la “sezione aurea di Pitagora”, con il rapporto altezza-larghezza di OMODA pari a 0,8677. Sul piano estetico non si discosta di molto da altri modelli asiatici, unendo linee taglianti a elementi curvi.

OMODA 5 EV, l’alternativa a ruote alte che mancava

In un mercato dei SUV sempre più variegato, la vettura cinese creata dal potente Gruppo Chery ha un sentiment che riporta alla mente le lussuose Lexus. Per il car market cinese è un punto d’arrivo importante, potendo vantare dei numeri che non passeranno inosservati a livello globale. Il SUV è equipaggiato con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 150 kW (204 CV) capace di erogare una coppia massima di 340 Nm e di coprire lo 0-100 km/h in 7,8 secondi.

La batteria LFP (litio ferro fosfato) da 61,1 kWh garantisce un’autonomia sino a 430 km (ciclo di omologazione WLTP) nella versione Comfort e fino a 402 km nella versione Premium. Per quanto riguarda la ricarica, con una colonnina rapida a corrente continua (DC) fino a 80 kW, si può ottenere l’80% della carica in soli 28 minuti. Non manca una vasta gamma di ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) con dispositivi innovativi, tra cui il Cruise Control Adattivo, il Lane Keeping Assist e il Traffic Jam Assist. Il SUV ha ottenuto le cinque stelle Euro NCAP e ANCAP, una doppia certificazione europea e australiana, che attesta la validità del progetto anche sul piano della sicurezza.

Tecnologia all’avanguardia per la OMODA 5 EV

La plancia è caratterizzata da due display curvi da 12,3 pollici che integrano la strumentazione del cruscotto e il sistema di infotainment. Presenta servizi all’avanguardia come il clima gestibile anche da remoto e la ricarica wireless per smartphone. Previsti due allestimenti con una garanzia di base di 7 anni o 150.000 chilometri e una copertura estesa per i componenti elettrici che arriva a 8 anni o 160.000 km.

Infine, è stata studiata una offerta Ecobonus OMODA fino al 31 dicembre che consente subito uno sconto fino a 4.500 euro per la versione full electric. Con una lunghezza di 4,4 metri c’è un equipaggiamento di serie con cerchi da 18″, fari full LED, doppi schermi digitali da 12”3 e compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo di partenza è molto competitivo con una quotazione di 36.490 Euro per la versione Comfort.