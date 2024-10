Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: ANSA Multato il conducente di Milano che si è visto danneggiare l'auto da una buca

Sembra una vicenda come tante, ma dietro all’apparente dinamica consuetudinaria si nasconde una beffa clamorosa per uno sventurato automobilista milanese. E in questo caso è doveroso citare il famoso adagio che dice: “Oltre al danno, anche la beffa“. L’uomo, infatti, stava percorrendo con la sua auto, una BMW, via Meravigli a Milano, una zona situata nel cuore del capoluogo lombardo, quando improvvisamente viene sopraffatto da un fortissimo rumore. A quel punto, Andrea Bestetti, un trentanovenne noleggiatore con conducente, scende dal proprio mezzo per verificare cosa gli fosse accaduto: un grosso massello di pavé si era staccato e aveva danneggiato la parte sottostante del suo veicolo. Inevitabile una chiamata repentina ai vigili, che si sono precipitati da lui con una sorpresa.

Cosa è capitato all’automobilista

Dopo la telefonata ai vigili con richiesta di pronto intervento, l’autista si è messo da parte e ha aspettato il loro arrivo. Come racconta “Il Giorno”, il trentanovenne ha ricevuto una spiacevole sorpresa. L’uomo, infatti, si è visto recapitare una multa per la violazione del comma 2 dell’articolo 141 del Codice della Strada, che recita così in modo testuale: “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile“.

Perché i vigili hanno recapitato una contravvenzione all’automobilista? Perché, in parole spicciole, non avrebbe evitato l’ostacolo presente sulla strada. Naturalmente, l’uomo si è immediatamente lamentato con i caschi bianchi, dicendo che l’ostacolo non era affatto visibile, anzi il massello di pavé si era sollevato proprio durante il passaggio della sua vettura. Per il trentanovenne, tuttavia, non c’è stato nulla da fare. Così è arrivata la relativa sanzione amministrativa, che va da un minimo di 42 euro (l’importo contestato al noleggiatore) a un massimo di 173 euro.

Polemica che coinvolge il Comune di Milano

Non poteva passare inosservata una vicenda così bizzarra, infatti il caso ha avuto in breve tempo una buona cassa di risonanza. La vicenda ha scatenato i membri dell’opposizione all’amministrazione comunale di Milano. “Stiamo rasentando davvero il ridicolo: se non fosse drammatico ci sarebbe da ridere – commenta Marco Bestetti, fratello del multato e consigliere comunale e regionale in quota Fratelli d’Italia -. Oltre a subire i danni della costante incuria delle strade da parte del Comune, i cittadini, che ne sono vittime, vengono persino multati. I milanesi vengono trattati come sudditi da vessare da un’amministrazione che ha perso completamente la bussola. E direi anche il senno”. Dello stesso pensiero anche Francesco Artusa, presidente dell’associazione di categoria Sistema Trasporti: “Invece di pensare alla manutenzione delle strade, il Comune si accanisce su coloro che incappano nella sua incuria“.

Il conducente multato, Andrea Bestetti, si è difeso e ha coinvolto altri testimoni che hanno assistito alla scena, affermando in modo nitido che non ci fosse alcun intralcio visibile e che il massello di pavé si è alzato proprio al passaggio della BMW, come capitato qualche giorno fa anche a un taxi che si è ribaltato a poche centinaia di metri di distanza dal punto di questo incidente. “Non c’era alcun ostacolo – la frase che il conducente ha inserito nello spazio dedicato alle note – in quanto la sede stradale prima del mio passaggio era perfettamente allineata: i segni visibili bianchi sono successivi al mio passaggio”.