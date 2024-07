In prospettiva delle vacanze estive, è possibile trarre dei notevoli benefici scaricando delle app sullo smartphone, per risparmiare in carburante e non solo

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Le migliori app da scaricare per le vacanze estive

In tanti sono già partiti in questi ultimi mesi, altri lo faranno presto, con il culmine previsto, come da tradizione italiana, a Ferragosto. Le vacanze estive sono ormai entrate nel vivo e per godersi un’esperienza di viaggio ottimale la tecnologia viene in soccorso. Sullo smartphone le app da scaricare sono molteplici, alcune davvero ben realizzate, capaci di semplificare notevolmente le operazioni ai conducenti.

Tutto ok, eccetto un “particolare”: la difficoltà a individuare quelle davvero indispensabili. La memoria di sistema ha pur sempre un limite, perciò scaricarle in blocco è impossibile. E, poi, lo vogliamo dire quanto sarebbero incasinate le schermate? Destreggiarsi diverrebbe un’impresa titanica. La soluzione è una: effettuare delle scelte accurate, senza buttarsi allo sbaraglio e perdere un sacco di tempo alla ricerca dei migliori programmi su piazza. Nel corso dei prossimi paragrafi ti daremo degli spunti in modo da andare a colpo sicuro. Basta preamboli, veniamo al sodo!

Le app per risparmiare in carburante

Il pensiero di dover affrontare lunghe code ai distributori può scoraggiare anche i più intrepidi guidatori. Tuttavia, l’era digitale fornisce degli strumenti validi, a cominciare da Pieno+. Questa app, disponibile a titolo gratuito su iOS e Android, aiuta a risparmiare nel consumo di benzina. I prezzi del carburante continuano a essere elevati e, nonostante la transizione ecologica prenderà presto o tardi piedi, sarà così almeno fino al 2025.

Con il taglio dei barili, i Paesi membri del cartello OPEC+ mirano ad avere ancora il “coltello dalla parte del manico”: le alternative green guadagneranno rilevanza man mano, non dall’oggi al domani, date le elevate soglie d’accesso dei listini. In Italia, e in diverse altri parti d’Europa e del mondo, la barriera economica da superare nell’acquisto di una vettura a zero emissioni resta importante. Da qui la certezza di un ruolo da protagonista per il cosiddetto “oro nero”, legato ai vecchi schemi di mobilità.

Pieno+ consente di visualizzare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati nelle vicinanze. In una manciata di “tap”, individuerai la stazione dalle quotazioni più competitive. Una volta scaricata dall’App Store o dal Play Store, attiva la geolocalizzazione del tuo smartphone. Apri l’app e visualizza la mappa dei distributori.

Seleziona il tipo di carburante di tuo interesse (benzina, diesel, GPL o metano) e premi sul rifornitore preferito, in modo da conoscere il prezzo e le indicazioni stradali per raggiungerlo. Pieno+ ti dà peraltro l’opportunità di impostare un filtro in base alla distanza, in maniera da visualizzare esclusivamente i distributori presenti entro un raggio prestabilito.

In base alle informazioni rilasciate dalle autorità, Fuel Flash permette di trovare i prezzi del carburante di oltre 55.000 centri di rifornimento in Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Austria e Lussemburgo. Si basa sugli Open Data comunicati dal ministero dello Sviluppo Economico, il servizio Gaslow; invece, Prezzi Benzina fa affidamento sulla collaborazione tra gli utenti, in nome della piena trasparenza. Ciascuna dalle peculiarità uniche, consentono di mettere a segno dei buoni risparmi.

Mappe e navigazione

Quanti passi in avanti ha compiuto la tecnologia in un periodo limitato?! Lo capiamo anche dalla navigazione: fino a pochi anni fa toccava munirsi di un accessorio a parte, mentre oggi ha poco senso di esistere. Ciò poiché le software house mettono a disposizione vari programmi, comodi nelle vacanze estive. Si veda Google Maps, un’app completa e versatile che propone mappe dettagliate, navigazione stradale e satellitare, indicazioni per mezzi pubblici, recensioni e foto di luoghi. Inoltre, le mappe sono scaricabili offline, al fine di cautelarsi casomai la connessione a internet faccia le bizze. Oggetto di continui upgrade, è raccomandata in posti nuovi, date, oltretutto, le feature aggiuntive, riguardanti, ad esempio, la segnalazioni delle attrattive di una determinata località.

Se hai in mente un’app per le vacanze estive in grado di funzionare offline, prova Maps.me: ha il pregio di offrire mappe e veloci e gratuite, senza richiedere una connessione a internet. Qui ti trovi in una “botte di ferro”, come potrai constatare leggendo le opinioni della community. Ti piacerebbe sentirti un moderno Cristoforo Colombo? Ti suggeriamo Mapstr, un diario digitale in cui annotare i luoghi visitati o che si vuole visitare, aggiungere foto, note e descrizioni. In aggiunta, prevede funzionalità social, così da condividere i tuoi luoghi preferiti insieme ad altri utenti e scoprire delle mete inedite.

Riscuote proseliti Waze, che tiene informati sulle condizioni della strada, segnalando i lavori in corso, gli incidenti, gli autovelox. Giusto una minima attesa e ti illustrerà l’itinerario più veloce e con il maggiore risparmio di carburante, al quale aggiungere gli eventuali permessi ZTL di cui disponi. Se hai qualche annetto di esperienza al volante, ti ricorderai di Tom Tom, il celebre dispositivo di navigazione da fissare all’interno del mezzo. Ebbene, oggi lo puoi avere sul tuo cellulare, a costo zero. Grazie al lavoro certosino compiuto dall’azienda italiana, avrai le strade di oltre 150 Paesi pronte per essere visionate.

Preparazione bagagli

Preparare i bagagli e darsi all’avventura senza una fissa meta, nello stile di On The Road di Kerouac, è una prospettiva affascinante, ma che, al contempo, spaventa. Non programmare il viaggio al meglio significa esporsi a possibili “scottature”. Ecco la comodità di avere degli strumenti user-friendly (facili da usare, in parole povere) e capaci di eseguire diversi compiti. Consigli su visite, attrazioni e classifiche annuali ne fornisce TripAdvisor. Prezioso nel pianificare viaggi completi, con info su alloggi e attività, è un punto di riferimento per chiunque sia alla ricerca di suggerimenti e opinioni autentiche.

L’idea di viaggiare magari ti mette apprensione a causa delle valigie. Prepararle mica è semplice e avere un “grillo parlante” sarebbe utile. Abbiamo una bella notizia da darti: esiste già e si chiama PackPoint. Inserite destinazione e attività, ti creerà una lista personalizzata di cosa portare, pure a seconda delle previsioni meteo. L’ideale se hai mille dubbi su cosa mettere in valigia o hai in mente di recarti in posti mai visitati prima. La lista puoi condividerla con i “compagni di merende”, così da avere una valigia organizzata e completa. Prima di salutarci, una dritta finale: scarica WiFi Finder e WiFi Map: ti aiutano a localizzare WiFi gratuiti per rimanere sempre connesso.