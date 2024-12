LG e Ambarella integreranno l'intelligenza artificiale nei sistemi di sicurezza in auto: la nuova tecnologia sarà svelata in occasione del CES 2025 a gennaio

Fonte: LG Il nuovo sistema sarà svelato al CES 2025

L’intelligenza artificiale è stato uno dei temi più chiacchierati del 2024. L’integrazione nel settore dell’elettronica di consumo e, più in generale, nel mondo della tecnologia delle soluzioni AI continua e procede a ritmo serrato. Anche il mondo dell’auto si prepara a vivere una rivoluzione legata all’intelligenza artificiale, grazie soprattutto agli investimenti e ai progetti di ricerca in corso.

In occasione del CES 2025, la fiera dedicata all’elettronica di consumo che si svolgerà a gennaio, LG Electronics, insieme al suo partner Ambarella, azienda specializzata nello sviluppo e nella realizzazione di chip per la visione artificiale, mostrerà, in anteprima assoluta, una nuova soluzione per la sicurezza dei veicoli grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale a bordo.

Si tratta di un sistema innovativo che sfrutta le potenzialità dell’AI, già integrata da molti produttori con assistenti vocali AI, per ridurre al minimo i rischi durante l’utilizzo dei veicoli e rendere più efficaci le tecnologie per il riconoscimento degli oggetti e per prevenire le disattenzioni e i colpi di sonno del conducente. Vediamo i dettagli completi in merito.

L’AI al servizio delle auto

LG e Ambarella puntano a portare l’intelligenza artificiale sulle auto. Il chip CV25 dotato di intelligenza artificiale, realizzato da Ambarella, sarà integrato all’interno del Driver Monitoring System di LG. In questo modo, il sistema della Casa coreana sarà in grado di effettuare l’analisi in tempo reale di video ad alta risoluzione in arrivo dalle telecamere installate a bordo del veicolo. Grazie all’AI, il DMS di LG può riconoscere gli oggetti e, quindi, migliorare la sicurezza, rendendo più efficaci i vari sistemi di assistenza alla guida.

L’intero processo avviene con un’elevata efficienza energetica, grazie all’utilizzo di un processo produttivo a 10 nm per il chip CV25. L’elaborazione delle immagini, inoltre, risulta efficace anche con scarsa illuminazione e in qualsiasi condizione ambientale, atmosferica e temporale. L’AI viene applicata anche a LG Vision Ware, il sistema software che, grazie alla rilevazione dei movimenti degli occhi e della testa, riesce a determinare un calo di attenzione da parte di chi è alla guida. Il sistema, sfruttando il chip di Ambarella, è in grado di offrire un funzionamento ottimale anche se il conducente indossa occhiali o altri accessori.

Le parole dei protagonisti

Il frutto della collaborazione tra LG e Ambarella sarà svelato a inizio gennaio, in occasione della nuova edizione del CES. Maggiori dettagli, oltre alle prime dimostrazioni del funzionamento del sistema, saranno svelate nelle prossime settimane. Nel frattempo, le due aziende hanno fornito alcune anticipazioni sugli obiettivi del progetto. Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company, ha sottolineato: “Combinando l’esperienza di LG nelle soluzioni di monitoraggio dell’abitacolo con il processore dotato di IA di Ambarella, stiamo definendo un nuovo standard per le soluzioni di bordo per veicoli e dando un contributo attivo alla sicurezza stradale”. Fermi Wang, Presidente e CEO di Ambarella., ha aggiunto: “Il nostro SoC CV25 combina in una soluzione compatta e con un form factor flessibile, le elevate capacità di elaborazione degli input dei sensori con Intelligenza Artificiale di LG con un’alta efficienza energetica e una gestione termica ottimizzata”. Il CES 2025 aprirà le porte al pubblico il prossimo 7 gennaio 2025.