Fonte: Ufficio stampa LG Gli annunci più importanti per l'automotive al CES 2025

Il CES di Las Vegas 2025 si è appena concluso, e anche quest’anno si è confermato il palcoscenico ideale per le innovazioni tecnologiche anche per quanto riguarda il settore automotive. Tra intelligenza artificiale, mobilità sostenibile e soluzioni sempre più connesse, quest’anno sono state sei le novità che hanno attirato la nostra attenzione e che promettono di rivoluzionare il modo in cui viviamo e guidiamo le automobili.

Dal debutto di veicoli elettrici ultra-efficienti a sistemi di guida autonoma di nuova generazione, fino a interfacce utente basate sulla realtà aumentata, queste innovazioni dimostrano come la tecnologia stia ridefinendo i confini del trasporto moderno. Ma vediamole le sei novità nel dettaglio.

Vision AI: l’intelligenza artificiale nelle auto secondo LG

Al CES 2025, LG ha introdotto Vision AI, una tecnologia progettata per migliorare sicurezza e comfort nelle auto. Basata su sistemi di monitoraggio avanzati, analizza in tempo reale lo stato del conducente e dell’abitacolo, prevenendo distrazioni e affaticamenti.

La tecnologia Vision AI si basa su due sistemi principali: il Driver Monitoring System (DMS) e il Driver and Interior Monitoring System (DIMS). Questi strumenti, combinati con sensori avanzati, analizzano in tempo reale sia lo stato del conducente sia le condizioni all’interno dell’abitacolo. Il DMS, ad esempio, rileva la frequenza cardiaca e le espressioni facciali del guidatore, fornendo informazioni preziose sul suo stato di salute fisico ed emotivo. In questo modo, il sistema può allertare in caso di distrazione o affaticamento, contribuendo a prevenire incidenti.

Fonte: Ufficio stampa LG

Oltre alla sicurezza, Vision AI è progettata per offrire un comfort senza precedenti. Il sistema si adatta alle preferenze individuali, proponendo percorsi di guida personalizzati, aggiornamenti in tempo reale sulle condizioni stradali e informazioni su punti di interesse nelle vicinanze. Questo livello di personalizzazione non solo migliora l’esperienza a bordo, ma rende ogni viaggio unico e su misura.

Un elemento distintivo della tecnologia Vision AI è l’Affectionate Intelligence, un’intelligenza empatica sviluppata da LG. Questa tecnologia non si limita a rispondere ai comandi, ma è in grado di anticipare le esigenze dei passeggeri, creando un’interazione più naturale e intuitiva. L’idea è quella di trasformare l’auto in uno spazio intelligente e accogliente, capace di rispondere a ogni necessità. LG punta a collaborare con i principali produttori automobilistici per integrare Vision AI nei veicoli di prossima generazione, trasformando l’auto in uno spazio sempre più intelligente e sicuro.

Honda 0 Series: eleganza e sostenibilità

Honda ha fatto un ingresso trionfale al CES 2025 di Las Vegas presentando in anteprima mondiale due prototipi della nuova 0 Series: la Honda 0 Saloon e la Honda 0 SUV. Questi modelli, insieme all’innovativo sistema operativo ASIMO OS, rappresentano un passo fondamentale per la Casa automobilistica giapponese verso una mobilità più intelligente, sostenibile e sicura.

La Saloon, con il suo design sportivo e interni spaziosi, debutterà nel 2026, introducendo la guida automatizzata di livello 3. La Honda 0 SUV, invece, offre un’esperienza versatile grazie a tecnologie avanzate e ampi spazi interni. Entrambi i modelli sono equipaggiati con ASIMO OS, un sistema operativo che integra guida automatizzata e infotainment.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Una delle innovazioni più rivoluzionarie della 0 Series è ASIMO OS, un sistema operativo sviluppato direttamente da Honda. Questo sistema operativo integra e gestisce i principali sistemi dei veicoli, come la guida automatizzata (AD), l’assistenza avanzata alla guida (ADAS) e l’infotainment di bordo. Grazie agli aggiornamenti software via etere (OTA), ASIMO OS garantirà che i veicoli rimangano al passo con le esigenze degli utenti, migliorando continuamente la loro esperienza di mobilità.

Il nome ASIMO richiama il famoso robot umanoide di Honda, simbolo dell’innovazione tecnologica degli anni 2000 e 2010. Le tecnologie sviluppate per ASIMO, come l’analisi dell’ambiente circostante e il controllo autonomo, sono state integrate nel sistema operativo.

RIDEVU: Il cinema in auto secondo Sony

Sony ha rivoluzionato il concetto di intrattenimento in auto con RIDEVU, un sistema che porta l’esperienza cinematografica a bordo delle auto. Questo sistema, che integra la tecnologia IMAX Enhanced e DTS:X, rappresenta una vera e propria rivoluzione nell’intrattenimento a bordo dei delle auto. Con RIDEVU, i passeggeri possono godersi un ampio catalogo di film in streaming direttamente sugli schermi dell’auto, trasformando l’abitacolo in una sala cinema mobile così da rendere ogni viaggio un momento di puro piacere.

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Il servizio RIDEVU sarà inizialmente disponibile in sei mercati: Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Irlanda e Germania e Mercedes-Benz sarà il primo brand automobilistico a integrare questa tecnologia, offrendo ai propri clienti un’esperienza senza precedenti. Sony, in collaborazione con IMAX e DTS, punta a ridefinire l’intrattenimento in auto, offrendo un’esperienza unica per chi cerca comfort e tecnologia avanzata.

Nvidia e l’IA: un futuro autonomo

Nvidia ha presentato al CES 2025 soluzioni rivoluzionarie basate sull’IA, tra cui la piattaforma Nvidia Cosmos e il nuovo e potentissimo processore Blackwell. Queste tecnologie promettono di integrarsi nel settore automotive, migliorando sia la sicurezza che l’efficienza. Con Nvidia Cosmos, gli sviluppatori possono creare modelli di guida autonoma più precisi, mentre il nuovo processore Blackwell garantisce una potenza di calcolo senza precedenti.

Fonte: Blog Nvidia

L’espansione dell’IA nell’automotive rappresenta una pietra miliare nell’evoluzione della mobilità. Le soluzioni proposte da Nvidia promettono di trasformare non solo i veicoli, ma anche l’intera infrastruttura che li supporta. Dalla logistica ai sistemi di sicurezza avanzati, le applicazioni dell’IA sono potenzialmente infinite, rendendo la guida autonoma una realtà sempre più vicina.

Per rafforzare la sua presenza nel settore automobilistico, Nvidia ha annunciato partnership con giganti dell’industria come Toyota, Aurora e Continental. Queste collaborazioni si concentrano sulla creazione di flotte di veicoli intelligenti, capaci di operare in modalità autonoma grazie alle piattaforme AI sviluppate da Nvidia, dove l’obiettivo comune è quello di migliorare la sicurezza, l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti su scala globale.

Panoramic iDrive: il nuovo standard di BMW

BMW ha stupito tutti presentando il Panoramic iDrive, un display panoramico che trasforma l’abitacolo in uno spazio interattivo e offrirà funzionalità avanzate come head-up display 3D e realtà aumentata. Il sistema operativo, basato su Android, permette di personalizzare l’esperienza di guida, offrendo comandi vocali avanzati e widget configurabili. Alla base del parabrezza, un display panoramico si estende per tutta la larghezza dell’abitacolo, rendendo le informazioni accessibili non solo al conducente ma anche ai passeggeri.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Il Panoramic iDrive rappresenta indubbiamente un significativo miglioramento in termini di sicurezza e comfort. La visualizzazione delle informazioni principali sul parabrezza riduce la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada, mentre le funzionalità di realtà aumentata e il sistema operativo intuitivo migliorano la fruizione delle informazioni e la gestione di tutto il sistema di infotainment da parte del conducente. La nuova interfaccia debutterà ufficialmente sulla nuova BMW iX3, prevista per la fine del 2025, confermando BMW tra le prime posizioni per quanto riguarda innovazione tecnologica.

Hyundai Mobis e la tecnologia olografica

Hyundai Mobis ha presentato un sistema olografico che proietta informazioni direttamente sul parabrezza, migliorando la sicurezza e l’esperienza di guida. Grazie alla realtà aumentata, il sistema evidenzia pericoli e segnali stradali in tempo reale.

La tecnologia olografica non è solo un’evoluzione estetica, ma un vero e proprio strumento per migliorare la sicurezza stradale. Grazie alla realtà aumentata (AR), il sistema può sovrapporre segnali digitali al panorama reale, aiutando il conducente a identificare pericoli, deviazioni o condizioni stradali critiche. Tanto per fare qualche esempio concreto, la tecnologia è in grado di evidenziare pedoni, veicoli in avvicinamento o zone a rischio, offrendo un livello di assistenza in tempo reale senza precedenti.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Oltre a migliorare l’esperienza del conducente, la tecnologia olografica di Hyundai Mobis si rivolge anche ai passeggeri. Il parabrezza infatti, può essere utilizzato per proiettare contenuti di intrattenimento, informazioni turistiche o persino conferenze virtuali, trasformando l’abitacolo in uno spazio multifunzionale. Questa funzionalità è particolarmente interessante per i veicoli a guida autonoma, dove i passeggeri possono dedicarsi ad attività ricreative o lavorative durante il viaggio.

La tecnologia olografica di Hyundai Mobis rappresenta un passo fondamentale verso una mobilità più connessa e sicura, dato che con l’aumento delle funzionalità autonome nei veicoli, strumenti come questi diventeranno essenziali per migliorare la sicurezza e l’esperienza complessiva da parte di conducente e passaeggeri. Inoltre, la capacità di trasformare l’abitacolo in uno spazio interattivo e multifunzionale risponde alle esigenze di un pubblico sempre più esigente in termini di tecnologia e comfort. Hyundai punta a rendere questa innovazione disponibile entro il 2030, collaborando con partner tecnologici per accelerarne lo sviluppo.