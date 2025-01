Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Durante il CES 2025, l’annuale fiera dell’elettronica di consumo, Honda ha deciso di svelare al mondo due prototipi della 0 Series, che entreranno nei mercati globali a partire dal 2026. Si tratta di Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV. Questi due veicoli inoltre sono stati accompagnati dalla presentazione di ASIMO OS, un nuovo sistema operativo che sarà applicato a questa nuova gamma di vetture.

Honda 0 Saloon, nello specifico, è un’evoluzione del concept che era stato presentato al CES del 2024. Il design è praticamente lo stesso, ma troviamo un’altezza ridotta, uno stile sportivo e tanto spazio all’interno. Alla base della Saloon ci sarà la nuova architettura EV sviluppata dalla Honda. Sarà inoltre dotata di alcune tecnologie che sposano il concetto aziendale: “Compatto, Leggero e Intelligente”. Il CES 2025 è stato il luogo adatto per il colosso nipponico per presentare anche la sua nuova guida automatizzata di livello 3. La Honda 0 Saloon arriverà nel 2026 in Nord America, mentre nel resto del mondo la si vedrà successivamente.

Honda 0 SUV, invece, è realizzata sulla base del concept Space-Hub visto al CES 2024. Si tratta di un SUV di medie dimensioni, che all’interno però offre una grande spazio. Questo veicolo, grazie alla tecnologia Honda sviluppata a livello robotico, godrà di sensori giroscopici in 3D. Tutto ciò permetterà all’auto in questione di conservare sempre una buona stabilità di guida e restituire al conducente un’esperienza fluida e piacevole. Come la 0 Saloon, anche la 0 SUV arriverà nel 2026 in Nord America, e poi successivamente in tutto il resto del mondo.

Un nuovo sistema operativo

La grande novità per il futuro di Honda però è data anche dal suo innovativo sistema operativo: l’ASIMO OS. Questo equipaggerà tutti i veicoli elettrici del futuro del marchio nipponico. ASIMO era un robot umanoide capace di camminare in maniera autonoma, che aveva come obiettivo quello di aiutare le persone e coesistere con loro. I primi sviluppi di questo tipo di tecnologia sono cominciati da parte di Honda addirittura nel 1986 e hanno portato nel 2000 alla presentazione del suddetto robot.

In seguito Honda ha continuato a sviluppare quelle idee ed oggi ha deciso di applicarle alle proprie vetture. Un’AI quindi capace di comprendere e interfacciarsi con l’ambiente circostante così da rendere le proprie vetture intelligenti. ASIMO OS si occuperà di gestire l’unità di controllo elettronico, gli assistenti alla guida, la guida autonoma e i vari sistemi di infotainment. Honda infine garantisce un aggiornamento costante del software via etere (OTA) anche successivamente all’acquisto del veicolo.

L’AI al servizio dell’auto

L’altra innovazione introdotta da Honda è poi la sua guida autonoma di 3° livello. La Casa giapponese crede fermamente che in futuro, grazie alla tecnologia, si potrà arrivare ad un azzeramento degli incidenti. Per questo motivo punta a mettere a disposizione del maggior numero di persone la guida autonoma a prezzi accessibili. L’idea di Honda è quella di dare vita ad un’AI capace di imparare e ampliare la propria gamma di situazioni così da poter rispondere su strada anche a situazioni inaspettate come l’ingresso improvviso di un animale in carreggiata.

I modelli della Honda 0 Series avranno un sistema capace di rendere disponibile la tecnologia eyes-off in situazioni di traffico congestionato in autostrada, salvo poi migliorare il tutto con gli aggiornamenti che arriveranno in seguito. Con la guida automatizzata di livello 3, il guidatore potrà rilassarsi a fare altro come guardare un film o partecipare a una riunione in call mentre l’auto svolgerà la funzione di guida in maniera autonoma.

Infine Honda ha anche annunciato una nuova partnership con Renesas Electronics Corporation per sviluppare un system-on-chip (SoC) ad alte prestazioni, da poter usare sui futuri software defined vehicle della Honda 0 Series.