Fonte: Ufficio Stampa Honda Un dettaglio della nuova Honda Saloon

Il CES 2004 è stata un’occasione importante per Honda per svelare le tante novità per il futuro, con la 56esima edizione del Consumer Electronic Show di Las Vegas che ha portato la Casa di Hamamatsu che ha svelato al mondo i suoi progetti. Dagli Usa, infatti, arriva l’incredibile colpo d’occhio sui veicoli elettrici che saranno prodotti e servizi di mobilità che consentiranno alle persone di “trascendere vari vincoli come il tempo e il luogo” e di “aumentare le loro capacità e possibilità”.

Dal pensiero del genio nipponico, infatti, arriva “Honda 0 Series”, la nuova serie di veicoli elettrici che saranno lanciati entro il prossimo trienni. Ma non solo, perché Honda si rifà il look con un nuovo logo che sarà utilizzato in esclusiva per i modelli EV di prossima generazione.

Honda riparte da “zero”

Con l’obiettivo di realizzare la neutralità delle emissioni di carbonio per tutti i prodotti e le attività aziendali in cui è coinvolta entro il 2050, il marchio giapponese ha messo lo sprint sul percorso di elettrificazione. Lo ha fatto, nello specifico, con “Honda 0 Series” che rappresenta una nuova serie di veicoli elettrici che dimostra come ad Hamamatsu ci sia in atto un’importante trasformazione.

Il nome della serie rappresenta la determinazione del brand nell’affrontare la sfida dello sviluppo di nuove serie di veicoli elettrici, tornando alle origini di Honda.

Zero, infatti, sta a significare il punto di partenza per la prossima generazione. Ma creerà anche nuovo valore attraverso un nuovo pensiero creativo che offrirà esperienze che diventeranno un nuovo punto di partenza per i clienti. E zero sarà anche l'”impatto ambientale” durante l’intero ciclo di vita del veicolo, comprese le attività aziendali, e “zero incidenti stradali mortali” che coinvolgono motocicli e automobili Honda.

E al CES di Las Vegas, dove sono state presentate tutte le novità tecnologiche per il futuro, Honda ha messo in atto il nuovo approccio per i suoi veicoli elettrici, ovvero “Compatto, Leggero e Intelligente”. Con lo sviluppo della Honda 0 Series, infatti, il team di sviluppo è tornato al punto di partenza riconsiderando il tipo di EV che Honda vuole creare nella prossima era.

Saranno mezzi compatti, per aumentare il potenziale del design, compreso lo stile, attraverso un’altezza ridotta del veicolo, e realizzare eccellenti prestazioni aerodinamiche utilizzando una piattaforma EV dedicata “compatta” per creare un’altezza ridotta del fondo. Ma anche leggeri, per ottenere prestazioni di guida sportiva e di efficienza elettrica che sfidano le credenze consolidate sui veicoli elettrici grazie alle tecnologie originali Honda, sviluppate tornando al punto di iniziale di Honda come Casa automobilistica.

Ma anche intelligenti, per realizzare prodotti originali per la mobilità definiti dal software, sfruttando le conoscenze accumulate fino ad oggi e rendendo le auto più intelligenti grazie al progresso delle tecnologie.

Da Saloon a Space Hub e il nuovo logo

Due i nuovi concept dei modelli EV presentati a Las Vegas. Mentre la turca Togg ha svelato i propri veicoli elettrici del futuro, Honda ha messo in mostra Saloon e Space Hub.

Saloon è il modello di punta della Honda 0 Series, che incarna l’approccio di “Compatto, Leggero e Intelligente”. L’architettura EV dedicata, infatti, estende il grado di libertà nel design ed eleva il concetto M/M nell’era dei veicoli elettrici.

Grazie all’altezza ridotta e allo stile sportivo, Saloon si distingue a prima vista dagli altri veicoli elettrici. Il quadro strumenti presenta un’interfaccia uomo-macchina (HMI) che consente operazioni semplici e intuitive, con un’interfaccia utente (UI) sofisticata e fluida. E grazie a una visibilità esaltante e a un’intuitiva interazione con l’utente, Saloon propone di offrire un’esperienza di guida divertente e in perfetta sintonia con la sensibilità del conducente.

Space Hub, invece, si inserisce nell’ambito del linguaggio progettuale comune della Honda 0 Series. Sviluppato all’insegna del “miglioramento della vita quotidiana delle persone“, si tratta di un modello realizzato con un abitacolo spazioso. Offre uno spazio flessibile che si adatta immediatamente a ciò che gli utenti desiderano fare e diventa un centro che collega le persone ad altre persone e alla società, generando una risonanza reciproca.

Fonte: Ufficio Stampa Honda

Ma non bisogna dimenticare anche la grande novità, il cambio logo. L’attuale “H”, infatti, ha una lunga storia, che risale al 1981, quando fu rinnovato rispetto alla versione precedente. E per commemorare lo sviluppo dei veicoli elettrici di nuova generazione, Honda ha deciso di progettare un nuovo logo H, che rappresenta le automobili Honda, per esprimere la determinazione a perseguire la trasformazione e l’attitudine a spingersi oltre le origini e perseguire costantemente nuove sfide e progressi.

Questa espressione di design si traduce come due mani tese che rappresentano l’impegno di Honda ad aumentare le possibilità di mobilità e a servire le esigenze degli utenti dei veicoli elettrici.