Honda Prelude torna in Europa per celebrare i 25 anni nel mondo dell'ibrido della Casa di Hamamatsu, una coupé che è prefetto mix di stile e futuro

Fonte: Ufficio Stampa Honda Honda Prelude, una coupé da batticuore per i 25 anni di ibrido

Un quarto di secolo di auto ibride per Honda, con il 25esimo anniversario che è stato celebrato dalla Casa giapponese con l’arrivo di una coupé unica. La Honda Prelude, infatti, è una concept progettata da Hamamatsu che arriverà presto in Europa, a conferma che il modello tornerà sulla scena per offrire il perfetto equilibrio tra piacere di guida entusiasmante e un’efficienza straordinaria. Un po’ come quella che 45 anni fa debuttò nel Vecchio Continente e che, fino al 2001, è stata un’incredibile testimonianza dell’innovativa tecnologia di Honda.

Una coupé per celebrare il futuro

Prelude indica il carattere distintivo dell’auto come precursore di futuri modelli Honda dotati di grandi prestazioni sportive. E anche nel modello celebrativo, così come quello del passato, l’irresistibile combinazione di stile e raffinatezza la rende una coupé mozzafiato.

Dopo la presentazione della Prelude Concept al Japan Mobility Show del 2023, la Prelude è destinata ad arrivare molto presto in Europa per offrire il perfetto equilibrio tra piacere di guida entusiasmante e un’efficienza straordinaria, rappresentando l’impegno a lungo termine di Honda verso l’elettrificazione in un prodotto elegante e dinamico. Oggi, tra l’altro, la bellissima coupé può contare anche su un propulsore ibrido pionieristico.

Tomoyuki Yamagami, Chief Engineer e Large Project Leader, parlando della Prelude ha infatti sottolineato che si tratta di un’auto che arricchisce sempre di più la storia ibrida in continua evoluzione di Honda, ma è anche il prodotto di 25 anni di ricerca e sviluppo ibrido. L’obiettivo della Casa, infatti, è sempre stato quello di far sì che il modello potesse mantenere il suo Dna “sportivo”, fondendo perfettamente l’efficienza e i vantaggi ambientali della guida elettrificata con un’esperienza entusiasmante al volante, aumentando il piacere di guida.

Un modello che testimonia la continua attenzione di Honda per lo sviluppo di propulsori ibridi, un passo fondamentale verso l’obiettivo del 100% di vendite di veicoli elettrici a batteria o a celle a combustibile di idrogeno entro il 2040.

Honda e i 25 anni di ibrido

Il 2024, come detto, è l’anno in cui Honda celebra i suoi “primi” 25 anni di ibrido. Un quarto di secolo di esperienza pionieristica nel settore ibrido per la Casa di Hamamatsu che dopo l’arrivo della rivoluzionaria Insight coupé si è messa in prima fila nello sviluppo della tecnologia dei propulsori benzina-elettrici, con una gamma di modelli che hanno portato gli automobilisti a passare al futuro elettrificato nel modo più agevole, comodo ed economico.

Dalla Civic IMA nel 2003, che abbinava una trasmissione a variazione continua a un motore a 4 cilindri i-VTEC da 1.3 litri e un motore elettrico da 20 CV per offrire una maggiore efficienza dei consumi, passando per la CR-Z, che abbinava l’esclusivo impianto ibrido parallelo IMA di Honda ad un motore a benzina da 1.5 litri e un cambio manuale per offrire un equilibrio ideale tra dinamica di guida coinvolgente ed efficienza nei consumi, i passi in avanti di Honda sono stati tanti. Come dimenticare la Jazz Hybrid del 2011 e la NSX del 2016 che ha visto l’introduzione nel segmento supercar del propulsore ibrido a trazione integrale più tecnologicamente avanzato dell’epoca.

Oggi la gamma di veicoli Honda è completamente elettrificata in Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V tutti disponibili con motorizzazioni e:HEV di serie.