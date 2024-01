Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Fonte: Ufficio Stampa Togg Togg presenta il nuovo T10F fastback al Ces 2024

Tra le tante novità tecnologiche presentate al CES 2024, tenutosi a Las Vegas dal 9 al 12 gennaio, salta all’occhio quella di Togg, il marchio tecnologico turco che ha svelato il suo nuovo modello T10F fastback. Sintesi armoniosa fra praticità e prestazioni, offre un’esperienza di guida più sportiva pur rimanendo confortevole e pratico nell’uso quotidiano. E il mercato turco punta forte all’Europa, dove l’auto arriverà dal 2025.

T10F, un concentrato di tecnologia

Capace di unire prestazioni dinamiche completamente elettriche a una connettività avanzata per ridefinire la mobilità contemporanea, T10F è concepito per integrarsi completamente e senza soluzione di continuità nella vita dei suoi utilizzatori. Dopo aver svelato la prima auto elettrica turca ormai cinque anni fa, Togg punta in alto presentando un prototipo di preserie, già pronto per la produzione.

T10F, a detta di molti, è destinato a seguire le orme del primo dispositivo di Togg, il SUV di segmento C T10X, che ha raggiunto 177.000 preordini in soli 12 giorni. Se lo augura la Casa, che al CES 2024 ricco di novità tecnologiche, ha tolto i veli a una fastback sportiva che vuole stupire tutti.

Il programma di test e sviluppo sarà presto completato in vista del lancio sul mercato turco ed europeo previsto a partire dal 2025, ma quel che già si sa è che T10F è un concentrato di tecnologia e praticità. Con un’autonomia massima fino a 600 km, variabile in base alla configurazione del sistema di propulsione, il modello sarà disponibile in tre versioni: Standard Range a trazione posteriore (Rear-Wheel-Drive RWD), Long Range RWD e Long Range a quattro ruote motrici (All-Wheel-Drive AWD). La versione di punta, la Long Range AWD, nello specifico sfrutta 320 kW provenienti da due motori, spingendo la fastback sportiva Togg da 0 a 100 km/h in soli 4,6 secondi.

I modelli RWD saranno dotati di un singolo motore da 160 kW, mentre tutte le versioni beneficeranno di un’eccezionale efficienza aerodinamica grazie a un coefficiente di resistenza aerodinamico inferiore a 0,23. I modelli Standard Range avranno una batteria della capacità di 52,4 kWh, mentre nelle versioni Long Range arriverà a 88,5 kWh.

E su tutti i modelli, Togg garantisce una ricarica dal 20 all’80% che potrà essere completata in soli 28 minuti. Con la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), poi, sarà consentito al modello di essere impiegato come fonte di alimentazione esterna.

Con un passo di 2890 mm e un’altezza da terra di 155 mm per un peso fra i 1.939 e i 2.215 kg, secondo la versione scelta. Togg T10F includerà anche l’inedita funzione “Rush Hour Pilot” che consente agli utenti di staccare le mani dal volante nel traffico intenso fino a 15 km/h, facendo procedere autonomamente il veicolo.

Fonte: Ufficio Stampa Togg

Un design dal tocco italiano

Ma non tutto di T10F è made in Turchia. Nel nuovo modello della Casa, infatti, emerge pure un tocco di italianità grazie alle collaborazione a lungo termine fra il Togg Design Studio e il rinomato studio di design italiano Pininfarina. Il risultato? Come per il suo predecessore, il T10F unisce elementi del “passionale” Oriente e del “razionale” Occidente.

Il design è stato sviluppato partendo dalla stessa piattaforma del T10X, il C-SUV dalle vendite record, ma con proporzioni più sportive. Ma è unico, perché lo stile si discosta dalla classica forma fastback a tre volumi, adottando una linea laterale più dinamica e fluida per meglio rispecchiare la sua natura sportiva.

Le caratteristiche chiave includono una linea scolpita che va dal frontale alla portiera posteriore, un bordo del parafango posteriore in grado di avvolgere la maniglia della portiera e un elemento cromato verticale sul montante C, valorizzato da un’altra linea cromata posta sopra i finestrini per accentuare la forma da fastback. Enfatizzati, poi i dettagli e l’aerodinamica, con maniglie delle portiere affondate e ruote scolpite per ottimizzare il flusso d’aria. Nella parte anteriore T10F presenta luci diurne a forma di “boomerang”, la firma luminosa di Togg, con frecce lunghe e sottili integrate nella fascia anteriore dal design sportivo.

L’interno, invece, c’è aria di familiarità e comfort. Lo schermo end-to-end da 41,3 pollici, composto da un display da 12,3 pollici per la strumentazione e da uno schermo da 29 pollici per l’infotainment, è il gioiello del modello. L’intrattenimento è arricchito da un sistema Hi-Fi a 12 altoparlanti Meridian e una “social camera” di bordo completa l’abitacolo.

Per una maggiore facilità e comodità, il T10F è dotato di accesso Keyless Go e gli utenti possono accedere al dispositivo e utilizzarlo tramite l’applicazione per smartphone Togg o la scansione della propria keycard. E seppur la base sia quella del T10X, il nuovo modello presenta un volante, pannelli delle porte e sedili aggiornati. Ognuno di questi elementi è stato completamente rielaborato per adattarsi meglio all’estetica e alla natura sportiva della fastback.