Fonte: Ufficio Stampa Togg Togg T10F, nuovo modello in arrivo dalla Turchia

Il mondo delle auto è in continua evoluzione, l’arrivo dell’elettrico ha aperto le porte a nuovi costruttori di svariati Paesi che si stanno cimentando in questa nuova tecnologia. Persino aziende note, per altro, come la Xiaomi hanno cominciato a lavorare nel settore per lanciare un proprio concetto di auto. Le vetture, infatti, stanno diventando sempre di più dei prolungamenti dei nostri smartphone e il cliente spesso cerca in un veicolo anche un sistema di infotainment all’avanguardia.

Quasi tutti i grandi costruttori in Europa stanno cercando di elettrificare i propri modelli. In tal senso FIAT, in Italia, si è già occupata di rendere quasi la totalità della propria gamma ibrida o elettrica. Al momento in listino l’unica eccezione endotermica è rappresentata dalla Tipo 4 porte offerta in versione diesel. Probabilmente quest’ultima scelta è figlia di alcune auto che sono rimaste al colosso torinese.

Un nuovo marchio

In un mondo sempre più globalizzato, con la Cina che praticamente è in continua espansione, sono sempre di più i nuovi marchi che escono fuori. Dal 2018 in Turchia è nata Togg, un’azienda automobilistica che produrrà vetture elettriche sul territorio nazionale. Proprio questo nuovo brand nel 2019 aveva presentato la T10F, una vettura di segmento C, che era stata poi svelata al CES 2024.

Costruita sulla stessa piattaforma della T10X, la T10F verrà ordinata sul mercato interno all’inizio del 2025. Al momento, il veicolo in questione sta affrontando vari test di sicurezza, durata e aerodinamica presso alcuni centri accreditati di livello mondiale. Il CEO di Togg, Gurcan Karakas ha annunciato che puntano a fare le prime consegne di questo nuovo bolide a partire da aprile 2025 e che si tratterà di un modello concepito come fastback.

Cosa bolle in pentola

La nuova T10F, così come la T10X, si aggiornerà costantemente da remoto garantendo sempre la massima esperienza di guida ai propri clienti. Sarà disponibile in 3 diversi modelli: RWD Standard Range (trazione posteriore), RWD Long Range (trazione posteriore) e infine una versione a doppio motore. Le versioni RWD saranno dotate di un motore capace di sprigionare 160 kW/218 CV e 350 Nm di coppia, con un’autonomia di batteria di oltre 350 km o 500 km in base all’opzione di batteria scelta. Infine quella AWD a doppio motore e trazione integrale offre 700 Nm di coppia e un’autonomia di 530 km.

Togg ha fatto sapere che nel 2023 hanno venduto in patria 19.583 unità e che presto puntano ad espandersi anche in tutto il resto del mondo. Il primo espatrio è previsto in Germania, ma non si conoscono ancora le date precise. Quello che è certo è che il CEO dell’azienda ha previsto di produrre un milione di veicoli entro il 2032, spalmati su 5 diversi modelli. In patria, precisamente a Gemlik è stato costruito anche un Campus Tecnologico.

Nei prossimi anni Togg punta a potenziare le proprie capacità tecnologiche, attraverso la costruzione di una rete di valore con la piattaforma digitale Trumore, le soluzioni di energia pulita Trugo e Siro e infine l’azienda di tecnologia Trutek. Insomma, un progetto completamente made in Turchia che punta in pochi anni a farsi conoscere in tutto il mondo con i suoi modelli rivoluzionari.