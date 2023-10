Fonte: Ufficio Stampa Kia La gamma elettrica di Kia crescerà con tre nuovi modelli

Kia guarda al domani, rinnovando il suo programma di crescita con una decisa accelerazione nel settore delle auto elettriche. La conferma arriva dal primo EV Day, evento che Kia intende tenere con cadenza annuale nel corso del prossimo futuro. In occasione di quest’evento, la Casa coreana ha anticipato l’arrivo di tre nuovi modelli elettrici di dimensioni piccole e medie.

Si tratta di progetto fondamentali per il futuro di dell’azienda: per crescere nel settore delle auto elettriche, infatti, servono auto accessibili, in grado di sostenere a livello globale la “EV revolution”. L’evento è stata l’occasione per confermare la visione “EV per tutti” che guiderà il futuro della gamma Kia nel corso dei prossimi anni.

Tre elettriche per il futuro

In occasione dell’EV Day, c’è stata la presentazione ufficiale di EV5. Si tratta di un SUV compatto al 100% elettrico che l’azienda considera come un modello “pensato per le esigenze delle famiglie dei millennials”. Debuttano anche due prototipi inediti: Concept EV3, che ripropone soluzioni già viste sul top di gamma EV9 ma in un formato più compatto, e Concept EV4, che punta a rinnovare il concetto di berlina elettrica.

Ho Sung Song, Presidente e CEO, ha evidenziato: “Kia è fortemente concentrata nel fornire soluzioni alle preoccupazioni che continuano a causare esitazioni quando si tratta di acquistare un veicolo elettrico. Soddisferemo le aspettative dei clienti offrendo una gamma completa di veicoli elettrici a vari livelli di prezzo e migliorando la disponibilità di infrastrutture di ricarica”.

Kia punta a raggiungere una quota di un milione di veicoli elettrici venduti all’anno entro il 2026. Successivamente, è già stato fissato un secondo target: entro il 2030, infatti, la Casa coreana punta a toccare quota 1,6 milioni di unità all’anno. Per raggiungere questi obiettivi, il ruolo delle nuove elettriche compatte sarà fondamentale.

EV3, EV4 ed EV5 arriveranno sul mercato con prezzi compresi tra 35.000 dollari e 50.000 dollari, garantendo una copertura del segmento B e del segmento C del mercato delle auto elettriche che, in alcuni mercati, come in Europa, sono fondamentali per poter registrare una sostanziale crescita dei volumi di vendita.

Si parte con EV5

Sviluppato a partire dalla piattaforma E-GMP, punto di riferimento della gamma elettrica della Casa, il nuovo Kia EV5 è un SUV compatto, con una lunghezza di 4,61 metri, che arriverà sul mercato, inizialmente in Cina, con in tre varianti (standard, long range e long range AWD) e con la possibilità di scegliere tra un motore singolo da 160 kW e un sistema dual motor da 230 kW.

Ci saranno due opzioni per la batteria, 64 kWh e 88 kWh, con la possibilità di raggiungere, rispettivamente, un’autonomia massima di 530 chilometri e 720 chilometri (i dati si riferiscono al ciclo di omologazione cinese, CLTC). Con la ricarica rapida sarà possibile caricare la batteria dal 30% all’80% in soli 27 minuti.

La versione del SUV per la Corea del Sud sarà leggermente diversa per quanto riguarda le opzioni di motore e batteria. In futuro, inoltre, sarà realizzata anche una versione GT del nuovo Kia EV5 che, quindi, avrà un’evoluzione sportiva, pensata per garantire una guida divertente e coinvolgente anche a zero emissioni. In futuro, il modello, così come le future novità elettriche di Kia, arriverà anche in Europa.