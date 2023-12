Fonte: Ufficio Stampa Kia Il Nuovo Kia Sorento restyling sarà in concessionaria nel 2024

La quarta generazione di Kia Sorento si rinnova, registrando l’arrivo dell’atteso restyling di metà carriera. Si tratta di un importante aggiornamento per il SUV della Casa coreana che continua a rappresentare uno dei modelli di riferimento della gamma per il mercato europeo. Il restyling rinnova il SUV sia dal punto di vista estetico, con un vero e proprio facelift per la carrozzeria, che nei contenuti oltre che per quanto riguarda la sicurezza a bordo.

Un aggiornamento importante

La nuova versione del Kia Sorento non è il solito aggiornamento annuale. Si tratta di un restyling profondo con cui Kia è andata a rinnovare il suo SUV a 7 posti sotto vari punti di vista, arricchendolo di contenuti e funzionalità, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso dei clienti e rendere il modello ancora più competitivo sul mercato.

Sjoerd Knipping, Vice President of Marketing and Product di Kia Europe, sottolinea: “Nuovo Kia Sorento conferma il percorso di Kia verso una nuova era di guida più responsabile. Un ricco pacchetto di funzionalità avanzate di sicurezza unitamente ad una gamma completa di propulsori elettrificati altamente efficienti rendono il nuovo Kia Sorento il veicolo perfetto per i clienti che cercano una guida sicura, affidabile e rilassata”.

Il restyling di metà carriera rappresenta un importante aggiornamento per il Kia Sorento: il SUV è un punto di riferimento della gamma della Casa coreana che punta a crescere nel redditizio segmento D del mercato, proponendo un SUV di grandi dimensioni (con oltre 4,8 metri di lunghezza) e con una gamma articolata che include versioni diesel oltre che varianti Full e Plug-In Hybrid. Non c’è ancora spazio per una versione elettrica anche se Kia ha già annunciato il suo piano per la mobilità totalmente elettrica.

Un nuovo design

L’aggiornamento per il Kia Sorento si traduce nell’introduzione di un nuovo design che, partendo dal modello precedente, rinnova l’aspetto esterno del SUV. Cambia il frontale, con nuove linee che creano una silhouette più netta e una nuova posizione per il logo Kia, ora posizionato in alto.

Da notare anche una nuova griglia del radiatore, con una trama a rete tridimensionale, affiancata dai fari verticali e dalle luci diurne con design “star map”. Restyling anche per il paraurti anteriore. Da notare, lungo il profilo laterale, anche il nuovo design del parafango, rafforzato con inserti protettivi che enfatizzano il carattere offroad.

Il SUV arriva sul mercato con tre nuovi design per i cerchi in lega, con i clienti che possono scegliere tra le misure da 18, 19 e 20 pollici. C’è anche una versione base da 17 pollici. Al posteriore, invece, ci sono le nuove luci “star map” che vengono collegate da una striscia sottile. Anche il paraurti è stato rivisto.

Da notare, inoltre, che il nuovo Kia Sorento arriverà in Europa con una gamma composta da 10 diverse tinte per la carrozzeria. Alle già disponibili Clear White, Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Silky Silver, Gravity Blue, Steel Grey e Mineral Blue, Kia ha aggiunto tre novità. Debuttano sul Sorento la Volcanic Sand oltre alla Interstellar Grey (già utilizzata dalla Casa per l’elettrica Kia EV6, nominata Auto dell’Anno 2022) e la Cityscape Green (già vista sulla Kia Niro).

Novità anche per l’interno

Cambia anche l’abitacolo del Kia Sorento. Il SUV della Casa coreana, infatti, arriva sul mercato con una plancia ridisegnata e aggiornata, che sfrutta l’ampio spazio interno. Per i clienti, ci sono ora due schermi da 12,3 pollici, integrati nella plancia.

Uno è dedicato al sistema di infotainment (dotato di riconoscimento vocale, connettività Bluetooth e navigazione online) e un altro integra, invece, il quadro strumenti digitale. C’è anche l’head-up display da 10 pollici.

Il conducente può usare l’impronta digitale per autenticarsi, accedere al proprio profilo dell’infotainment e persino avviare il motore. Da segnalare anche lo specchietto retrovisore digitale, utilizzabile come un normale specchietto cromatico elettrico oppure come display dove proiettare l’immagine della telecamera.

l nuovo Kia Sorento ha sei porte USB-C e un sistema audio premium Bose. È presente anche il sistema chiave digitale che consente di utilizzare lo smartphone come smart key.

Una gamma di motorizzazioni ricca

Il nuovo Kia Sorento arriverà nelle concessionarie della Casa coreana con una gamma di motorizzazione caratterizzata da tante opzioni. A disposizione della clientela, infatti, ci sono varianti diesel, Full Hybrid e Plug-in Hybrid con la possibilità, quindi, di scegliere la versione più adatta alle proprie esigenze.

La versione a gasolio è caratterizzata da un motore 2.2 diesel con cambio a doppia frizione ad otto rapporti ed è ordinabile sia in versione con trazione anteriore che in una variante con trazione integrale. C’è poi la versione Sorento Hybrid, con sistema Full Hybrid basato sul motore 1.6 T-GDI elettrificato e abbinato a una batteria 1,49 kWh.

Anche in questo caso è possibile scegliere tra trazione anteriore e trazione integrale. A completare la gamma c’è la versione Plug-in Hybrid che abbina al motore 1.6 T-GDI una batteria da 13,8 kWh e cambio automatico a 6 marce. In questo caso, c’è la trazione integrale 4WD di serie. Questa versione del Sorento punta a diventare una delle auto Plug-in Hybrid più vendute in Italia.

Focus sulla sicurezza

Il restyling è l’occasione per un importante aggiornamento della sicurezza del Kia Sorento. La dotazione ora include l’Highway Drive Assist 2.0 con Lane Change Assist e Surround View Monitor (SVM) con funzione di visualizzazione 3D

Da segnalare anche l’introduzione del sistema Forward Collision-Avoidance Assist con funzione Junction Turning and Crossing per svolta e attraversamento degli incroci. I clienti potranno contare sul sistema di assistenza per lo sterzo, l’Evasive Steering Assist oltre che sul Lane change oncoming e sul Lane change side, per un cambio di corsia in sicurezza.

La dotazione di sicurezza include anche tante conferme cone il sistema Smart Cruise Control (NSCC), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA) con Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safe Exit Assist (SEA), Blind-Spot View Monitor (BVM), Remote Smart Parking Assist (RSPA) e Rear Parking Collision-Avoidance Assist (PCA-R).

Da segnalare anche il nuovo sistema Away Close Tailgate, che chiude in automatico il bagagliaio quando il conducente si allontana dall’auto. Il SUV di Kia integra fino a sette airbag, con doppi airbag frontali e laterali e con l’introduzione di un nuovo airbag per la seconda fila, all’altezza del torace.

C’è anche un nuovo airbag centrale anteriore che introduce un livello di sicurezza aggiuntivo per gli occupanti dei sedili anteriori. Questo airbag, infatti, riduce il rischio di un contatto tra gli occupanti a seguito di un sinistro.

In arrivo nel 2024

Il nuovo Kia Sorento è vicino al debutto sul mercato italiano. Il lancio è programmato per il secondo trimestre del 2024. Per il momento, Kia non ha ancora ufficializzato il listino prezzi della nuova versione del suo SUV. Un annuncio dettagliato in tal senso arriverà nel corso delle prossime settimane. Come per tutti gli altri modelli della Casa, però, anche il nuovo Sorento arriverà sul mercato beneficiando dei vantaggi derivanti dalla garanzia Kia di 7 anni e 150.000 chilometri.