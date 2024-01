Fonte: Ufficio Stampa Hyundai L'Urban SUV di Hyundai si rinnova con un nuovo design

Si rinnova la Hyundai Bayon. L’Urban SUV della Casa coreana, infatti, riceve un importante restyling che, a distanza di tre anni dal lancio, va ad aggiornare uno dei modelli di riferimento della gamma Hyundai in Europa e, in particolare, in Italia. La versione aggiornata di questo modello propone tante novità, a partire da un nuovo look e fino ad arrivare a nuove funzionalità e a nuovi sistemi di sicurezza. Confermata, invece, la gamma di motorizzazioni.

Nuovo design per l’Urban SUV

Tra le principali novità della nuova versione della Hyundai Bayon, che nei mesi scorsi aveva registrato il debutto di un nuovo allestimento, troviamo un importante aggiornamento per il design. Il SUV coreano, infatti, propone nuove luci diurne a LED all’anteriore che ora sono unite da una barra luminosa a LED che va a ricreare la firma luminosa Seamless Horizon. Il frontale, inoltre, propone un nuovo paraurti anteriore che, con le nuove linee, punta a garantire un aspetto più grintoso al SUV, anche grazie a una nuova griglia posizionata nella parte inferiore.

Da segnalare anche un nuovo design per il paraurti posteriore che, secondo l’azienda, punta a esaltare le caratteristiche da vero SUV del modello che, pur in dimensioni compatte, non rinuncia a uno stile rialzato che strizza l’occhio alla guida off-road. Hyundai ha scelto di rinnovare la sua Bayon anche aggiornando la gamma di varianti cromatiche. A disposizione della clientela, infatti, ci saranno ben nove colori per la carrozzeria esterna con novità come Lumen Grey Pearl, Meta Blue Pearl, Lucid Lime Metallic e Vibrant Blue Pearl, con possibilità di abbinamento al tetto a contrasto in Phantom Black.

Non ci sono novità, invece, per la gamma di motorizzazioni, composta da unità benzina, anche con sistema mild hybrid, e GPL. Non c’è una versione elettrica: per chi vuole passare alla mobilità a zero emisisoni la Casa propone la Nuova Hyundai Kona Electric appena svelata.

Connettività e sicurezza

L’aggiornamento della Hyundai Bayon si concentra anche sulla tecnologia a bordo, con il nuovo quadro digitale da 10,25 pollici che rappresenta un elemento distintivo per il modello rispetto alle dirette concorrenti del suo segmento di mercato. Ci sono, inoltre, due porte USB-C, una anteriore e una posteriore, oltre a una USB-A, per il trasferimento dei dati. Da notare anche il sistema audio premium Bose con otto altoparlanti, compreso un subwoofer. All’interno, inoltre, tutte le luci sono ora dotate di tecnologia LED. Per i passeggeri c’è la possibilità di regolare il colore diffuso nell’abitacolo.

Con il nuovo restyling, inoltre, la Bayon alza il livello di sicurezza, ponendosi al vertice del segmento B con nuove funzioni di guida assistita tra cui troviamo il Lane Following Assist, per mantenere il veicolo centrato nella sua corsia, e il Forward Collision-Avoidance Assist, che aiuta l’utente, anche intervenendo sui freni, con l’obiettivo di evitare collisioni. Da notare anche funzioni come il Navigation-based Smart Cruise Control, che sfrutta i dati del sistema di navigazione per regolare la velocità del veicolo in modo autonomo, e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, per il monitoraggio degli angoli ciechi.

Per l’Urban SUV di Hyundai c’è anche il sistema Driver Attention Warning, pensato per rilevare la stanchezza del conducente, oltre al Leading Vehicle Departure Alert che può avvisare il conducente in tutte quelle occasioni in cui il veicolo ce lo precede riprende il movimento dopo essersi arrestato a seguito di una frenata, ad esempio per rispettare un semaforo. Da segnalare anche l’introduzione del sistema eCall di seconda generazione che sfrutta la rete 4G e richiede assistenza in automatico a seguito dell’attivazione degli airbag.