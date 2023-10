Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Più spazio, molta più funzionalità e tanti elementi inediti all’insegna di un comfort altamente tecnologico: questa è la nuova Hyundai Kona. Una vettura futuristica, il quale sviluppo è iniziato dalla versione EV, con un approccio non convenzionale al design automobilistico e coerente con la strategia di elettrificazione del brand.

La seconda generazione di uno dei modelli maggiormente amati della Casa, ricca di tecnologie di ultima generazione e di funzionalità all’insegna del comfort e della praticità. Una delle vetture più complete nel segmento dei B-SUV, grazie anche alla sua ampia gamma di motorizzazioni. I clienti possono scegliere tra le varianti EV (standard e long range), full-hybrid (HEV), mildhybrid (MHEV) e benzina (ICE), con versioni sportive N Line di ognuna.

Le caratteristiche

L’auto si presenta con un design robusto e dinamico e dimensioni aumentate, ma mantiene il suo carattere iconico, per supportare gli stili di vita di clienti di tutte le età. Nuova Hyundai Kona offre tecnologie e funzionalità inedite, in grado di garantire un’esperienza sicura, connessa e confortevole.

Tra gli aggiornamenti proposti dal brand, troviamo il doppio display panoramico da 12,3 pollici, la Digital Key 2 Touch, gli aggiornamenti OTA (Over-the-Air) e il Connected Car Navigation Cockpit (ccNC). La Nuova Kona Electric, in particolare, è in grado di assicurare al cliente un’autonomia elettrica ai vertici della categoria (514 km nel ciclo combinato WLTP).

Sono stati pensati e aggiunti elementi di design specifici per i veicoli elettrici, come il bagagliaio anteriore (frunk), i deflettori attivi, la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), l’Head-up Display (HUD), la modalità di guida i-PEDAL, Smart Regenerative System, e l’electronic-Active Sound Design (e-ASD).

Design degli esterni

Hyundai ha abbandonato il tradizionale processo di progettazione da ICE a EV in favore di un approccio EV centrico per la sua nuova Kona. Quello che vediamo è un design esterno futuristico incentrato sulla mobilità elettrica. La Nuova Hyundai Kona vanta prestazioni aerodinamiche eccellenti, ma questo non compromette lo stile. Il design aerodinamico e le linee del portellone posteriore, i passaruota scolpiti e il design parametrico delle superfici donano carattere a un volume puro.

I cerchi da 18 pollici a raggi sono un elemento inedito, pensato esclusivamente per la nuova Kona. Sulla variante EV, le luci Seamless Horizon Pixelated e la grafica a pixel aggiungono un tocco di originalità. I colori vivaci degli esterni valorizzano il design, prendendo ispirazione da diversi stili di vita e rispondendo alle esigenze di tutti. Le varianti ICE, MHEV e HEV riprendono molte caratteristiche di design dell’EV. Il paraurti anteriore mostra una finitura tridimensionale e una piastra di protezione sostituisce la griglia del radiatore, si aggiunge un rivestimento nero a contrasto per i passaruota.

La variante N Line, ispirata al mondo delle alte prestazioni, aggiunge un design anteriore e posteriore aggressivi, con paraurti a forma di ala, doppio tubo di scarico e minigonne laterali; il cliente ha anche la facoltà di scegliere i cerchi in lega esclusivi N Line da 18 pollici.

Gli interni

Il nuovo interno progettato da Hyundai è flessibile e modulare, un “living space” in grado di accontentare un’ampia gamma di stili di vita. Il layout ampio e aperto aumenta il comfort dei passeggeri e facilita l’alloggiamento degli oggetti. L’architettura incentrata sul guidatore della fila anteriore è accentuata dal C-Pad orizzontale flottante con doppio display panoramico integrato da 12,3 pollici. Il bagagliaio vanta 466 litri di spazio di carico per soddisfare anche i clienti più esigenti. Oggi lo spazio interno è il più ampio della categoria, con un passo più lungo di 60 mm, uno spazio per le gambe più ampio di 77 mm e uno spazio per la testa più alto di 11 mm nei sedili della seconda fila.

La versione N Line è caratterizzata da un’esclusiva pedaliera in metallo e dalla leva del cambio personalizzata N per la trasmissione manuale a sei marce. Sui sedili troviamo dettagli e cuciture in rosso, come la plancia e le bocchette dell’aria. Grazie all’Head-Up Display (HUD) il guidatore può visualizzare le informazioni più importanti sotto forma di proiezione da 12 pollici sul parabrezza, in modo da elaborarle più rapidamente, senza distogliere lo sguardo dalla strada, e quindi con un livello di sicurezza più elevato. Inoltre, l’e-ASD crea un suono virtuale che rende i veicoli elettrici più coinvolgenti per il conducente.

Grazie alla carica bidirezionale, la funzione Vehicle-to-Load (V2L) è in grado di alimentare qualsiasi dispositivo o di caricare apparecchiature elettriche, con prese interne ed esterne per la massima comodità.

La connettività a bordo

La nuova Hyundai Kona porta la connettività a un livello superiore grazie ai continui aggiornamenti software OTA (Overthe-Air), che danno al cliente la possibilità di risparmiare sui costi e di dotare la vettura dei software più recenti, con un’esperienza costantemente aggiornata.

Per una maggiore comodità, l’auto può essere bloccata, sbloccata e avviata tramite la Digital Key 2 Touch, utilizzando la comunicazione near-field (NFC) su smartphone o smartwatch Apple, Samsung e Google Pixel. Si tratta del primo modello Hyundai a sfruttare il nuovo Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), che offre una grafica avanzata e una perfetta integrazione tra i display.

I motori disponibili

Nella gamma della nuova Hyundai Kona troviamo la variante ICE, che per l’Europa è disponibile con un motore 1.0 T-GDi e 120 CV di potenza, oltre a una coppia massima di 200 Nm, selezionabile con un cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con cambio manuale a sei marce (6MT).

In particolare, lo stesso motore con cambio manuale a sei marce (6MT) è disponibile anche con tecnologia mild-hybrid a 48 volt. La variante HEV è alimentata da un motore a iniezione diretta GDi da 1.6 litri appositamente calibrato, abbinato a un motore elettrico che offre un’elevata accelerazione e un’alta efficienza, in grado di sprigionare 141 cavalli di potenza combinata e fino a 265 Nm di coppia.

Questo motore full hybrid è abbinato a un cambio a doppia frizione a sei marce (DCT) e trazione anteriore (FWD). La nuova Hyundai Kona Electric è disponibile con due opzioni di batteria. La versione long range con batteria da 65,4 kWh è dotata di un motore elettrico che sprigiona 218 cavalli di potenza (160 kW) e in grado di garantire 514 chilometri di autonomia massima (ciclo combinato WLTP). La versione standard ha batteria con 48,4 kWh di capacità e un motore che eroga 156 CV (111 kW) e un’autonomia di 377 chilometri (ciclo combinato WLTP).

Prezzi di listino

Al momento sappiamo che il prezzo di listino parte da 42.000 euro, fino ad arrivare a circa 50.000 euro, a seconda della versione scelta.