Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Kona Electric N Line: il SUV diventa sportivo.

Hyundai presenta la nuova KONA Electric N Line: sull’apprezzato SUV 100% elettrico della Casa coreana, arriva per la prima volta il look “N”, portando con sé tutti i suoi elementi distintivi.

La KONA a zero emissioni diventa così ancora più sportiva e segna il primo modello EV di Hyundai a essere dotato del pacchetto estetico N Line: una soluzione che conferma l’approccio del brand asiatico incentrato sul cliente, con la volontà ben precisa di offrire una gamma di opzioni sempre più completa a chi sceglie di passare alla mobilità completamente elettrica.

Hyundai, la KONA diventa N Line: novità assoluta

La versione N Line dell’auto più venduta all’interno del listino Hyundai, è caratterizzata da un design sportivo e dinamico che si ispira al mondo delle competizioni, senza andare a rinunciare all’efficienza e all’autonomia.

Tra le caratteristiche principali della KONA Electric N Line troviamo: il design anteriore e posteriore più aggressivo e sportivo, con paraurti esclusivi, gli specchietti laterali neri lucidi e il netto nero bicolore opzionale. La pedaliera è realizzata in metallo nella versione esclusiva N Line, mentre i sedili presentano cuciture a contrasto e rivestimento nero del padiglione.

Ulteriori dettagli rossi sul volante e sul cruscotto vanno ad arricchire l’estetica unica degli interni della nuova versione N Line: così facendo Hyundai punta a fornire al cliente un’esperienza coinvolgente senza andare a compromettere il comfort e le funzionalità del SUV best seller.

A donare un carattere ancora più sportivo ci pensano i paraurti dedicati sia all’anteriore che al posteriore, le accattivanti minigonne laterali e gli esclusivi cerchi da 19 pollici. Il badge N Line, inoltre, rimarca sempre più il look audace del modello.

Quella appena presentata da Hyundai è la nuova versione elettrica di KONA: l’azienda della Corea del Sud, comunque, per la prima volta ha deciso di estendere il trattamento N Line a tutte le varianti del SUV, quindi anche a quelle dotate di motore ibrido o endotermico, per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

In base a quanto riferito sul sito ufficiale di Hyundai, azienda che ha da poco rinnovato l’Urban SUV Bayon, l’inizio della produzione della nuova KONA Electric N Line è previsto per il febbraio del 2024: la tabella di marcia prevede l’arrivo sulle strade europee per la primavera di quest’anno.

Il SUV di successo della Casa coreana

Con la variante sportiva N Line, Hyundai conferisce una nuova identità a un modello che ha conquistato una grande fetta di mercato già a partire dal lancio: la prima KONA, presentata nel 2017, venne commercializzata in tutto il mondo, diventando fin da subito un’auto capace di imporsi a livello internazionale.

Un anno più tardi, nel 2018, Hyundai decise di compiere un passo in avanti, realizzando la versione elettrica della KONA, svelata per la prima volta in occasione del Salone Internazionale dell’automobile di Ginevra. Nel 2020, invece, fu la volta di un restyling che riguardò sia le versioni endotermiche che i modelli elettrici e ibridi.

Risale al 2023, invece, la nuova generazione elettrica di KONA, SUV di successo che nel nuovo anno diventa ancora più sportivo con la versione N Line, estesa a tutte le varianti della gamma della Casa sudcoreana.