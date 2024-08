È disponibile anche nella versione 100% elettrica, oltre che in quella ibrida e in quella a benzina. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul crossover

Fonte: hyundai.com Hyundai Kona caratteristiche

Linee originali, forme squadrate e decise: si presenta così la nuova Hyundai Kona, il crossover della casa automobilistica coreana che ha rifatto il proprio look aggiornandosi e rispondendo anche alle esigenze degli automobilisti che sono sempre più attenti alle tematiche ambientali, tanto da essere disponibile anche nella versione elettrica, oltre a quella ibrida o a benzina. Andiamo allora a scoprire nel dettaglio la Hyundai Kona vedendo quali sono le sue caratteristiche, il prezzo e molto altro ancora.

Hyundai Kona: le dimensioni

Per essere una crossover del segmento B, la Hyundai Kona è un’automobile abbastanza spaziosa. Basti pensare che la sua lunghezza è di 4,335 metri e la larghezza è di 1,825 metri. Per quanto riguarda l’altezza, questa è di poco superiore al metro e mezzo. Il passo è invece di 2,66 metri.

Per quanto riguarda il bagagliaio, questo è abbastanza spazioso, la capacità è infatti di 466 litri. Ma abbattendo i sedili posteriori e possibile aumentare la capacità del bagagliaio fino a 1.300 litri, in modo da poter caricare anche più oggetti al suo interno.

Hyundai Kona: gli allestimenti disponibili nelle versioni a benzina e ibride

La Hyundai Kona è disponibile in ben quattro allestimenti differenti: XTech, XLine Plus, N Line e XClass.

Hyundai Kona XTech: tra le caratteristiche principali della Kona XTech c’è il sistema di navigazione con display touchscreen con connettività Apple CarPlay e Android Auto.

Hyundai Kona XLine Plus: la versione XLine Plus, oltre agli stessi optional di serie della versione XTech, può anche contare sul caricatore wireless per smartphone, sul climatizzatore automatico e sui vetri posteriori oscurati.

Hyundai Kona N Line: questa versione si caratterizza invece per il design più sportivo sia all’intento che all’esterno, design caratterizzato dai cerchi in lega leggera da 18″.

Hyundai Kona XClass: oltre a tutte le caratteristiche e gli optional delle versioni precedenti, ha inoltre in più il tetto apribile, la regolazione elettrica dei sedili anteriori e il portellone posteriore elettrico.

Hyundai Kona: gli allestimenti disponibili nella versione elettrica

Nella versione 100% elettrica la Kona è disponibile in due allestimenti diversi: la Electric Exclusive e la Electric N Line.

Hyundai Kona Electric Exclusive: tra le caratteristiche di questa versione c’è la Smart Key e lo Start Button, oltre allo Smart Cruise Control.

Hyundai Kona Electric N Line: ha un design maggiormente sportivo rispetto alla versione precedente, la digital key 2.0 e il sistema di ricarica Vehicle To Load interno.

Quanto costa la Hyundai Kona? Il prezzo

Così come per qualsiasi altro modello di automobile, il prezzo della Hyundai Kona dipende dall’allestimento scelto oltre che dai vari altri optional aggiunti e dal colore della carrozzeria scelta.

La versione più economica è la Hyundai Kona XTech, il cui prezzo di listino è di 26.700 euro. Il prezzo di partenza della Kona XLine Plus è invece di 28.800 euro. Si sale poi ai 30.500 della Kona N Line. Il prezzo della versione base della Kona XClass è invece di 32.800 euro.

Si sale decisamente con le ultime due versioni disponibili della Hyundai Kona: la Electric Exclusive e la Electric N Line: per la prima il prezzo di partenza è di 38.300 euro, per la seconda (la più cara), il prezzo di partenza è di 45.500 euro.