Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Due versioni per il SUV Plug-in

La quinta generazione di Hyundai Santa Fe registra un importante aggiornamento per il mercato italiano. Da questa settimana, infatti, è disponibile la nuova versione Plug-in Hybrid del SUV della Casa coreana. Si tratta di un aggiornamento importante per un modello che, dopo i buoni riscontri ottenuti dalla versione Full Hybrid, che ha debuttato la scorsa estate, punta a fare un ulteriore salto di qualità, garantendo la possibilità per i clienti di sfruttare la guida a zero emissioni. A disposizione della clientela ci sono due diversi allestimenti, proposti con una nuova motorizzazione. Vediamo tutti i dettagli sul nuovo modello.

Il nuovo SUV Plug-in Hybrid

La versione Plug-In Hybrid rappresenta un’importante aggiunta per la gamma della Nuova Hyundai Santa Fe, modello disponibile in Italia da alcuni mesi. Questa versione è disponibile in due versioni, una con 5 posti e una con 7 posti. Sotto il cofano troviamo, invece, un sistema ibrido composto da un motore turbo benzina 1.6 T-GDI in grado di erogare una potenza massima di 160 CV. Al motore è abbinato anche un motore elettrico da 98 CV. La potenza massima del sistema è di 253 CV, con una coppia motrice che può arrivare fino a 367 Nm. C’è anche la trazione integrale 4WD HTRAC. Si tratta di un sistema analogo a quello utilizzato dalla Tucson ibrida.

Questa nuova variante del SUV di Hyundai è pensata per l’utilizzo anche in modalità a zero emissioni, soprattutto in città e per spostamenti a bassa velocità e di breve durata. Con una carica completa della batteria, infatti, Hyundai Santa Fe è in grado di percorrere fino a 54 chilometri in modalità a zero emissioni (nel ciclo combinato WLTP). In città, in un contesto di spostamenti urbani, l’autonomia potrebbe essere anche superiore. Il SUV, inoltre, è in grado di passare dalla modalità elettrica a quella ibrida in modo automatico, evitando la scarica completa della batteria.

I prezzi

La dotazione di serie della Hyundai Santa Fe Plug-In è particolarmente ricca, già dall’allestimento base e comprende un display touch per l’infotainment, da 12,3 pollici, con la possibilità di utilizzare Apple Car Play e Android Auto. C’è anche un display da 6,6 pollici per la gestione del climatizzatore. Il SUV include anche i sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense, suite che comprende Forward Collision-Avoidance Assist 2, Navigation-based Smart Cruise Control 2, Highway Driving Assist 2 e diversi altri elementi.

La Nuova Santa Fe Plug-In è disponibile sul mercato italiano con prezzi da 55.800 euro, scegliendo l’allestimento Business, ordinabile con il finanziamento Hyundai Plus, con prezzo da 329 euro al mese per 35 mesi e anticipo di 5.340 euro. Per i clienti più esigenti c’è la possibilità di puntare sull’allestimento XClass. Questa versione del SUV propone una dotazione maggiore con i cerchi in lega da 20”, il quadro strumenti digitale in alta definizione da 12,3 pollici, i fari anteriori Full LED Wide Projection, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle (anteriori elettrici riscaldati e ventilati, posteriori riscaldabili), e altro ancora con un costo extra non troppo elevato. La versione XClass, infatti, è ordinabile da 57.700 euro. Ad arricchire ulteriormente la gamma c’è anche la possibilità di optare per il “Calligraphy Pack”, che integra la dotazione con elementi estetici aggiuntivi, un nuovo sistema audio e altri accessori.