Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid: tutte le novità

Hyundai ha deciso di mettere mano nuovamente alla TUCSON e dopo averla aggiornata sia negli esterni che negli interni, ha deciso di arricchirla ulteriormente. Il SUV in questione è uno dei best-seller del Marchio sudcoreano e tante soddisfazioni ha dato negli anni a livello di vendite in tutte le sue varie versioni.

Il modello in questione, che già era in vendita con una gamma di propulsori elettrificati, ora si arricchisce con la powertrain Plug-in Hybrid con trazione 2WD. L’arrivo sul mercato di questa nuova aggiunta è previso per la fine di settembre. Hyundai inoltre promette che i prezzi resteranno sotto il limite per accedere all’ormai famosissimo Ecobonus governativo.

Cosa troviamo sotto il cofano

A spingere questa nuova versione della Hyundai TUCSON c’è una powertrain PHEV 2WD che è basato sulla versione 4WD già presente in gamma. Il motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV è accompagnato da un propulsore elettrico da 98 CV e da una batteria di trazione da 13.8 kWh, con una potenza massima di 253 CV e una coppia di 367 Nm.

Stando ai dati Hyundai, con questa configurazione c’è un’autonomia 100% elettrica sino a 71 km a ciclo medio combinato e sino a 90,9 km nel ciclo medio urbano. In questo modello, sotto soglie di carica predeterminata, il sistema Plug-in Hybrid passa in automatico alla modalità ibrida così da tenere sempre al minimo i consumi di carburante in modo da non far scaricare completamente la batteria.

Allestimenti e offerta commerciale

La nuova Hyundai TUCSON Plug-in Hybrid 2WD è in vendita a partire da 46.200 euro in allestimento Business e offre una ricca dotazione di serie che include: Panoramic Curved Display con un doppio display da 12.3 pollici, sensori di parcheggio sia anteriori che posteriori, retrocamera, connettività Bluelink, Apple CarPlay e Android Auto wireless, vetri posteriori oscurati, Smart Cruise control, sedile guidatore e passeggero regolabili in altezza e anche il supporto lombare elettrico, clima automatico a due zone, caricatore Wifi per il telefono e naturalmente tutti gli ADAS obbligatori per legge.

L’offerta commerciale che offre la casa sudcoreana con Hyundai Plus e il tasso Hyundai Light permette di avere la Nuova TUCSON PHEV Business 2WD da 139 euro al mese per 35 mesi grazie all’ecobonus statale. L’offerta appena enunciata è esercitabile solo con rottamazione, finanziamento e anticipo pari a 2.500 euro, con 45.000 km inclusi. Il vantaggio complessivo riservato al cliente diventa così di 17.600 euro. In particolare si tratta di 7.600 euro di promo Hyundai più 10.000 euro di Ecobonus statale e un prezzo in promozione di 28.600 euro. Il Valore futuro garantito che coincide con la maxirata finale è di 26.334 euro. Quest’offerta commerciale prevede un TAN del 5,95% e un TAEG del 6,99%.

Grazie a Hyundai Plus il cliente potrà scegliere se sostituire l’auto con una nuova Hyundai, tenerla o restituirla senza altri oneri. La Nuova TUCSON Plug-in Hybrid 2WD la si può trovare anche nella versione top di gamma Excellence con un prezzo di partenza di 48.700 euro, con cerchi in lega da 19 pollici e fari anteriori Full LED Wide Projection a matrice e fari posteriori Full LED con portellone elettrico. C’è infine anche l’allestimento N Line da 48.700 euro che presenta svariati dettagli ispirati al motorsport delle versioni N Line.