Hyundai Tucson: l'edizione speciale celebra due decenni di storia del modello

Buon compleanno a Hyundai Tucson che festeggia i 20 anni dall’uscita della prima generazione del modello. In occasione di questo anniversario importante, la Casa sudcoreana ha deciso di omaggiare la vettura con una edizione speciale per celebrare i due decenni di storia, Hyundai Tucson 20° Anniversario.

Un modello storico e speciale

L’edizione speciale per celebrare i due decenni di successi del C SUV del brand, bestseller Hyundai a livello europeo, arriverà presto in strada. Nel 2024, infatti, la Casa festeggia Tucson e i suoi 20 anni, col 2004 anno del lancio del modello che sembra un ricordo lontano, ma da festeggiare perché nelle ultime due decadi l’auto ha fatto le fortune del brand.

Per questo da Seul è arriva la decisione di omaggiare il modello attraverso una edizione speciale particolare, che va ben oltre la quarta generazione di Tucson. In occasione dei 20 anni, infatti, il mezzo è caratterizzato dall’esclusiva colorazione Pine Green Matte (opaca) e presenta una nuova combinazione di materiali e colori per gli interni, realizzati in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture a contrasto Pine Green. Gli esterni sono caratterizzati anche da cerchi in lega da 19 pollici con una speciale finitura Satin Dark Grey, oltre a specchietti retrovisori e modanature dei finestrini in colore nero.

Ma sono i dettagli a fare la differenza. Altri elementi distintivi che celebrano il 20esimo anniversario del modello sono, per esempio, i poggiatesta anteriori e i battitacco delle portiere anteriori personalizzati con il logo dell’edizione, applicato anche sul portellone posteriore tramite un badge dedicato.

I powertrain e i prezzi

Tucson 20° Anniversario, così come tutte le altre Tucson, sarà prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Manufacturing in Repubblica Ceca. Sarà disponibile con tutti i powertrain offerti sul modello, dal benzina mild-hybrid al diesel mild-hybrid, passando anche per il full-hybrid (2 o 4WD) e il plug-in hybrid (2 o 4WD).

E grazie al finanziamento “Hyundai Plus”, la Tucson Excellence 20° Anniversario con powertrain 1.6 full-hybrid 215CV 2WD sarà offerta da 249 euro al mese per 36 mesi a fronte di un anticipo pari a 7.440 euro, con 30.000 chilometri inclusi, in caso di permuta o rottamazione.

Il prezzo in promozione, fa sapere la Casa sudcoreana, è di 40.050 euro, con valore futuro garantito e rata finale di 28.893 euro con Tan 4,95% e Taeg 5,81%.

Una storia di successo

Dal suo lancio nel 2004 i numeri sorridono a Hyundai Tucson. Nella sua ventennale carriera, infatti, sono state vendute più di due milioni di unità nel solo mercato europeo. Nel solo 2023, per esempio, Hyundai Motor Manufacturing Czech ha prodotto 244.495 unità di Tucson, esportate in 70 Paesi del mondo.

In Europa lo scorso anno sono state immatricolate 158.056 unità del modello, una cifra che ha segnato un notevole aumento delle vendite rispetto al 2022 in cui Tucson è stata l’auto più venduta nel segmento dei SUV compatti in Europa.

E quest’anno, a gennaio 2024, la produzione della quarta generazione di Tucson ha superato le 727.344 unità, contribuendo in modo significativo all’impronta globale di Hyundai. E il 17 giugno scorso lo stabilimento ceco ha festeggiato il duemilionesimo modello Tucson uscito dalla catena di montaggio di Nosovice. Un traguardo non da tutti. E a 20 anni dal suo lancio Tucson punta ancora a stupire per rimanere uno dei modelli più di successo in Europa.