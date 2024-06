Hyundai, al via gli ordini in Italia della quarta generazione di Tucson, il C-SUV più apprezzato e venduto d'Europa: ecco le motorizzazioni e il prezzo

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Svelata la nuova Hyundai Tucson: il prezzo.

In Italia arriva la nuova Hyundai Tucson: sono stati aperti gli ordini del facelift del C-SUV che ha riscosso un grande successo in Europa, grazie al suo mix di desgin accattivante e tecnologia all’avanguardia.

La nuova Hyundai Tucson si presenta con un look ancora più deciso e un abitacolo interamente rivisto, all’insegna della funzionalità e della tecnologia, con un pacchetto di ADAS di ultima generazione ulteriormente migliorato.

Hyundai Tucson, al via gli ordini dell’aggiornamento

La gamma di modelli presenti all’interno del listino Hyundai è stata arricchita con l’aggiornamento della quarta generazione di Tucson, introdotta dalla Casa coreana nel 2020 e capace di conquistare milioni di clienti, tanto da diventare il C-SUV più venduto in Europa per due anni consecutivi, il 2022 e il 2023.

Adesso il restyling porta con sé numerosi miglioramenti, a partire da quelli che riguardano il design esterno, ancora più accattivante. La nuova Tucson eredita l’esigenza del linguaggio stilistico “Parametric Dynamics” che si evolve verso un’estetica ancora più scolpita: il frontale è caratterizzato da un gioco di linee sottili e angolari e dalla firma luminosa ancora più dirompente.

Comfort e praticità sono alla base degli interni, con un abitacolo completamente rivisto sia dal punto di vista dell’architettura che del design: l’obiettivo era quello di migliorare l’esperienza a bordo per il guidatore e per i passeggeri. Tra le novità spicca il doppio display curvo che integra il cluster e l’infotainment.

La tecnologia, come da tradizione, è un elemento chiave per Hyundai, azienda che ha da poco aggiornato la gamma i30 : il restyling della Tucson la rende all’avanguardia nel suo segmento, grazie a funzioni come gli aggiornamenti Over-the-Air (OTA), la telematica Bluelink e i servizi Hyundai LIVE, oltre alla Digital Key 2.0 per sbloccare e avviare il veicolo con la tecnologia NFC dello smartphone o dello smartwatch, o ancora all’Head-up Display e molto altro ancora.

La gamma di motori elettrici e i prezzi

La nuova Tucson presenta una gamma di propulsori elettrificati da leader nel segmento e si fonda sul powertrain Full-Hybrid da 215 CV basato sull’efficiente 1.6 T-GDI, abbinato al cambio automatico a 6 rapporti e in versione 2WD o 4WD. In base ai vari allestimenti sono disponibili anche le varianti mild hybrid a 48 volt sia benzina 1.6 T-GDI 160 CV 2WD (MT o DCT) sia diesel 1.6 CRDi 136 CV 2WD DCT.

A completare la gamma c’è la versione Plug-in Hybrid 4WD AT da 235 CV di potenza e un’autonomia di 65 chilometri in modalità 100% elettrica. Tra gli allestimenti disponibili, c’è il Business sviluppato pensando alle necessità di aziende e professionisti e l’Excellence, il top di gamma con cerchi in lega leggera, fari anteriori Full LED Wide Projection, fari posteriori Full LED, portellone posteriore elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabile.

Disponibile anche la versione più sportiva, l’allestimento N Line che combina il design dinamico allo stile ispirato al motorsport: la dotazione comprende cerchi in lega con design dedicato, paraurti sportivi e passaruota in tinta carrozzeria, mentre all’interno ci sono cuciture rosse a contrasto, sedili sportivi N Line riscaldabili e regolabili elettricamente. I prezzi della nuova Hyundai Tucson ordinabile in Italia vanno dai 35.350 euro dell’allestimento Business ai 39.650 euro delle versioni Excellence e N Line, al netto degli ecobonus statali.