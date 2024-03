Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai i30 si rinnova: stile senza compromessi e sistemi di sicurezza e connettività avanzati

Hyundai ha presentato l’aggiornamento della gamma i30, rinnovata nel design e nella dotazione tecnologica. La nuova i30, che arriverà nei concessionari italiani nel secondo trimestre 2024, sarà disponibile nelle versioni a 5 porte e wagon e offrirà diversi allestimenti esclusivi, tra cui Business (indirizzato al mondo delle flotte) e N Line, con dettagli estetici ispirati al motorsport.

Comfort e praticità restano i capisaldi della famiglia “i” di Hyundai, che con la nuova i30 intende rispondere a esigenze e stili di vita diversi, non rinunciando a uno stile dinamico e a un’esperienza di guida sicura e connessa.

Hyundai i30 si aggiorna: design senza compromessi

Quello appena svelato da Hyundai è il secondo aggiornamento della i30: l’hatchback della Casa coreana, giunta alla sua terza generazione, si rinnova nel design e nella dotazione tecnologica (che include i nuovi sistemi di sicurezza ADAS obbligatori dal 7 luglio).

Le linee decise ed eleganti di i30 restano riconoscibili, pur con degli importanti aggiornamenti: sul frontale svettano il nuovo motivo della griglia del radiatore, il paraurti e gli alloggiamenti dei fendinebbia – che sono stati completamente ridisegnati.

Le novità in termini di design esterno proseguono sul retro della nuova i30, con un nuovo paraurti che ne amplifica la larghezza e la presenza su strada. Il carattere deciso della berlina è rimarcato dai fanali, con luci di posizione a forma di V che rendono il modello inconfondibile.

Gli aggiornamenti: tecnologia e sicurezza

Le tecnologie di connettività di nuova i30 nascono per offrire ai clienti un’esperienza a bordo ancora più confortevole. Le nuove caratteristiche includono un display LCD a colori da 4,2 pollici di serie, tre porte di ricarica USB type-C, aggiornamenti delle mappe Over-the-Air (OTA) e un display completamente digitale da 10,25 pollici (opzionale).

La nuova i30 è dotata di un numero maggiore di funzioni di sicurezza Hyundai Smart Sense: oltre al sistema Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che aiuta a rilevare ed evitare potenziali ostacoli davanti a sé, la berlina offre di serie anche il il Lane Following Assist (LFA) e l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA).

La nuova dotazione prevede anche la possibilità di integrare il sistema FCA con il Junction Turning, per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza nelle svolte a sinistra agli incroci. Opzionale anche l’Highway Driving Assist (HDA) 1.5, che mantiene la distanza del veicolo da quello che precede, regola automaticamente la velocità in base al limite e mantiene il veicolo nella corsia di marcia.

Nuova i30: versioni e allestimenti

Mentre si prepara a lanciare sul mercato l’elettrica Ioniq 5 N, la Casa coreana non abbandona i vecchi successi della famiglia “i”. L’anno scorso toccò alla city car i10, quest’anno è il turno della sorella maggiore: la gamma i30, che si appresta a dire addio alla potente versione N, manterrà i colori delle glorie sportive in uno speciale allestimento N Line, caratterizzato da dettagli estetici ispirati all’esperienza Hyundai nel motorsport (tra cui gli accenti metallizzati scuri nelle prese d’aria laterali del paraurti e sulle minigonne).

Nuova i30, arriverà in Italia a partire dal secondo trimestre 2024, sarà disponibile anche in un allestimento Business dedicato al mondo delle flotte aziendali, progettato per soddisfare al meglio le esigenze di aziende e liberi professionisti.

Sarà possibile scegliere tra ben 12 colorazioni, molte delle quali completamente inedite per il modello: si va dall’Abyss Black Pearl all’Engine Red, dall’Atlas White allo Shimmering Silver Metallic.

A livello di motorizzazioni non dovrebbero esserci grosse novità: è probabile che la gamma includerà le opzioni mild hybrid 1.0 e 1.5 e quelle a benzina, da 120 e 160 CV.

Quanto ai prezzi di listino, Hyundai non ha ancora dato indicazioni precise: bisognerà attendere ulteriori comunicazioni della Casa.