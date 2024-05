Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai La Hyunda Santa Fe 2024 arriva in Italia

Arriva in Italia la quinta generazione della Hyundai Santa Fe, un SUV di segmento D in grado di distinguersi per il suo design rinnovato e riconoscibile. Visto che la concorrenza non dorme mai, pure il Costruttore coreano ha deciso di mettere mano sul celebre modello, evolvendone pure gli interni, le dotazioni e i motori.

Sin dalle prime fasi di progettazione, il centro stile ha cercato di conferire un’impronta riconoscibile. In parallelo, si è curato lo spazio dell’abitacolo, sfruttati come mai prima d’ora, e migliorato il comfort, la tecnologia e la sicurezza. L’estetica elegante e la cura riposta nei particolari elevano il giudizio finale. Si percepisce subito la volontà della squadra, da un lato, di mantenere l’identità originale del veicolo, molto amato sul mercato, e, dall’altro, di adattarlo alle recenti tendenze. Una rivoluzione in piena regola non era, infatti, necessaria, dato il forte seguito già riscosso.

Sempre connessi

In un mondo che viaggia alla velocità della luce, rimanere sempre connessi è fondamentale. Per questo Hyundai Santa Fe evolve su tale aspetto, mediante un infotainment avanzato con connettività Apple CarPlay e Android Auto. A seconda della specifica situazione affrontata, il conducente sa di poter fare affidamento sul “cervello elettronico” di bordo, rivisto in base alle ultime innovazioni apportate nell’industria.

Abbina bassi consumi e piacere al volante, toccando dei picchi entusiasmanti, la motorizzazione full hybrid, basata su un’unità T-GDI HEV da 235 CV. In abbinamento, la trasmissione automatica a sei marce è fluido e preciso negli innesti come un orologio svizzero. Il powertrain conferma la nuova politica adottata nella gamma Hyundai a tutela dell’ambiente. Siccome ogni testa è un piccolo mondo e i clienti hanno esigenze differenti, la Hyundai Santa Fe è disponibile in diverse configurazioni, ordinabile con 2 o 4 ruote motrici e in 5 o 7 posti. Un punto fermo è la capienza del vano bagagli, ai vertici della categoria, di 711 litri nella versione a cinque posti.

Il vassoio UV-C rappresenta un’innovazione al servizio della salute. Posizionato sopra il vano portaoggetti del passeggero, consente di sterilizzare senza alcuna fatica oggetti di piccole dimensioni, utilizzati nella vita di tutti i giorni. Per quanto riguarda gli ADAS, l’allestimento di serie comprende varie funzioni, tra cui la frenata automatica d’emergenza e il rilevatore attivo dei limiti di velocità.

I prezzi di listino e le formule di finanziamento

La soglia d’accesso della Hyundai Santa Fe è di 49.800 euro, necessari ad acquistarla nell’allestimento standard Business, dalla configurazione già abbastanza ricca. Previo pagamento di un anticipo di 11.010 euro, permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus, la Full Hybrid 2WD 5 posti è così acquistabile a rate mensili da 329 euro per 36 mesi. Il vantaggio cliente di 5.250 euro costituisce un incentivo allettante, di cui approfittare.

La top di gamma, chiamata X-Class, costa 54.350 euro e aggiunge vari contenuti esclusivi, quali i fari anteriori Full LED Wide Projection, la strumentazione digitale in HD da 12,3″ e tanto altro. Infine, ai più esigenti si rivolge il pacchetto on-demand Calligraphy Pack, caratterizzato da cerchi da 20” dedicati, sedute in pelle nappa, impianto Premium Sound System Bose a 8 canali e non solo.