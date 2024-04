Quinta generazione di Hyundai Santa Fe: rivoluzione di design, tecnologie e comfort

Hyundai presenta con orgoglio la quinta generazione della sua iconica SANTA FE, un SUV che rivoluziona il concetto di design, tecnologia e comfort. Con il suo nuovo look audace e innovativo, Nuova SANTA FE si propone come compagna ideale per la vita familiare e per le avventure in città e fuori, offrendo spazio, praticità e stile ineguagliabili. Ecco tutti i dettagli su questa rivoluzionaria vettura che promette di conquistare il cuore degli automobilisti.

Design distintivo per una guida senza compromessi

Il design di Nuova SANTA FE si distingue per la sua audacia e originalità, ispirato ai fuoristrada degli anni Novanta ma rivisitato in chiave moderna. Le linee squadrate e i volumi puri conferiscono alla vettura un carattere robusto e al tempo stesso raffinato, perfetto per affrontare ogni tipo di percorso. Il concept “Open for More” sintetizza perfettamente lo spirito di SANTA FE, che integra le esigenze della vita familiare con il desiderio di avventura, sia in città che fuori.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Massimo spazio e comfort per tutti i passeggeri

L’interno di Nuova SANTA FE è un concentrato di eleganza e funzionalità, progettato per offrire comfort e praticità ai massimi livelli. Con una capacità di carico ai vertici del segmento e soluzioni intelligenti come il vano portaoggetti bilaterale, questa vettura assicura un’esperienza di viaggio senza precedenti. Inoltre, le tecnologie di ricarica wireless e il sistema di sterilizzazione UV-C garantiscono igiene e praticità a bordo, rendendo ogni viaggio più piacevole e sicuro.

Connettività e sicurezza al top della categoria

Equipaggiata con un’ampia gamma di funzioni di connettività e sicurezza, Nuova SANTA FE offre un’esperienza di guida connessa e sicura. Il display curvo panoramico e il sistema di infotainment integrano perfettamente le ultime tecnologie, mentre le funzioni di assistenza alla guida Hyundai SmartSense massimizzano sicurezza e comfort in ogni situazione. Dall’assistenza al parcheggio alla frenata d’emergenza, il re dei Suv Hyundai è stato progettato per proteggere e assistere il conducente in ogni momento.

Disponibile a breve per tutti gli appassionati

Nuova SANTA FE sarà disponibile per l’ordinazione nelle prossime settimane, con le prime consegne previste per l’estate. Con una motorizzazione full-hybrid e la possibilità di scegliere tra configurazioni a 5 o 7 posti e a 2 o 4 ruote motrici, questa vettura si adatta alle esigenze di ogni guidatore. Inoltre, l’allestimento Business offre un equipaggiamento completo a un prezzo particolarmente competitivo, confermando l’impegno di Hyundai nel rendere la tecnologia accessibile a tutti.

Una storia di successo che continua

Nuova SANTA FE rappresenta il culmine di oltre vent’anni di successo globale per Hyundai, che ha introdotto il primo modello al Salone di Ginevra nel 2000. Da allora, SANTA FE ha ridefinito il concetto di SUV, diventando un’icona nel mondo dell’automobile. Con la quinta generazione, Hyundai si prepara a scrivere un nuovo capitolo di questa storia di successo, offrendo agli automobilisti un’esperienza di guida senza eguali.

Molto più di una semplice vettura, Nuova SANTA FE è un compagno di viaggio affidabile, un rifugio sicuro per la famiglia e un’icona di stile e innovazione. Con il suo design audace, le tecnologie all’avanguardia e il comfort senza compromessi, questa vettura promette di conquistare il cuore di tutti gli automobilisti alla ricerca di emozioni e avventure.