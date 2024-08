Il ritorno del D-SUV iconico con stile e tecnologia innovativa si chiama Hyundai SANTA FE

La quinta generazione della Hyundai SANTA FE Hybrid arriva in Italia, presentandosi con un design completamente rinnovato, spazi generosi, e una dotazione tecnologica all’avanguardia. Disponibile in versione 5 o 7 posti, con trazione 2WD o 4WD, e un prezzo che parte da 49.600 € per l’allestimento Business, questo D-SUV è pronto a conquistare il mercato con la sua versatilità e il suo comfort di alto livello.

Icona reinventata

Hyundai ha svelato nuova SANTA FE Hybrid, un modello che ridefinisce le aspettative per i D-SUV di oggi. Con l’arrivo sul mercato italiano della sua quinta generazione, SANTA FE si conferma come una scelta di riferimento per chi cerca un SUV che unisca prestazioni, comfort e tecnologia. Fin dal suo lancio originale, SANTA FE ha saputo conquistare un ampio pubblico grazie alla sua affidabilità e alla capacità di evolversi con i tempi. La versione 2024 non fa eccezione, proponendo un look radicalmente innovativo e un’attenzione al dettaglio che la rende ancora più competitiva.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai

Design e spazio al top del segmento

Elemento distintivo della nuova SANTA FE senza dubbio il suo design. I progettisti di Hyundai hanno lavorato per creare un SUV che si distingue non solo per l’estetica, ma anche per la funzionalità. Le linee sono audaci e moderne, con un’attenzione particolare ai volumi, che esprimono forza e dinamismo. La filosofia “Open for More” sottolinea l’intento di massimizzare lo spazio interno, offrendo una sensazione di apertura e libertà che si percepisce immediatamente una volta a bordo.

La capacità di carico è tra le più generose della categoria, con un vano bagagli che arriva a 711 litri nella configurazione a 5 posti. Questo rende SANTA FE perfetta sia per l’uso quotidiano in città sia per le avventure fuori porta. L’accesso al bagagliaio è reso particolarmente semplice grazie al portellone posteriore a tutta larghezza, un dettaglio che fa la differenza quando si trasportano oggetti ingombranti. Inoltre, per chi necessita di un accesso più agevole al tetto, Hyundai ha introdotto una pratica maniglia a scomparsa sul montante C, un’altra testimonianza dell’attenzione ai dettagli che caratterizza questo modello.

Tecnologia di ultima generazione

All’interno di nuova SANTA FE, il comfort è arricchito da una dotazione tecnologica che non teme confronti. L’allestimento Business, che rappresenta l’offerta base a un prezzo di 49.600 €, include tutto ciò che si può desiderare in termini di tecnologia e comodità. Il sistema di infotainment è dominato da un display touchscreen da 12,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto wireless, che permette di gestire facilmente tutte le funzioni di bordo. Inoltre, la strumentazione digitale da 12 pollici con schermo TFT da 4,2 pollici offre al conducente una visione chiara e personalizzabile delle informazioni di guida.

Il comfort di bordo è garantito da sedili anteriori riscaldati, volante riscaldato e rivestito in pelle, e climatizzatore automatico bizona. La Smart Key permette un accesso facile e sicuro al veicolo, mentre il caricatore wireless per smartphone e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono solo alcuni degli esempi della ricca dotazione di serie. La cura per i dettagli si estende anche alle luci interne a LED e alle finiture che esaltano la qualità percepita dell’abitacolo.

Sicurezza prima di tutto

Hyundai ha sempre posto grande attenzione alla sicurezza, e nuova SANTA FE Hybrid non fa eccezione. L’allestimento Business include di serie il pacchetto Hyundai SmartSense, un insieme completo di sistemi di assistenza alla guida che garantiscono un livello di sicurezza superiore. Tra le tecnologie incluse troviamo la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento di veicoli, pedoni e ciclisti, il Rear Occupant Alert, che avvisa della presenza di persone sui sedili posteriori, e il sistema di mantenimento al centro della corsia, che aiuta a mantenere la traiettoria corretta in autostrada.

L’Highway Driving Assist con Cruise Control Adattivo e funzione Stop & Go è un’altra caratteristica che rende i lunghi viaggi meno faticosi, mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza dai veicoli che precedono. Inoltre, la SANTA FE è dotata del sistema eCall, che in caso di incidente chiama automaticamente i servizi di emergenza, fornendo loro la posizione del veicolo.

Per chi desidera il massimo in termini di sicurezza e tecnologia, l’allestimento XClass, disponibile a partire da 54.350 €, aggiunge ulteriori sistemi come il Blind Spot Collision Avoidance, che previene collisioni con veicoli presenti nell’angolo cieco, e il Remote Smart Parking Assist, che consente di parcheggiare il veicolo in modo completamente autonomo.

Prestazioni ed efficienza ibrida

Il cuore di nuova SANTA FE è rappresentato dalla motorizzazione full-hybrid 1.6 T-GDI, che combina un motore a benzina turbo con un motore elettrico, per una potenza complessiva di 215 CV. Questa configurazione è abbinata a un cambio automatico a 6 rapporti, che garantisce una guida fluida e reattiva, sia in città che su strade extraurbane. La trazione può essere a due o quattro ruote motrici, a seconda delle esigenze del cliente, e la configurazione degli interni può variare tra 5 e 7 posti, rendendo questo SUV estremamente versatile.

L’efficienza del sistema ibrido non si traduce solo in minori consumi e ridotte emissioni, ma anche in prestazioni brillanti che rendono la guida piacevole in ogni situazione. Grazie alla combinazione di potenza e tecnologia, nuova SANTA FE Hybrid è in grado di affrontare con facilità sia i percorsi urbani più trafficati sia le strade di montagna più impegnative, garantendo sempre il massimo controllo e stabilità.

Offerta lancio e vantaggi unici

In occasione del lancio in Italia, Hyundai ha previsto una promozione particolarmente vantaggiosa per SANTA FE Hybrid 2WD 5 posti in allestimento Business. Grazie a un vantaggio cliente di 5.250 €, il modello è disponibile a 329 €/mese per 36 mesi, con un anticipo di 11.010 €, in caso di permuta o rottamazione e finanziamento Hyundai Plus. Questa offerta rende la nuova SANTA FE ancora più accessibile, confermandola una delle opzioni più interessanti del segmento D-SUV.

Lusso formato XClass

Per chi cerca un’esperienza di bordo ancora più esclusiva, Hyundai propone l’allestimento XClass, che aggiunge ulteriori elementi di lusso e tecnologia. I cerchi in lega da 20 pollici con pneumatici 255/45 R20, i sedili in pelle riscaldati e ventilati, e il sistema audio Premium Sound System BOSE a 8 canali sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questa versione un vero e proprio salotto viaggiante.

Ma per chi desidera il massimo, Hyundai offre anche il pacchetto opzionale “Calligraphy Pack”. Questo pacchetto porta SANTA FE a un livello superiore in termini di eleganza e comfort, con dettagli esterni in nero lucido, cerchi da 20 pollici dedicati, sedili in pelle nappa con funzione memory, volante regolabile elettricamente, e un doppio caricatore wireless. Non manca l’Head-Up Display, che proietta le informazioni di guida direttamente sul parabrezza, e un Cassetto UV-C per la sterilizzazione degli oggetti di uso quotidiano.

Nuova Hyundai SANTA FE Hybrid rappresenta un’evoluzione significativa nel segmento dei D-SUV. Con un design rivoluzionato, una dotazione tecnologica completa e una motorizzazione ibrida efficiente, questo modello è destinato a diventare un punto di riferimento per gli automobilisti italiani. Che si tratti di un uso quotidiano in città o di avventure fuori porta, la SANTA FE offre tutto ciò di cui si ha bisogno per viaggiare con stile, comfort e sicurezza.