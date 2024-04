DS Automobiles presenta due nuovi allestimenti esclusivi per raggiungere vette d’eccellenza come mai prima aveva fatto prima, sottolineando il legame con Parigi

Fonte: Ufficio Stampa DS Automobiles La DS4 sarà la prima a disporre degli allestimenti Pallas ed Étoile

DS Automobiles è proiettata al domani e non potrebbe essere altrimenti. Tra i marchi che hanno beneficiato della nascita di Stellantis, anche quello transalpino ha tratto degli evidenti vantaggi. Con le economie di scala messe a segno può, infatti, può velocizzare il progresso tecnologico, e mantenere così il passo di Alfa Romeo e Lancia nella fascia premium.

Costituita nel 2014, ha l’ambizione e, perché no, la sfrontatezza di affrontare sullo stesso terreno i colossi tedeschi, che storicamente emanano un fascino difficilmente replicabile altrove. Nel caso dell’azienda transalpina, ci prova mediante veicoli dalle linee moderne e quel tocco chic tipicamente d’oltralpe. Per scoprirne fin dove sia disposta a spingersi, non occorrerà attendere molto.

Già il 2024 riserverà delle importanti novità in termini di tecnologie, attraverso due allestimenti distintivi, Pallas ed Étoile, che celebrano il savoir-faire d’oltralpe e l’eleganza senza tempo.Dei lati caratteriali già espressi in passato, ma qui portati al livello successivo. I nomi attribuiti sono un tributo alle origini, di cui va tanto orgogliosa, alla pari della sua stessa clientela.

Tributo alla Pallas del 1964

Ispirato al prestigio delle dimore parigine e all’animo chic del Costruttore, l’equipaggiamento Pallas rievoca l’omonima DS del 1964, che tuttora viene spesso onorata come simbolo di raffinatezza e cura del dettaglio. L’approccio ai limiti del maniacale è valso un posto di rilievo nelle concessionarie del Vecchio Continente. E dai valori cardine del progetto nasceranno le future soluzioni messe a listino. Sulla falsariga del kit originale, l’assortimento riprende la medesima filosofia, offrendo un equipaggiamento completo e su misura, una sinfonia di comfort e stile per la clientela più esigente.

Fonte: Ufficio Stampa DS Automobiles

Al vertice della famiglia si colloca Étoile, un kit risplendente tanto quanto la stella di Place Charles-de-Gaulle a Parigi. Si tratta del cuore pulsante cittadino, dove convergono i principali viali. Ma non è tutto perché il titolo viene assegnato fin lontano Ottocento ai corpo di ballo dell’Opéra National de Paris. Una nomina che identifica l’esponente migliore, in grado di esprimere a pieno la ricerca della perfezione. In pochissimi hanno avuto il privilegio di ricevere l’investitura, tra cui una “certa” Eleonora Abbagnato, rappresentando l’apoteosi di un cammino professionale lungo e pieno di successi.

Interni opulenti

Le vetture si distingueranno per interni opulenti, avvolti in pregiata Alcantara o pelle Nappa, e per un equipaggiamento di altissimo livello, concepito affinché fornisca un’esperienza di guida regale. Entrambi gli allestimenti sono contraddistinti da un badge iconico, ispirato alle arti decorative. Se l’emblema di Pallas intreccia la silhouette di un palazzo parigino con lo storico asse della capitale francese, quello di Étoile raffigura una stella luminosa, omaggio alla Place de l’Étoile.

La nuova gamma DS debutterà nel corso del mese di aprile 2024 con la DS4, prima di estendersi armoniosamente alle altre proposte della compagnia, quali la DS7 e la DS9. Sia l’uno che l’altro pacchetto si propongono di offrire un’esperienza di guida unica, un concerto di comfort, lusso e tecnologia. Dei valori in cui credono fortemente gli uomini dietro una ruggente realtà, che vede forse come mai prima un avvenire luminoso.