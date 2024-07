Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Alfa Romeo è pronta a sorprendere tutti con l’arrivo di una vettura rivoluzionaria. Parliamo di Alfa Romeo e-Jet, il cui nome suggerisce in buona sostanza gli obiettivi duplici della Casa di Arese: elettrico e veloce come un jet.

L’apertura di Alfa Romeo

A pizzicare l’interesse sul nuovo possibile e-Jet sono state le parole del Ceo di Alfa Romeo Jean-Philippe Imparato. A Il Sole 24 Ore, il dirigente ha infatti sottolineato che nei prossimi anni dalla Casa del Biscione potrebbe presto arrivare un mezzo da piazzare nel segmento E, ancora poco battuto dal brand

Imparato, parlando al quotidiano economico, infatti, ha sottolineato che si tratterà di una scelta “estrema” per Alfa Romeo: “Forse nel 2027 abbiamo una sorpresa che sarà un Segmento E, andiamo su con Alfa Romeo. Un SUV? Non lo dico, sarà una sorpresa perché un progetto completamente diverso da ciò che si può vedere in giro, sarà totalmente estrema…“.

A svelare il nome del nuovo mezzo è stato proprio il Ceo di Alfa Romeo: “Stiamo valutando, per il momento lavoriamo su Giulia, Stelvio ed E-Jet, poi nel 2028 dovremo valutare il futuro, potrebbe essere una Tonale Next Generation o un Segmento C ma se lo facciamo non possiamo farlo tradizione, dobbiamo avere una cabrio, una spider, un qualcosa non di tradizionale, per il momento la decisione non è ancora presa perché voglio concentrarmi su Stelvio, Giulia ed e-Jet”.

Come sarà l’e-Jet?

In tanti si pongono questa domanda, con risposte che al momento possono essere di previsione e senza certezze chiare. Quel che è stato svelato da Imparato, infatti, permette di avere un’idea di massima sulla vettura che di certo sarà 100% elettrica.

La gamma, infatti, nel 2027 potrebbe essere alla spina e inserire questo modello che potrebbe essere più grande di Giulia e Stelvio. I rumors, infatti, indicano Alfa Romeo e-Jet come un modello di oltre cinque metri. Nascendo sulla piattaforma STLA Large, dovrebbe essere assemblata nello stabilimento di Cassino assieme alle nuove generazioni di Stelvio e Giulia.

Per quel che riguarda la potenza, invece, potrebbe arrivare sul mercato un mezzo incredibile. Le indiscrezioni, che devono ovviamente trovare conferma, parlano di un’Alfa da oltre 1.000 cavalli e una autonomia di 800 km. Insomma, un’auto che già solo così sarebbe da urlo, la quinta perla del Biscione che evocherà forme estreme, derivate dalla aeronautica, che andranno di pari passi con le prestazioni. Non per niente, infatti, si chiamerà e-Jet.

A proposito di design, ancora dalla Casa di Arese non è stato svelato nulla, ma le prime indicazioni confermerebbero la volontà di Alfa Romeo di sorprendere tutti. Come detto, forme estreme, ma anche uno stile ricercato anche perché, come sottolineato da Imparato, il lavoro dietro al nuovo mezzo va avanti da mesi. L’auto, che sarà estremamente radicale, punta quindi a lasciare tutti a bocca aperta, perché quando passerà per strada tutti dovranno voltarsi a guardarla perché frutto di un progetto completamente diverso da ciò che normalmente le “altre” producono.

E allora non resta che attendere novità da parte di Alfa Romeo, il cui lavoro darà certezze spazzando via ogni dubbio sul modello che verrà.