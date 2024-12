Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nuove generazioni per Giulia e Stelvio?

Le dimissioni di Tavares hanno dato il via a un effetto domino in Stellantis che deve risollevarsi dopo mesi di grande difficoltà. Uno dei problemi che il Gruppo deve affrontare è quello della produzione di auto in Italia, in costante calo. Negli stabilimenti del nostro Paese, infatti, i livelli produttivi sono al minimo e il ricorso agli ammortizzatori sociali è costante. Prima di Natale, il Responsabile Stellantis Europa Jean-Philippe Imparato ha incontrato il Governo per presentare un nuovo “Piano Italia” e conferma la volontà di investire negli stabilimenti italiani con la realizzazione di nuovi modelli. In arrivo ci sono tante novità, come la Fiat 500 ibrida, e il Gruppo si prepara a rinnovare anche la gamma Alfa Romeo che resterà legata all’Italia anche per quanto riguarda la produzione, nonostante l’ultimo modello, l’Alfa Romeo Junior, sia prodotto in Polonia. Non è la prima volta che Stellantis (e prima ancora FCA) promette l’arrivo di importanti novità per Alfa Romeo. Questa volta, però, gli annunci sono pochi ma con informazioni e date precise, come riportato anche dal sito ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Nuove Alfa Romeo in arrivo?

Il “Piano Italia” di Stellantis prevede, dopo anni di attesa, l’arrivo di nuove generazioni delle Alfa Romeo Stelvio e Giulia. I due modelli saranno prodotti a Cassino, dove vengono realizzate anche le generazioni attuali, e si baseranno sulla piattaforma STLA-LARGE. Nel comunicato si parla anche dello sviluppo in anteprima mondiale delle architetture elettroniche STLA-Brain e STLA-Smart Cockpit nello stabilimento laziale. Il primo modello ad arrivare sarà la nuova generazione dell’Alfa Romeo Stelvio che debutterà nel corso del 2025 (probabilmente sul finire dell’anno), segnando un vero e proprio punto di svolta per la gamma Alfa Romeo e per il sito di produzione di Cassino.

Nel 2026, invece, toccherà all’Alfa Romeo Giulia. Stellantis ha confermato anche l’arrivo di una “nuova vettura top di gamma” che potrebbe essere il già anticipato, dallo stesso Imparato, dopo essere stato nominato alla guida del brand Alfa Romeo con la nascita di Stellantis, SUV di segmento E. Si tratta di un modello chiave per il futuro del marchio in mercati come il Nord America. Il Gruppo ha confermato anche che è in corso la valutazione in merito alla produzione di versioni ibride di Giulia e Stelvio. I due modelli potrebbero non essere realizzati solo in versione elettrica, anche considerando le difficoltà delle auto a zero emissioni.

Ci sono altre novità?

Per il momento, il futuro di Alfa Romeo non dovrebbe registrare ulteriori novità, almeno per i prossimi anni. La gamma sarà costituita da Junior, Tonale e dalle nuove Giulia e Stelvio. Successivamente arriverà il modello top di gamma, su cui, per ora, possiamo solo speculare. Bisognerà attendere i prossimi mesi e la nomina di un nuovo CEO per capire quali saranno le mosse di Stellantis per Alfa Romeo. È chiaro che il lancio di Giulia e Stelvio di nuova generazione sarà fondamentale per poter garantire un futuro al marchio italiano che, nonostante gli apprezzamenti degli appassionati, continua a viaggiare su volumi di vendita non certo straordinari.