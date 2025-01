Fonte: Ufficio stampa BYD BYD Atto 2: il nuovo SUV compatto.

Continua l’offensiva europea di BYD che in occasione del Salone di Bruxelles ha svelato al monto intero Atto 2, il suo nuovo SUV compatto elettrico: si tratta di un modello fondamentale nella strategia di crescita del marchio nel mercato del Vecchio Continente.

Atto 2: il nuovo SUV elettrico di BYD

BYD Atto 2 è un modello completamente elettrico, ideato per divincolarsi con agilità nel traffico cittadino. Dopo la presentazione al pubblico avvenuta al Salone di Bruxelles, la Executive Vice Presidente della Casa cinese, Stella Li, ha parlato così del nuovo SUV compatto:

“Siamo entusiasti di iniziare il 2025 con un altro modello importante per i nostri piani in Europa. La classe dei SUV del segmento B è incredibilmente popolare qui, e con Atto 2, abbiamo un’offerta agile e versatile che attirerà quella vasta base di potenziali clienti – si legge su ‘Adnkronos – combina tutti i punti di forza di BYD circa batterie, motori elettrici e costruzione Cell-to-Body in un pacchetto compatto che porta nuove tecnologie intelligenti alla classe dei SUV urbani”.

Dimensioni compatte e interni geometrici

La nuova creatura della Casa automobilistica cinese è lunga 4,31 metri e larga 1,83 metri: dimensioni compatte per un SUV destinato alla città, con un passo di 2,62 metri. Sul fronte estetico il frontale è caratterizzato dai fari full-LED con luci diurne sottili e una elegante griglia anteriore.

Angoli netti delineano il paraurti, mentre sui bordi esterni troviamo tendine d’aria verticali, e lateralmente una linea del tetto fluttuante e i cerchi in lega dinamici. Al posteriore campeggia uno spoiler e una barra luminosa a tutta larghezza, con le luci posteriori disposte a “otto”.

L’abitacolo, come ormai da tradizione per BYD, propone uno stile geometrico ed è realizzato con materiali di alta qualità: le superfici sono imbottite e le maniglie integrate sia nelle porte anteriori che in quelle posteriore. Grande attenzione, naturalmente, all’infotainment che trova spazio in un doppio schermo digitale che serve per il quadro strumenti e tutto il sistema multimediale. Al centro dell’abitacolo troviamo una consolle centrale che include i comodi portabicchieri, un bracciolo integrato, un utile vano portaoggetti e anche un selettore di guida a diamante tagliato.

Il motore e la scelta delle batterie

Atto 2 sfrutta il grande impegno profuso da BYD nella ricerca e nello sviluppo, andando a valorizzare tutto il potenziale della piattaforma e-Platform 3.0, insieme alle nuove batterie Blade. Per la prima volta un modello compatto della Casa cinese si avvale della tecnologia Cell-to-Body (CTB). Le batterie Blade sono realizzate in fosfato di ferro e litio e hanno due grandi vantaggio: sono resistenti alle alte temperature e progettate per una eccezionale longevità.

Al momento del lancio, BYD Atto 2 sarà disponibile con una scelta di due dimensioni di batteria: l’edizione con autonomia standard avrà una capacità nominale di 45,1 kWh e offrirà un’autonomia di 312 chilometri (combinata) nel ciclo WLTP. Nei mesi successivi, invece, arriverà una seconda versione del SUV compatto con una batteria più grande e autonomia ancora maggiore. Il lancio sul mercato europeo è previsto per il mese di febbraio 2025: in quell’occasione verranno fornite anche ulteriori informazioni sulla gamma e il prezzo della vettura.