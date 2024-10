Presentato al Salone di Parigi 2024, la BYD Sealion 7 è un SUV a zero emissione con il potenziale per mettere in difficoltà anche la Tesla Model Y in Europa

Fonte: Getty Images Salone di Parigi 2024, esposta la BYD Sealion 7

BYD mira a diventare la regina incontrastata delle auto elettriche: Tesla è avvisata. Il Costruttore della Repubblica del Dragone coltiva ambizioni internazionali, e con la Sealion 7, presentata al Salone di Parigi 2024, lo proclama a gran voce. A dispetto del nome, poco affine a noi italiani, questo SUV potrebbe fare strada.

In termini di caratteristiche, si rivolge a una platea globale, sensibile al fascino degli Sport Utility. Soprattutto le grandi famiglie potrebbero “andarci a nozze”, date le dimensioni piuttosto generose, adatte ad accogliere mamma, papà e figli senza “fatica”.

Prezzi ancora da comunicare

Se le compagnie cinesi hanno bruciato le tappe nel comparto delle BEV, buona parte del merito va attribuita alla capacità di muoversi in anticipo. Ancor prima che un vero e proprio mercato green vedesse la luce, avevano sostenuto degli ingenti investimenti. E ora cominciano a raccogliere i frutti di un approccio coraggioso, complici le mosse attuate dalla politica estera, favorevole alle full electric.

Mentre l’idrogeno non riesce a spiccare il volo, i veicoli a batteria cominciano a farsi largo, anche se la soglia d’accesso economica rimane significativa. I prezzi della BYD Sealion 7, l’ottavo modello della gamma BYD tra PHEV e BEV in Europa, restano avvolti da una coltre di mistero; tuttavia, è lecito immaginare delle condizioni aggressive per imporsi sulle dirette rivali, dalla lunga storia nell’emisfero occidentale.

Fonte: Ufficio Stampa BYD

Il design della BYD Sealion 7 è opera del Design Center dell’azienda a Shenzen, sotto la direzione di Wolfgang Egger, Global Design Director. Il linguaggio stilistico adottato trae ispirazione dalla Serie Ocean, la stessa filosofia applicata dal brand su altri modelli, dalla Dolphin alla berlina Seal. Moderne e dinamiche, le linee del frontale richiamano i temi dell’acqua e della natura, nelle sue infinite sfumature. Il motivo a “X” della parte anteriore simboleggia il movimento in avanti e crea un aspetto energico e aggressivo. Integrati, i fari a LED Dual U emanano una fascia analoga simile alle onde dell’oceano, così da conferire un look distintivo, facilmente riconoscibile su strada.

Le curve della carrozzeria migliorano l’efficienza aerodinamica.Per lo stesso obiettivo, troviamo maniglie delle porte a filo, rientranti automaticamente quando il veicolo è in viaggio, riducendo il coefficiente di resistenza Cx. Nella zona posteriore, la luce a LED è a tutta larghezza, un classico del marchio, e quelle di stop “a goccia”. Nelle battute iniziali abbiamo accennato in maniera vaga alle dimensioni da “taglia M”. Ebbene, la BYD Sealion 7 raggiunge una lunghezza di 4.830 mm, un’altezza di 1.828 mm e un passo di 2.930 mm. Insomma, l’abitacolo è capiente, oltre che pratico, sia per i passeggeri sia per i bagagli.

Comfort e lusso a bordo

All’interno, la BYD Sealion 7 tiene fede alle aspettative di chi desidera un ambiente premium. Basato sul tema nautico, riprende i dettagli degli esterni. La plancia, con linee pulite e moderne, presenta un impianto di infotainment di ultima generazione da 15,6: collocato al centro, può ruotare di 90 gradi, affinché sia il conducente sia i passeggeri riescano ad accedervi con facilità. In aggiunta, dietro il volante è presente un quadro strumento digitale, in cui il conducente visualizzerà tutte le informazioni necessarie alla guida. Non è chiaro se ci saranno anche l’head-up display e l’ampio vetro panoramico.

Tra gli elementi chiave, spiccano le maniglie delle porte, disegnate in modo da richiamare la forma di ali flottanti: un tocco di classe, in grado di attirare l’attenzione. La scelta dei materiali è altrettanto curata: i sedili possono essere rivestiti in pelle vegana di alta qualità oppure, negli allestimenti di punta, in pelle Nappa. A completare l’esperienza di personalizzazione, due opzioni cromatiche per gli interni, da abbinare alle quattro esterne.

Fonte: Ufficio Stampa BYD

Sviluppata internamente da BYD stessa, l’architettura e-Platform 3.0 è dedicata alle BEV. Il pianale non solo assicura un’efficienza energetica superiore, bensì integra pure la batteria Blade, una delle più avanzate sviluppate da BYD. L’accumulatore, di tipo LFP (litio, ferro, fosfato), è priva di cobalto, un materiale controverso tanto dal punto di vista etico quanto ambientale, e propone maggiore sicurezza e durata rispetto alle tradizionali unità al litio. In aggiunta, grazie alla tecnologia CTB (Cell-to-Body), la batteria è collocata direttamente nella struttura del mezzo, al fine di ottimizzare la rigidità della carrozzeria e lo spazio interno.

Le motorizzazioni

La Sealion 7 sarà disponibile in differenti versioni, fino al top di gamma con due motori elettrici e trazione integrale. Tale configurazione consente allo Sport Utility di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4,5 secondi, rendendola una delle opzioni più performanti nel proprio segmento. La velocitò di punta raggiunge i 215 km/h, a ribadire le ambizioni sportive. Merita altrettanta considerazione la potenza massima di 230 kW, in maniera da ridurre di molto i tempi di ricarica.

Specie alle basse temperature, torna utile la pompa di calore ad alta efficienza, che ricorre al calore dissipato dalla trasmissione elettrica per ottimizzare l’autonomia. Riguardo alla percorrenza, essa va un minimo di 550 a un massimo di 610 km a seconda della versione, in base al ciclo di omologazione CLTC. Usufruendo del sistema di ricarica rapida, sarà possibile passare dal 10 all’80% della capacità dell’accumulatore in appena 25 minuti, un valore competitivo nel panorama dei SUV a zero emissioni. Inoltre, le proposte a trazione integrale annoverano il sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control), delegato a distribuire in maniera uniforme la coppia tra le quattro ruote, a beneficio della trazione e della stabilità, riscontrabile soprattutto in condizioni stradali difficili.

“Siamo lieti di presentare la Sealion 7 qui a Parigi, dove BYD continua ad ampliare la propria offerta per soddisfare le esigenze dei clienti europei – ha dichiarato la vicepresidente di BYD Stella Li, presente al Salone dell’Auto di Parigi -. Il mix di design, prestazioni e tecnologie avanzate, come la Blade Battery, rende la Sealion 7 un veicolo perfetto per il mercato europeo.

Abbiamo osservato una forte richiesta per questo genere di veicoli in Europa. La Sealion 7 è un modello che evidenzia la nostra capacità di rispondere alla clientela e amplia la nostra gamma di prodotto per coprire il più ampio ventaglio di richieste. Questo sarà un punto cruciale per la nostra espansione in Europa”.