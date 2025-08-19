KTM ha svelato due nuovi modelli che faranno breccia nel cuore degli appassionati. Scopriamo le evoluzioni della KTM 690 Enduro R e della KTM 690 SMC R 2026

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa KTM Rinnovate KTM 690 Enduro R e SMC R 2026

La Casa austriaca prova a uscire da una fase difficile con due leggendarie monocilindriche che, in versione 2026, vantano un design aggiornato, un’elettronica perfezionata e il mitico motore LC4. L’aggiornamento delle due proposte arriva dopo il salvataggio aziendale del nuovo partner indiano Bajaj. Evitato il fallimento, i tecnici della KTM si sono concentrati su due moto che sono nate per far battere il cuore ai motociclisti che amano le strade di montagna.

La KTM 690 Enduro R 2026 non si allontana dal DNA classico con il tradizionale dual-sport e aggiornamenti che ne potenziano le qualità fuoristradistiche e lo stile raffinato su strada. Sotto al serbatoio batte il motore monocilindrico LC4, in linea con la normativa Euro 5+, con basamento, frizione e coperchio dello statore rivisitati, oltre a un sistema di lubrificazione pensato per una maggiore affidabilità e performance top. La versione 2026 presenta un nuovo schermo TFT a colori da 4,2″, blocchetti elettrici riprogettati, una porta di ricarica USB-C e un gruppo ottico anteriore a LED. Sul piano elettronico con l’ABS Cornering, il Cornering MTC e il nuovissimo Dynamic Slip Adjust (disponibile nella modalità di guida opzionale RALLY) la moto offre un controllo di trazione in tempo reale e adattabile al terreno. Le sovrastrutture ergonomicamente più curate e i componenti delle sospensioni perfezionati garantiscono un confort su tutte le superfici.

Le caratteristiche della sorella stradale

Per gli amanti dei traversi, la 690 SMC R, vanta lo stesso pacchetto tecnico ma con assetto e sospensioni concepite per la guida stradale. Grazie alla piattaforma inerziale 6D, ci sono riding mode dedicati e funzioni ABS Supermoto e Supermoto+, concepiti per chi vuole il massimo controllo tra le curve. Nel mondo Supermotard il bolide arancione si è ritagliato uno spazio importante. Un nuovo design accattivante abbraccia un telaio a traliccio leggero e resistente, esaltando l’animo racing KTM. Il motore LC4, aggiornato per garantire maggiori performance, offre massima agilità per un piacere di guida estremo.

Su entrambe le proposte non manca la connettività KTMConnect. Chi sceglierà la versione con le gomme lisce avrà a disposizione dei riding mode selezionabili e le modalità ABS personalizzabili per adattare il mezzo alle proprie esigenze. I blocchetti elettrici aggiornati, i sistemi di assistenza alla guida sensibili all’angolo di piega come l’ABS Cornering e l’MTC Cornering daranno pieno controllo al centauro che oserà sedersi in sella.

Listino prezzi

Il colosso di Mattighofen è riuscito a raccogliere il capitale necessario per avviare un piano di ristrutturazione, dopo aver fronteggiato una grave crisi finanziaria. I numeri del primo semestre 2025 sono stati positivi. Sono state consegnate 50.286 unità a concessionari e importatori in tutto il mondo, andando oltre le aspettative. Le dichiarazioni di Gottfried Neumeister, nuovo CEO di KTM, hanno tranquillizzato anche i dipendenti. I nuovi modelli KTM 690 Enduro R e KTM 690 SMC R daranno un ulteriore impulso alla crescita dei fatturati nel corso del prossimo anno.

L’arrivo nei concessionari è previsto per settembre 2025, con un prezzo a partire da 12.980 euro. Entrambe le moto offrono una gamma completa di KTM PowerParts e KTM PowerWear, che permettono ai piloti di personalizzare la propria moto e il proprio equipaggiamento per ottenere il massimo delle prestazioni e dello stile.