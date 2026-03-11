Il modello, presentato in anteprima a EICMA 2025, è ispirato alle sportive e alle offroad della Casa di Noale e vanta un peso contenuto di 186 kg

SR GT 400 è disponibile anche nella colorazione Rally Replica, che si ispira alla livrea di Aprilia Tuareg Rally

Era stato presentato in anteprima alla scorsa edizione di EICMA, ma ora è pronto al debutto sul mercato: SR GT 400 è il nuovo scooter crossover di media cilindrata di Aprilia. Il modello arriva in un segmento che negli ultimi mesi ha registrato una crescita significativa, con l’obiettivo di ampliare l’offerta del marchio. Alla base del progetto c’è l’impostazione tecnica tipica di Aprilia, con soluzioni derivate dal mondo motociclistico applicate a uno scooter pensato anche per l’uso quotidiano. Alla base troviamo un motore monocilindrico da 400 cc raffreddato a liquido, capace di sviluppare 36 CV di potenza, ed è già prenotabile online attraverso il sito ufficiale della Casa di Noale.

Design ispirato alle moto sportive e all’offroad

Il centro stile Aprilia ha sviluppato le forme di SR GT 400 prendendo ispirazione dalle moto sportive del marchio e dal mondo dell’offroad. Il risultato è un modello dalle linee snelle e affilate, con sovrastrutture ridotte all’essenziale, una soluzione che richiama l’impostazione delle moto da enduro, dove ogni elemento ha una funzione precisa. Il frontale è caratterizzato dal gruppo ottico full LED a tre elementi, firma delle moto sportive di Noale. Sopra di esso si sviluppa il parabrezza sospeso, rastremato e verticale, ispirato allo stile offroad. Il componente offre protezione aerodinamica ed è regolabile su cinque posizioni.

Le fiancate presentano feritoie dal carattere sportivo, mentre le pedane ergonomiche richiamano nelle forme le piastre protettive delle moto da fuoristrada. Nella vista laterale, il modello evidenzia un’impostazione dinamica grazie a sbalzi ridotti e linee tese che ne sottolineano la sportività. Il tunnel centrale ospita il serbatoio e collega la parte anteriore alla coda, contribuendo a un’impostazione più vicina a quella di una moto. Il posteriore è definito da un codone snello e slanciato, con le luci completamente integrate nel portatarga, soluzione che lascia la parte finale visivamente pulita e richiama il parafango alto tipico delle moto da enduro.

Ciclistica e telaio con impostazione motociclistica

Prodotto nello stabilimento veneto dove nascono anche le moto supersportive della Casa di Noale, SR GT 400 è stato sviluppato con l’obiettivo di offrire un comportamento dinamico preciso e un elevato livello di controllo in diverse condizioni di guida. Telaio e ciclistica sono stati progettati per garantire stabilità e sicurezza, risultati ottenuti anche attraverso una lunga fase di sviluppo e collaudo su strada condotta dai tester Aprilia. Il telaio a doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza è di nuova concezione e nasce da un approccio tipicamente motociclistico.

Il lavoro svolto su disegno e sezione dei tubi ha permesso di ottenere elevati valori di rigidità, con benefici sulla precisione di guida, sul feeling all’anteriore e sulla stabilità complessiva. I tecnici hanno inoltre scelto un angolo del cannotto di sterzo ridotto per diminuire l’avancorsa e migliorare la maneggevolezza, con l’obiettivo di mantenere un equilibrio tra agilità e stabilità. Anche le sospensioni seguono una logica simile a quella adottata sulle moto. All’anteriore è presente una forcella con doppia piastra a steli rovesciati da 41 mm con escursione di 120 mm, sviluppata per offrire supporto nella guida dinamica e allo stesso tempo assorbire le irregolarità del fondo.

Al posteriore lavora invece un doppio ammortizzatore a gas con serbatoio separato, regolabile nel precarico e con escursione di 120 mm. Il progetto ha puntato anche sul contenimento del peso: telaio, motore, sovrastrutture e cerchi in lega contribuiscono a un peso complessivo di 186 kg in ordine di marcia, dato che si riflette anche sull’accelerazione, dichiarata in cinque secondi nello scatto da zero a sessanta metri. Il sistema frenante prevede un disco anteriore flottante da 300 mm con pinza radiale a quattro pistoncini e un disco posteriore da 240 mm con pinza a due pistoncini, entrambi assistiti da ABS a due canali.

Le caratteristiche tecniche del motore

SR GT 400 è equipaggiato con il motore 400 hpe Euro 5+, un monocilindrico quattro tempi a quattro valvole con raffreddamento a liquido e iniezione elettronica. Il propulsore è stato sviluppato con l’obiettivo di coniugare prestazioni e guidabilità mantenendo dimensioni compatte e peso contenuto. La potenza massima dichiarata è di 36 CV (26,4 kW) a 7.500 giri, mentre la coppia raggiunge i 37,7 Nm a 5.700 giri. Tra le soluzioni tecniche adottate figura una biella più lunga e ottimizzata nel peso insieme a un pistone alleggerito stampato in lega di alluminio, componenti pensati per ridurre le forze di inerzia e limitare le vibrazioni, con benefici sul comfort di marcia soprattutto alle velocità di crociera. Il motore utilizza inoltre il sistema brevettato PCV (Positive Crankcase Ventilation), composto da due lamelle integrate nel carter motore, che riduce le perdite di pompaggio e contribuisce a migliorare l’efficienza del propulsore.

L’erogazione di potenza e coppia è supportata da una linea di aspirazione specifica e da leggi di alzata valvole ottimizzate, mentre un tendicatena progressivo contribuisce alla silenziosità della distribuzione. Tra le soluzioni tecniche adottate figurano anche l’ottimizzazione della camera di combustione tramite calcoli CFD, un iniettore ad elevata nebulizzazione e l’utilizzo di olio motore a bassa viscosità. Il sistema di accensione twin spark con gestione indipendente delle scintille migliora la combustione e contribuisce a contenere i consumi, mentre la frizione a bagno d’olio è abbinata a una trasmissione con taratura specifica per la fase di partenza. La cover del variatore CVT è stata progettata con una forma dedicata per favorire il raffreddamento della cinghia.

Elettronica e strumentazione

La dotazione elettronica di SR GT 400 è stata sviluppata con l’obiettivo di migliorare il controllo del mezzo e la sicurezza di guida. Il modello è equipaggiato con il controllo di trazione ATC (Aprilia Traction Control), regolabile su due livelli di intervento e disinseribile anche durante la marcia. I due livelli, ATC MAX e ATC MIN, consentono di adattare il funzionamento del sistema alle diverse condizioni di guida. Il sistema frenante è assistito da ABS Bosch a due canali, attivo su entrambe le ruote oppure soltanto su quella anteriore. Il sistema può essere disinserito sulla ruota posteriore oppure escluso automaticamente quando si seleziona la modalità ATC OFF. In questo modo è possibile ottenere una configurazione più adatta alla guida su fondi a bassa aderenza, con controllo di trazione disattivato e ABS attivo solo sulla ruota anteriore.

La strumentazione utilizza un display TFT a colori da 5 pollici, attraverso cui vengono visualizzati e gestiti i principali parametri del veicolo. L’interfaccia grafica è progettata per garantire una lettura chiara delle informazioni e adatta automaticamente la modalità di visualizzazione tra giorno e notte in base alle condizioni di luminosità. Tra gli accessori disponibili è presente Aprilia MIA, la piattaforma multimediale che consente di collegare lo smartphone al veicolo, permettendo la gestione di chiamate, musica e assistente vocale tramite i comandi al manubrio, oltre alla visualizzazione delle indicazioni di navigazione direttamente sul display.

Comfort e praticità

Su Aprilia SR GT 400, comfort e sportività sono combinati in modo equilibrato. La posizione di guida è comoda e rilassata, adatta anche a percorsi di lunga distanza, mentre l’altezza della sella di 820 mm, abbinata a una luce da terra di 190 mm, garantisce un sicuro appoggio dei piedi a terra. La protezione dall’aria è assicurata da un cupolino studiato aerodinamicamente, regolabile manualmente su cinque posizioni per un’escursione totale di 70 mm, che contribuisce anche alla stabilità alle alte velocità.

Tra le dotazioni di serie figurano il sistema keyless, che permette di avviare il veicolo e gestire aperture di vano sottosella e sportello carburante senza estrarre la chiave, e la funzione Bike Finder, utile per individuare il veicolo in parcheggi affollati. Il sottosella è in grado di ospitare un casco integrale e altri oggetti personali, mentre sul tunnel centrale è presente un vano portaoggetti con presa USB-C per la ricarica di dispositivi mobili.

Posizione di guida e vocazione adventure

In sella, SR GT 400 punta a offrire una guida reattiva nelle ripartenze, maneggevole nel traffico e nei percorsi ricchi di curve, mantenendo stabilità anche alle velocità più elevate. Il modello è stato sviluppato per affrontare diversi contesti di utilizzo, dalla guida urbana fino ai percorsi meno battuti, con la possibilità di proseguire anche quando termina l’asfalto. La posizione di guida è caratterizzata da un’impostazione attiva e da un ampio manubrio naked a doppia sezione con paramani, soluzione che richiama l’ergonomia delle moto adventure e favorisce il controllo del mezzo.

Le sospensioni a lunga escursione e un’altezza minima da terra di 190 mm permettono di affrontare ostacoli e fondi irregolari. A completare l’impostazione ci sono gli pneumatici Mitas Enduro Trail-ADV 2, sviluppati per questo modello e montati su cerchi da 16 pollici all’anteriore e 14 al posteriore, nelle misure 120/70 e 150/70. Il battistrada “all terrain” è progettato per adattarsi a diverse superfici, dall’asfalto alle strade bianche. L’attitudine ai viaggi è supportata anche dal serbatoio da 12 litri, che consente un’autonomia dichiarata superiore ai 300 km. Questa configurazione è pensata per rendere SR GT 400 adatto sia agli spostamenti quotidiani sia a percorrenze più lunghe.

Colori, versioni speciali e prezzi

Aprilia SR GT 400 è disponibile in tre colorazioni e nella versione Rally Replica, con prezzi a partire da 6.750 euro. Oltre al Rugged Black, il modello offre due tonalità di grigio metallizzato: Boulder Grey, opaco e con un tono caldo, e Dusty Grey, lucido e dai toni più freddi. Le finiture sono abbinate a elementi in color alluminio, tra cui maniglie passeggero, protezioni delle pedane, terminali dello scarico e consolle centrale. La sella sportiva nera presenta doppio rivestimento con cuciture a contrasto, mentre sui cerchi neri emergono dettagli rossi sul canale.

La versione Rally Replica si ispira alla livrea e alle grafiche racing di Aprilia Tuareg Rally, vincitrice per due volte dell’Africa Eco Race. La carrozzeria nero opaco è caratterizzata da scritte e dettagli tipicamente racing, come gli steli della forcella color oro e le molle degli ammortizzatori rosse. A supporto del lancio, Aprilia ha organizzato un roadshow nelle concessionarie selezionate di otto regioni italiane, dal Piemonte alla Sicilia, per permettere ai potenziali acquirenti di vedere il veicolo dal vivo prima della commercializzazione.

Ulteriori accessori disponibili

La linea di accessori di Aprilia SR GT 400 è pensata per migliorare l’esperienza di guida. Per incrementare la capacità di carico, è disponibile un bauletto quadrato in ABS ultraresistente, montabile sul portapacchi posteriore rimuovendo i maniglioni passeggero. Il bauletto, dallo stile robusto in pieno spirito adventure, è dotato di chiusura ermetica, logo Aprilia, schienale con imbottitura interna removibile e serratura con chiave personalizzata, e può contenere un casco integrale.

Tra gli altri accessori figurano protezioni laterali in tubi d’acciaio verniciati nero opaco, pedane sportive con inserti in gomma e manopole riscaldabili regolabili su tre livelli tramite il sistema Aprilia MIA. Completano la gamma telo coprigambe, antifurto elettronico, telo copri veicolo da esterno e, per chi non ha la versione Rally Replica, il sistema di connettività Aprilia MIA per collegare lo smartphone al veicolo tramite Bluetooth.