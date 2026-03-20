Le nuove Vespa Primavera e Sprint S aggiornano design, tecnologia e sicurezza con disco posteriore e keyless, restando icone urbane giovani e contemporanee

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Piaggio Vespa Primavera e Sprint S: stile e novità 2026

La regina di stile della città si aggiorna senza stravolgere la propria identità. Perché ci sono icone che non hanno bisogno di rivoluzioni per restare attuali, ma solo del giusto tocco di evoluzione. È esattamente quello che succede con le nuove Vespa Primavera e Vespa Sprint S, due modelli che continuano a rappresentare l’anima più fresca, urbana e giovane del mondo Vespa.

Per il 2026, il marchio italiano aggiorna la sua proposta: linee riconoscibili al primo sguardo ma con dettagli più curati, nuove dotazioni e una maggiore attenzione alla sicurezza.

Design raffinato

A colpo d’occhio potrebbero sembrare le solite Vespa, ed è proprio questo il punto. Il design resta uno dei pilastri su cui si basa il successo di Primavera e Sprint S, ma sotto la superficie si nasconde un lavoro di affinamento che punta a rendere ogni dettaglio più contemporaneo.

Le nuove colorazioni giocano un ruolo fondamentale: tonalità più vivaci e finiture curate contribuiscono a rafforzare il carattere giovane dei due modelli. La Vespa Primavera continua a puntare su uno stile senza tempo, mentre la Sprint S strizza l’occhio a chi cerca qualcosa di più sportivo, con contrasti cromatici e dettagli più decisi.

Non manca, ovviamente, la scocca in acciaio, vero simbolo Vespa, che in questo modello viene slanciata dai nuovi cerchi da 12 pollici con motivo a cinque razze sdoppiate. Altri piccoli dettagli impreziosiscono lo sguardo più accurato, come il gancio sotto il manubrio, i nuovi rivestimenti per la sella o la griglia sul cofano sinistro dedicata alla Sprint.

Sicurezza: arriva il disco posteriore

Tra le novità più concrete c’è un passo avanti sul fronte della sicurezza. Le nuove Vespa Primavera e Sprint S introducono infatti il freno a disco anche al posteriore, una soluzione che migliora sensibilmente la frenata e la gestione del mezzo nelle situazioni più critiche. Scelta apprezzabile in un contesto urbano sempre più complesso, fatto di traffico intenso, frenate improvvise e fondi stradali spesso non perfetti, dove avere un impianto frenante più efficiente fa davvero la differenza.

Quadro strumenti e chiave keyless

La modernità passa anche dall’esperienza a bordo. Per questo Vespa introduce aggiornamenti mirati anche sul fronte tecnologico. Il quadro strumenti si evolve al Full LCD, diventando più leggibile e completo, con informazioni chiare e un leggero fascino vintage. L’obiettivo è semplificare l’interazione con il veicolo, senza appesantire l’esperienza con soluzioni troppo complesse.

Arriva anche la chiave keyless, una di quelle comodità che, una volta provata, diventa difficile abbandonare. Niente più chiavi da inserire: basta averla in tasca per accendere lo scooter e partire. Un dettaglio che migliora la praticità quotidiana, soprattutto in contesti urbani dove ogni secondo conta.

Prezzi e motorizzazioni

Sotto la scocca, Vespa resta fedele alla sua filosofia: motori efficienti, adatti alla città e pensati per garantire consumi contenuti e facilità di utilizzo. La gamma continua a proporre diverse motorizzazioni, dal 50 ai 150 cc, con la presenza anche della variante elettrica Moped. Il focus resta comunque sull’equilibrio tra performance e semplicità di guida, un elemento che ha sempre reso Primavera e Sprint S tra le più apprezzate nel loro segmento.

Per quanto riguarda i prezzi, le nuove versioni si posizionano in linea con il mercato Vespa, a partire dai 4.250 euro per la Primavera e 4.450 per la Sprint S, mantenendo quel posizionamento premium che da sempre caratterizza il brand.