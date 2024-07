Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Nome italiano e lancio anticipato per la Fiat 500 hybrid

Una delle prossime novità della gamma Fiat sarà la versione ibrida della Fiat 500e, la city car a zero emissioni prodotta a Mirafiori. Lo sviluppo è iniziato già da diversi mesi, con l’obiettivo di arricchire l’offerta della Casa italiana e incrementare la produzione nello stabilimento torinese, dove la sola versione elettrica non è sufficiente e il ricorso alla cassa integrazione è continuo. Un’indiscrezione lanciata dal magazine Auto-Week anticipa nuovi dettagli sulla vettura che non si chiamerà Fiat 500 Hybrid, come, invece, emerso in precedenza. Il modello, inoltre, potrebbe arrivare prima del previsto.

Ibrida, non Hybrid

Secondo le indiscrezioni trapelate, il nuovo modello di Fiat non si chiamerà 500 Hybrid. La denominazione commerciale (in tutta Europa, non solo in Italia) sarà Fiat 500 Ibrida, utilizzando, quindi, il termine in italiano e non in inglese, con l’obiettivo di rimarcare il legame con il nostro Paese. A differenza dell’attuale versione ibrida della 500, il nuovo modello sarà realizzato in Italia (a Mirafiori, come anticipato) e non più in Polonia (a Tychy, dove ora viene realizzata la Fiat 600). Questa scelta potrebbe essere legata anche alle polemiche derivate dal tricolore apparso sulla 600 e al cambio di nome dell’Alfa Romeo Milano, diventata poi Alfa Romeo Junior.

Dal punto di vista tecnico, la nuova 500 Ibrida dovrebbe utilizzare il motore 1.0 FireFly da 70 CV con sistema mild hybrid. Si tratta della stessa motorizzazione già utilizzata dalla Fiat 500 Hybrid (quella prodotta in Polonia) e dalla Fiat Panda Hybrid da alcuni anni oramai. Questo motore è l’unico utilizzato dalla Nuova Fiat Panda, di cui Fiat ha aperto gli ordini pochi giorni fa con l’obiettivo di conquistare il mercato italiano, che da anni vede nel modello della Casa uno dei suoi best seller assoluti.

Si tratta di un propulsore affidabile, con consumi ridotti e adatto alle caratteristiche del modello. Non ci sarà il cambio automatico, a differenza di indiscrezioni precedenti, ma la vettura utilizzerà un nuovo cambio manuale che sarà realizzato a Mirafiori. Le prestazioni saranno da city car, con una velocità massima di 170 km/h e uno scatto 0-100 km/h completato in 14 secondi. Tutto da valutare è il prezzo. La vettura costerà meno della 500e ma sicuramente si posizionerà più in alto della Nuova Fiat Panda, che parte da 15.900 euro. Possibile, quindi, un prezzo di listino di partenza di circa 20.000 euro, circa 10.000 euro in meno rispetto alla variante elettrica (al netto di incentivi e sconti).

Debutto in anticipo

La Nuova Fiat 500 Ibrida dovrebbe arrivare tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Secondo le ultime indiscrezioni, però, Fiat starebbe tentando di accelerare i tempi di sviluppo e, quindi, di completare il lancio della vettura già nella prima parte del 2025. Si tratta di un progetto chiave per il futuro del marchio italiano (soprattutto considerando le vendite non straordinarie della 500e) e per lo stabilimento di Mirafiori. Di conseguenza, nei limiti del possibile, il Gruppo Stellantis tenterà di avviare la produzione di serie nel minor tempo possibile. Sarà necessario attendere ancora qualche settimana per avere le idee più chiare su quelle che saranno le caratteristiche del nuovo modello e, soprattutto, i tempi di lancio.