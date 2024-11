Fonte: iStock Fiat 500, dettaglio della compatta di Stellantis.

C’è un paradosso che riguarda la produzione della Fiat 500: quella della versione elettrica procede a singhiozzo a Mirafiori, tra cassa integrazione e lunghi stop produttivi, mentre la variante ibrida, realizzata ad Algeri, ha fatto registrare il tutto esaurito.

Fiat 50 Hybrid: troppi ordini, Stellantis dice stop

Stellantis ha dovuto porre un freno alle richieste della Fiat 500 Hybrid: il Gruppo automobilistico ha sospeso temporaneamente l’accettazione di nuovi ordini del modello, a causa di una forte domanda registrata all’inizio del mese di novembre.

Lo stop ai nuovi ordini è arrivato tramite una corrispondenza inviata da Stellantis Algeria alla rete Fiat del Paese: “Nell’ambito delle linee guida di novembre, all’inizio del mese vi abbiamo inviato un aggiornamento sulla lista di idoneità all’assegnazione, che è una condizione per prendere un ordine – si legge nella missiva riportata dal ‘Corriere della Sera’ – negli ultimi giorni abbiamo assistito a un forte aumento del numero di ordini di Fiat 500 che avete preso”.

In appena dieci giorni, ha aggiunto Stellantis Algeria nella missiva, “grazie al vostro lavoro, avete registrato più del doppio degli ordini rispetto a tutto ottobre”, spiegando in seguito “dobbiamo sospendere temporaneamente la presa in carico degli ordini di Fiat 500”.

Il Gruppo di Tavares, guidato nel continente africano da Samir Cherfan, ha informato la rete algerina che verrà contattata a breve per un via libera alla riattivazione della raccolta ordini per la variante ibrida della Fiat 500, con la possibilità di continuare a ricevere le iscrizioni sulla piattaforma di pre-ordine.

Lo stabilimento di Stellantis in Algeria è stato inaugurato alla fine del 2023: nei piani della Casa c’era l’obiettivo di arrivare a una capacità produttiva di 60.000 vetture per il 2024 ed entrare a pieno regime negli anni successivi, puntando ad arrivare a quota 90.000 esemplari all’anno.

La Fiat 500 Hybrid rappresenta un gioiello per Stellantis e la sua produzione è andata oltre le più rosee previsioni: la versione ibrida di uno dei modelli presenti all’interno del listino Fiat ha riscosso così tanto successo da portare alla temporanea sospensione dei nuovi ordini, al fine di poter gestire al meglio l’eccesso di richieste.

La situazione della 500 elettrica

Lo straordinario successo della Fiat 500 Hybrid deve però fare i conti con quanto sta succedendo per la “sorella” elettrica: tra cassa integrazione e lunghi stop produttivi, a causa di ordini diminuiti, le cose non stanno andando nel migliore dei modi per la variante 100% a zero emissioni.

Già tra ottobre e settembre del 2024, Stellantis aveva messo in pausa la 500e, fermando la produzione del modello nello stabilimento di Mirafiori. La misura si era resa necessaria per via della mancanza di ordini, legata all’andamento a rilento di tutto il mercato delle auto elettriche in Europa che ha provocato difficoltà a tutti i produttori del Vecchio Continente.

I modelli elettrici fanno fatica a conquistare il mercato europeo, non solo quello italiano: a frenare l’adozione delle elettriche sono diversi motivi, su tutti il costo di proprietà più elevato rispetto ai corrispettivi modelli a combustione interna. Se da una parte le auto a zero emissioni offrono generalmente costi operativi più bassi, i prezzi di listino restano elevati e scoraggiano molti potenziali acquirenti.