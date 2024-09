Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa MG Salone dell'Auto di Torino, c'è anche MG

Nella tre giorni (da venerdì 13 a domenica 15 settembre) del Salone dell’Auto di Torino, c’è spazio anche per MG, il marchio britannico con radici cinese. Portato ai fasti di un tempo dal colosso asiatico SAIC Motor, mostra al pubblico due vetture centrali nella relativa offensiva commerciale: la MG3 Hybrid+, la prima city car full hybrid del brand, e la MG4 XPOWER, la versione ad alte prestazioni della compatta elettrica. Due signore della strada, adatte a scenari (e budget) differenti. Presso lo stand di Nuova Auto Alpina, il nuovo concessionario torinese, entrambe rappresentano l’impegno del Costruttore verso un futuro a mobilità sostenibile e sportiva.

La city car ibrida che ibrida

La MG3 Hybrid+ si presenta sotto forma di un modello “urban”, avanzato sotto il profilo tecnologico. Sotto il cofano batte un cuore ibrido composto da un motore a benzina da 1.5 litri da 75 kW (102 CV) e un modulo elettrico da 100 kW (136 CV). In totale, sprigiona una potenza fino a 195 CV, senza pesare molto sulle economie di esercizio. Secondo, infatti, i dati rilasciati dalla stessa Casa, i consumi ammontano ad appena 4,4 litri ogni 100 km nel ciclo combinato WLTP.

A supportare il tutto una batteria da 1,83 kWh. Malgrado le dimensioni esterne compatte, una volta saliti a bordo gli occupanti possono facilmente rilassarsi. Merito di un abitacolo curato nell’ergonomia, oltre che nel design e nei materiali. Guadagnano altresì i favori generali le dotazioni avanzate. L’impianto di infotainment, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre una connettività completa e intuitiva. La sicurezza è garantita da un ricco assortimento di ADAS, inclusi il cruise control adattivo e il mantenimento della corsia.

Le performance al primo posto

Per quanto riguarda la MG4 XPOWER ci troviamo dinanzi a un modello votato soprattutto alle performance. Provvista di due propulsori elettrici, uno per asse, è in grado di sviluppare una potenza combinata di 435 CV e 600 Nm di coppia motrice massima. In virtù di ciò, completa lo scatto da 0 a 100 km/h lo in soli 3,8 secondi. L’assetto sportivo, le sospensioni tarate per massimizzare la tenuta di strada e il sistema di trazione integrale assicurano un’esperienza al volante coinvolgente e sicura. E l’autonomia? Si attesta sui 400 km nel ciclo WLTP, grazie all’accumulatore da 64 kWh.

“Vorrei ringraziare il Team di Nuova Auto Alpina che sarà presente a Torino per rappresentare il nostro Brand in occasione del Salone Auto, loro sono uno dei punti di riferimento sul territorio e poterli avere qui è un’opportunità importante per entrare in contatto con tutti coloro che sono interessati a conoscerci meglio”, ha commentato Andrea Bartolomeo, Vice President e Country Manager di SAIC Motor Italy.

Si percepisce dell’entusiasmo nelle parole di Matteo Noussan: “Siamo entusiasti di essere entrati a far parte della famiglia MG che ci sta dando grandissime soddisfazioni per la concretezza e la competitività della sua offerta – ha dichiarato Brand Manager MG di Nuova Auto Alpina -. Abbiamo voluto cogliere questa opportunità di incontro con il pubblico nella nostra città, un evento importante anche per la ricorrenza del centenario di marca che avremo l’opportunità di celebrare anche sul nostro territorio”.